投诉越来越多 CGTN有可能在英国遭禁

由于多次被指责违背公正原则、并为电视认罪提供平台，英国通讯管理局目前正在考虑是否会取消中国环球电视网在英国境内的播放许可。这一事件有可能导致中英关系进一步紧张。
（德国之声中文网）英国通讯管理局Ofcom目前正在对中国环球电视网（CGTN）开展三项调查。七月初，通讯管理局就英国记者韩飞龙的投诉做出裁定，认为CGTN有悖公正和保护隐私原则，因为该频道播出了英国记者韩飞龙（Peter Humphrey）被强迫认罪的画面。
英国记者兼私人侦探韩飞龙及其妻子曾于2013年受葛兰素史克公司前往中国展开调查一起贿赂案件，后被控非法获取公民信息在中国被判刑，2015年减刑获释后被驱逐出境。在此期间，中国官方的中央电视台英语频道曾多次播出韩飞龙认罪的画面。
第二项投诉来自人权组织"保护卫士"（Safeguard Defenders ）。该组织于今年早些时候向英国通讯管理局提交申诉，要求全面禁止CGTN在英国播放，因为它完全是一个受政客控制的媒体。该人权组织总干事彼得·达林（Peter Dahlin）对媒体表示，最好的办法就是撤销他们的播出许可，让他们意识到这样做是不行的。
第三项针对CGTN的投诉则来自瑞典籍书商桂民海的女儿。安吉拉·桂指控该电视台播放了他父亲认罪的画面。目前桂民海仍被中国被拘押。
向通讯管理局投诉者当中还包括英国驻香港总领事馆前雇员郑文杰（Simon Cheng)。郑文杰声称，去年八月在中国被捕，并被强迫承认嫖娼罪名，而CGTN则播放了他被迫认罪的画面。
中英关系日趋紧张
目前，中英双边关系日趋紧张。前不久，英国政府做出该国5G网禁用中国华为设备的决定，并要求各通讯服务商在2027年之前拆除华为部件。中国外交部宣称，英国政府的决定将带来"严重后果"。
据《卫报》周一报道，英国影子内阁文化大臣乔·斯蒂文斯（Jo Stevens）表示:"针对CGTN的调查结果令人震惊。通讯管理局已经表示，他们将采取行动，甚至有可能会禁止该频道在英国播出。"
CGTN在英国多个媒体平台播出。为了扩展在欧洲的影响力，CGTN去年在伦敦开设了制作基地，并招募了包括BBC在内的一些西方记者。CGTN在美国的分支机构已被要求注册为"外国代理人"。
达扬/乐然/(美联社、卫报)
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