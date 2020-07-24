 投诉越来越多 CGTN有可能在英国遭禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2020

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时政风云

投诉越来越多 CGTN有可能在英国遭禁

由于多次被指责违背公正原则、并为电视认罪提供平台，英国通讯管理局目前正在考虑是否会取消中国环球电视网在英国境内的播放许可。这一事件有可能导致中英关系进一步紧张。

China Start von CGTN - Eröffnungsveranstaltung (picture-alliance/Photoshot/Ju Peng)

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现今共有超过11万中国学生在英国学习。他们每年缴纳21亿英镑的学费，其中约三分之二进入了著名的罗素集团旗下的大学。这一现象引起英国智库担忧。

如今跌入低谷的不仅是中美关系，还有中国和英国的关系。 在英国政府推出了一系列措施向中方施压后，中国的反制措施也在酝酿之中。

《港区国安法》激起千重浪，继英国停止与香港的引渡条约和封杀华为后，当局再公布新措施，为BNO持有人提供特别签证，为300万合资格港人敞开大门。中国旋即扬言反制，考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。

中美交恶之际，英国近期也频频向中方施压，包括封杀华为和暂停与香港的引渡条约，这些举措都获美国盛赞。蓬佩奥呼吁全球建立联盟，抗衡中共对自由民主的威胁。

英国外相拉布周一 (7月20日) 在英国国会的演说宣布，英国因应中国在香港实施国安法，将即刻中止与香港的引渡条约，并将对中国实施的武器禁运扩大至香港。中国也在第一时间做出回应，重申对於干涉中国内政的行径，北京将做出坚决回击。

经过多次反复，英国政府终于在本周二宣布，将全面禁止华为参与英国的5G网建设，已经采用的华为设备也需要在2027年前拆除。中国驻英大使谴责，这让英国的公平公开性受到质疑。

负责监管广播、电讯行业的英国通讯管理局开始对中国环球卫视网今年8月、9月间的四档涉及香港的报道展开调查。该机构的调查重心将是在英国播出的相关电视新闻报道是否破坏了中立性原则。

香港示威运动引发的舆论战已经打到海外，也让人们关注到，中国官方媒体多年来在推特、脸书和Youtube这些“墙内”被禁的社交平台上，始终没有中断过舆论经营。德国之声为您盘点中国日报、新华社、人民日报和CGTN这四大官媒的“墙外”魅力攻势。

（德国之声中文网）英国通讯管理局Ofcom目前正在对中国环球电视网（CGTN）开展三项调查。七月初，通讯管理局就英国记者韩飞龙的投诉做出裁定，认为CGTN有悖公正和保护隐私原则，因为该频道播出了英国记者韩飞龙（Peter Humphrey）被强迫认罪的画面。

英国记者兼私人侦探韩飞龙及其妻子曾于2013年受葛兰素史克公司前往中国展开调查一起贿赂案件，后被控非法获取公民信息在中国被判刑，2015年减刑获释后被驱逐出境。在此期间，中国官方的中央电视台英语频道曾多次播出韩飞龙认罪的画面。

第二项投诉来自人权组织"保护卫士"（Safeguard Defenders ）。该组织于今年早些时候向英国通讯管理局提交申诉，要求全面禁止CGTN在英国播放，因为它完全是一个受政客控制的媒体。该人权组织总干事彼得·达林（Peter Dahlin）对媒体表示，最好的办法就是撤销他们的播出许可，让他们意识到这样做是不行的。

第三项针对CGTN的投诉则来自瑞典籍书商桂民海的女儿。安吉拉·桂指控该电视台播放了他父亲认罪的画面。目前桂民海仍被中国被拘押。

向通讯管理局投诉者当中还包括英国驻香港总领事馆前雇员郑文杰（Simon Cheng)。郑文杰声称，去年八月在中国被捕，并被强迫承认嫖娼罪名，而CGTN则播放了他被迫认罪的画面。

中英关系日趋紧张

目前，中英双边关系日趋紧张。前不久，英国政府做出该国5G网禁用中国华为设备的决定，并要求各通讯服务商在2027年之前拆除华为部件。中国外交部宣称，英国政府的决定将带来"严重后果"。

据《卫报》周一报道，英国影子内阁文化大臣乔·斯蒂文斯（Jo Stevens）表示:"针对CGTN的调查结果令人震惊。通讯管理局已经表示，他们将采取行动，甚至有可能会禁止该频道在英国播出。"

Flaggen von China und Großbritannien (Getty Images/D. Berehulak)

CGTN在英国多个媒体平台播出。为了扩展在欧洲的影响力，CGTN去年在伦敦开设了制作基地，并招募了包括BBC在内的一些西方记者。CGTN在美国的分支机构已被要求注册为"外国代理人"。

达扬/乐然/(美联社、卫报)

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