投桃报李 中国部分暂停对美关税

(德国之声中文网) 中国国务院周日(12月15日)上午发布公告表示，对原计划于当天12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品，暂不征收10%、5%关税，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。除上述措施外，其他对美加征关税措施继续按规定执行，对美加征关税商品排除工作继续开展。

国务院关税税则委员会在公告中解释说，这是为了"为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果"，希望"与美方在平等和相互尊重的基础上，共同努力，妥善解决彼此核心关切，促进中美经贸关系稳定发展"。

两天前，中国方面宣布，中美第一阶段经贸协议的文本已经达成一致；美方随后也确认了这一消息，并且披露将在一月初正式签字。协议中，美国承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，而中国则将扩大从美进口猪肉、禽肉、小麦、玉米等农产品，并且承诺加强知识产权保护工作，取消"技术换市场"。而有关中国的政府补贴、对外企歧视性政策等棘手结构性问题，则将留置第二阶段谈判去解决。

白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示，阶段协议是美中两国改善经贸关系的"重要第一步"。从2018年春天起开始的贸易战，目前已经对全球经济造成显著的不利影响。今年5月，美方指责中方在谈判关键阶段出现反悔，令贸易战骤然升级。夏天之后，双方的对立姿态明显缓和，一度有消息称，两国元首会在今年11月签署协议，但是双方此后又不断宣布延期。

美方表示，第一阶段协议将在一月初正式签字。库德洛透露，协议不会由特朗普与习近平亲自签署，而是由美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤签字。

文山/洪沙/(法新社、美联社、新华社)