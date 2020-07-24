投诉越来越多 CGTN有可能在英国遭禁

（德国之声中文网）英国通讯管理局Ofcom目前正在对中国环球电视网（CGTN）开展三项调查。七月初，通讯管理局就英国记者韩飞龙的投诉做出裁定，认为CGTN有悖公正和保护隐私原则，因为该频道播出了英国记者韩飞龙（Peter Humphrey）被强迫认罪的画面。

英国记者兼私人侦探韩飞龙及其妻子曾于2013年受葛兰素史克公司前往中国展开调查一起贿赂案件，后被控非法获取公民信息在中国被判刑，2015年减刑获释后被驱逐出境。在此期间，中国官方的中央电视台英语频道曾多次播出韩飞龙认罪的画面。

第二项投诉来自人权组织"保护卫士"（Safeguard Defenders ）。该组织于今年早些时候向英国通讯管理局提交申诉，要求全面禁止CGTN在英国播放，因为它完全是一个受政客控制的媒体。该人权组织总干事彼得·达林（Peter Dahlin）对媒体表示，最好的办法就是撤销他们的播出许可，让他们意识到这样做是不行的。

第三项针对CGTN的投诉则来自瑞典籍书商桂民海的女儿。安吉拉·桂指控该电视台播放了他父亲认罪的画面。目前桂民海仍被中国被拘押。

向通讯管理局投诉者当中还包括英国驻香港总领事馆前雇员郑文杰（Simon Cheng)。郑文杰声称，去年八月在中国被捕，并被强迫承认嫖娼罪名，而CGTN则播放了他被迫认罪的画面。

中英关系日趋紧张

目前，中英双边关系日趋紧张。前不久，英国政府做出该国5G网禁用中国华为设备的决定，并要求各通讯服务商在2027年之前拆除华为部件。中国外交部宣称，英国政府的决定将带来"严重后果"。

据《卫报》周一报道，英国影子内阁文化大臣乔·斯蒂文斯（Jo Stevens）表示:"针对CGTN的调查结果令人震惊。通讯管理局已经表示，他们将采取行动，甚至有可能会禁止该频道在英国播出。"

CGTN在英国多个媒体平台播出。为了扩展在欧洲的影响力，CGTN去年在伦敦开设了制作基地，并招募了包括BBC在内的一些西方记者。CGTN在美国的分支机构已被要求注册为"外国代理人"。

达扬/乐然/(美联社、卫报)

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