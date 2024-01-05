投資比重創30年最低 中國不再是台灣熱門投資地？

（德國之聲中文網）雖然台商仍熱衷海外投資，但根據台灣經濟部數據，截止至2023年11月為止，該年度台商對中國大陸（不含港澳）的投資額僅有29億美元，不但較前一年減少了近34%，更只佔該年度台商海外投資總額的12%。學者和台商分析認為，這與地緣政治的影響和生產成本提高有關。

雖然2023年全年的數據尚未出爐，但截止至2023年11月為止，台灣經濟部核准的該年度台商對外直接投資，相較於2022年同期是大幅成長成長87%，總額增至257億美元。

值得一提的是，受到台積電赴美國和德國設廠金額較大的影響，台商在2023年對美國和美國的投資總額大增。其中，台商對美國的投資總額，大幅增加至2022年同期的9倍，達到了96億美元，佔當年度台商對外投資總額的37%。

同時，由於台積電2023年決定在德國設廠，台灣企業該年度對德國的投資總額更是成長了25倍，達到39億美元。這也是1993年台灣政府允許台商對中國大陸投資以來，台商對美、對德投資首度超過台商對中國大陸的投資。

台商投資中國熱潮不在？

根據台灣經濟部的數據，自1993年以來的絕大部分的年度中，中國大陸都是台商最大的投資國。台商對中國大陸的投資，更是長期到台商該年度對外投資總額的50%以上。其中，在簽署兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的2010年，台灣對中國大陸的投資，比例達到了當年度台商海外投資總額的84%，是歷史最高比率。

不過在那之後，特別是2016年以來，受到兩岸關係不佳、中美貿易戰等地緣政治因素，以及中國本身的生產成本提高、新冠肺炎疫情等問題影響，台商對中國大陸的投資比重和投資總額就日趨下降。而2023年前11個月的12%，更是比先前最低比率、1999年的28%，再度下降了一半以上。

對此，中國全國性台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）」常務理事徐正文告訴DW，台商對中國投資的熱潮，在一些產業當中確實已經有所調整，這是由於中美貿易戰導致貿易關稅增加，「有的產品甚至增加了25%的關稅」。

徐正文舉例，近年來很多台商跑到越南、柬埔寨和馬來西亞等東南亞國家設廠，例如馬來西亞的檳城，現在就聚集了不少台灣的電子廠。

此外，徐正文認為，由於中國政府推動「騰籠換鳥」，也就是想用服務業和高新技術產業，來取代勞力密集型的傳統製造業，以進行地方經濟結構的轉換，加上中國部分製造業工廠本身也在外移，「（台商外移的現象）不會太意外」。

上海台商陳先生也同意徐正文的看法。他向DW進一步說明，中國台商很多仍都是勞力密集型的產業，因此當中美貿易戰爆發、美國出現關稅和貿易壁壘之後，那勞力密集型的台商也就只能「快溜」。

專家：地緣政治和成本影響大

DW訪問到的2位兩岸經濟議題專家，也與中國台商的看法也大致相同。華東師範大學經濟與管理學部台籍副教授陳弘信向DW表示，當前的國際地緣政治環境，以及中國的生產成本日漸提高，都是台商不願意繼續投資中國、甚至轉移到東南亞的原因。

他也告訴DW，除了政治因素外，國際供應商可能會要求台商不可以在中國大陸製造出口使用的產品，因此台商必須要有「中國以外的第二產地」，即所謂的「中國+1」策略。不過，在中國內需市場銷售的產品則沒有此一限制。

但他認為這只是「一小部分」因素，更直接的影響可能來自於中國日漸提高的人工成本。陳弘信解讀，據他了解，例如台商在越南生產手機零組件的廠商，其基層工人的月薪，即便加上員工福利也不到人民幣2000元，而在中國沿海地區根本不可能有這樣的低薪資，所以「（越南）還是有工資上的優勢」。

而對於台商為何大多不赴中國內陸地區設廠來壓低成本，而選擇出走東南亞，陳弘信認為，越南大部分的城市都在海岸線附近，海運出口會很方便。而相較之下，如果台商從沿海轉移在中國內陸設廠，產品對外的運輸成本，很可能會高於在越南生產。

台灣國立政治大學經濟系兼任教授林祖嘉告訴DW，據他了解和近期走訪中國探望台商的經驗，雖然學術界討論很多，但中國台商向他談及政治風險、包含兩岸可能爆發戰爭等問題的企業界人士還是較少，顯示這不是台商主要關注的議題。

至於台商是否移出中國大陸、包含是否轉移到東南亞，林祖嘉認為，台商「考慮的還是自身投資機會的問題」，而且這要看產業而定。

林祖嘉也指出，有些產業可能在供應鏈主導廠商的影響下，採取了「中國+1」的策略。而這些台商很可能就會被國際大公司「叫著走」，因為國際大公司若是想移出中國，其衛星工廠勢必就要跟著轉移。

兩岸統計數字差異大

而對於台商是否還繼續願意投資中國，中國國台辦發言人陳斌華2023年12月27日在例行記者會上表示，「數字會說話」。因為根據中國官方的數據，截止至9月底為止，2023年台商在中國大陸的投資項目數量仍年增23.9%，實際使用台資金額年增7.5%，兩岸貿易額近2000億美元。因此陳斌華認為，兩岸投資和貿易「仍保持高位運行」。

陳斌華強調，這些數字充分說明「兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景沒有變，台商投資大陸的決心沒有變」，而中國作為台商投資的最佳目的地也沒有變。陳斌華說，「大陸經濟前景是不是看好，台商最清楚，台商的投資數據最有說服力」。

而針對兩岸的2023年台商投資金額統計，有高達數十倍的落差，上海台商陳先生向DW解讀，現在中國台商多半是利用以前在中國和海外賺到的錢，直接用來再投資，而如此一來，在中國的新投資就不需要經過台灣經濟部的審查，也不會出現在台灣政府的統計數據上。

陳先生說，有些名義上是港資、外資的金額，實際上很可能是台商的資金，而且業務也獨立開來。他解釋，很多台商在中國的新投資，已不是「台商在中國大陸的分公司」模式，而是直接在中國大陸成立新的公司，「誰還傻傻地從台灣匯錢過來？」。

哪些台商還會留在中國？

陳先生向DW解釋，疫情後的一個最新趨勢是，有大量的資金正在往新加坡等國移動。但由於中國市場仍有一定的吸引力，因此像轉移到新加坡的資金當中，很多還是會「拐彎進到中國投資」。

徐正文解釋，中國的未來發展還是看第三集產業、也就是服務業的發展，以及中國整體經濟後續的發展，「我覺得這個才是值得關注的部分」。

而對於為何繼續留在中國發展，四川台商李先生告訴DW，雖然他身邊的多數人對於中國的經濟走向不是很看好，但由於他已經在中國發展7、8年了，很多的人脈和資源都留還在中國。而且他不諱言，能有這些人脈跟資源，「這也跟中國的政治體系有關係」。但他如果離開中國，包含回到台灣發展，「一切就要重來」。

李先生說，中國現在主張發展「內循環」，所以如果慢慢做，還是有一定的發展機會。他近期也回台灣處理融資事宜，打算在中國大陸繼續「衝一把」。

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