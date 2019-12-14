 投桃报李 中国部分暂停对美关税 | 经济纵横 | DW | 15.12.2019

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经济纵横

投桃报李 中国部分暂停对美关税

继美方取消原定12月15日对部分中国商品加征关税计划后，中国政府周日也宣布，原定当天开征的针对美国汽车及汽车配件的报复性关税将暂停。一天前，中美双方宣布第一阶段贸易协议已经达成，持续了一年半的贸易战出现了明显缓和。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

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北京方面宣布中美两国就贸易争端达成第一阶段协议之后，美方表示，预计将在一月初正式签署协议。白宫经济顾问库德洛透露，协议不会由特朗普与习近平亲自签署，而是由美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤签字。 (14.12.2019)

美中就贸易争端达成了“第一阶段协议”。双方在这份协议中达成了哪些交易？德国之声把其中重点和相关数据为您盘点如下。 (14.12.2019)

北京政府宣布中美两国就贸易争端达成“第一阶段协议”，其内容包括中国承诺从美国进口大量产品。随着协议达成，原定于周日开启的中美关税大战也暂时偃旗息鼓。 (13.12.2019)

(德国之声中文网) 中国国务院周日(12月15日)上午发布公告表示，对原计划于当天12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品，暂不征收10%、5%关税，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。除上述措施外，其他对美加征关税措施继续按规定执行，对美加征关税商品排除工作继续开展。

国务院关税税则委员会在公告中解释说，这是为了"为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果"，希望"与美方在平等和相互尊重的基础上，共同努力，妥善解决彼此核心关切，促进中美经贸关系稳定发展"。

两天前，中国方面宣布，中美第一阶段经贸协议的文本已经达成一致；美方随后也确认了这一消息，并且披露将在一月初正式签字。协议中，美国承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，而中国则将扩大从美进口猪肉、禽肉、小麦、玉米等农产品，并且承诺加强知识产权保护工作，取消"技术换市场"。而有关中国的政府补贴、对外企歧视性政策等棘手结构性问题，则将留置第二阶段谈判去解决。

白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示，阶段协议是美中两国改善经贸关系的"重要第一步"。从2018年春天起开始的贸易战，目前已经对全球经济造成显著的不利影响。今年5月，美方指责中方在谈判关键阶段出现反悔，令贸易战骤然升级。夏天之后，双方的对立姿态明显缓和，一度有消息称，两国元首会在今年11月签署协议，但是双方此后又不断宣布延期。

US Präsident Donald Trump in China (picture-alliance/dpa/TASS/A. Ivanov)

美方表示，第一阶段协议将在一月初正式签字。库德洛透露，协议不会由特朗普与习近平亲自签署，而是由美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤签字。

文山/洪沙/(法新社、美联社、新华社)

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