投机商现在也盯上了水资源

（德国之声中文网）在芝加哥，人们现在要向水资源短缺现象作战。在全球最大的期货期权交易市场--芝加哥商业交易所（CME，简称"芝商所"），投资人通常做石油、木头或铝等实物的交易，但自去年12月起，投资人也可在这里经由纳斯达克维尔加利福尼亚州水指数（Nasdaq Veles California Index）做生意。该指数将加州用水权价格以所谓的水指数反映出来。

所谓期权就是买卖双方签约承责，在未来某时以此前约定的价格买卖某物。这样的合同该能帮助农场主们，便于计算。

芝商所交易员

供应商有利可图

芝商所称，城市和能源供应商也能从水期权交易中获益。因为，在濒临太平洋的加州，水极其缺乏。因干旱和森林大火，水价常一夜间跳升。

泰利（Terry）这样的农场主的确也认为，华尔街的这一动议提供了某种前瞻性。比如，若遇干旱危险，那他们就可以及时且廉价弄到水。泰利告知，每逢干旱，每立方米水价便急遽上升，而利用水期权交易，他便可以用今天的价格保障明天的水供应。

在洛杉矶市区甚至也在采油

数十年来，在邻县肯恩（Kern），一旦干旱持续时间较长，农场主们便越来越多地使用原油和天然气生产过程中产生的废水灌溉田地，目前已占到年用水量的25%至30％。据《洛杉矶时报》报道，仅石油巨头雪佛龙（Chevron）2015年就向肯恩县的农人提供了2000多万加仑废水。不过，即便经过处理，废水中仍残留有砷等化学原料、各种有毒的和放射性物质，科学家和环保人士一再警告使用废水对消费者可能构成损害。

或有伦理问题

然而，专家们警告说，水期权交易对消费者来说至少同样会有严重后果。其背后尤其是这一伦理问题：对人类生存具有如此决定性意义的产品到底可否被允许作为投机物。

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根据联合国提供的数据，全球目前有22亿多人口得不到洁净饮水。该组织担心，情况会因水价投机更加恶劣。联合国特别报告员阿罗约-阿古多（Pedro Arrojo-Agudo）表示，水现在也像金子、石油和其它原料一样被拿来交易，他对此深为忧虑。他称，在期权市场上拿水作交易，使拥有洁净水这一人权岌岌可危。

投机导致食品供应危机

投机会导致食品供应危机，这已多次得到证明。例如，2008至2010年，对冲基金将宝押在可可上，相信其价格会涨，果然导致可可豆价格陡增150%。在2007、2008两年，小麦和大豆价格上涨，其中便也有金融掮客染指因素，在多个发展中国家引发饥荒和社会骚乱。

加州一田地上收获西瓜的墨西哥季节性农工

芝商所则安抚称，水期权指数只具有地方性，且交易规模很小，毕竟，加州水权的大部分牢牢掌握在供应方手上。再者，相关合同通通是金融结算合同（financially settled contracts），也就是说，这里流动的不是"真正的"水，而只是钱。这么做是为防止出现这样的现象：投资人囤积巨大水资源，人为导致缺水状态，以便因价格上涨而获利。

农庄主们建起自己的交易体系

就此而言，对泰利这样的农场主们来说，水指数根本就没有什么意义。现年61岁的他表示，农场主们需要的是用于田地的真正的水，而不是纸面上的水。因此，未来他也更愿意把宝押在自己的一项动议上。那是他若干年前因水荒而建立的，取名为福克斯峡谷地下水市场（Fox Canyon Groundwater Market），提供给农民的一个地方性交易工具体系。

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在这一交易市场上买卖地下水之所以可能，是因为，加州严格的水权及法规限于对取自江河、溪流和湖泊的水的利用。只要土地所有者未完全消费掉他合法拥有的水资源，则他的独享要求便在此失效。由于泰利的这一交易平台，农民们现在至少可出售采自地下的多余的地下水资源，提供给他人使用。也就是说，水的交易在这里早就相当成功，只不过是严格限于地区层面。

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