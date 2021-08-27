投奔“伊斯兰国”的德国女性被判刑十年

（德国之声中文网）詹妮弗·W（Jennifer W.）被控犯下见死不救等严重罪行。慕尼黑高等地方法院对这名德国女性做出判决。

现年30岁的詹妮弗2014年前往伊拉克，加入"伊斯兰国"（IS）组织。2015年夏，她与她当时的伊拉克丈夫Taha Al-J.在一个人口贩卖市场上买下一名亚兹迪族女性和她5岁的女儿。女孩因生病溺床，受到Taha Al-J.的惩罚，在烈日下被栓在室外，没有水喝，没有遮挡。而詹妮弗·W却没有采取任何行动，任凭女孩在40度的酷热中死去。

经过长达两年半的法庭审理，法官本周宣布了判决：詹妮弗·W的行为属于反人性，包括强迫他人为奴以及虐待致死。此外她还被认定犯有加入境外恐怖组织、协助谋杀以及协助战争犯罪等罪行，数罪并罚被判处10年徒刑。联邦检察院此前要求判处被告终身监禁，而辩护律师则要求判处两年徒刑，监外执行。

旁听审判的观察者形容，宣布判决时，被告的反应显出震惊，并向她的律师投去求助的目光。主审法官在陈述理由时表示，那个孩子在当时的情况下完全是无助的，被告不可能没有意识到这个被拴住烈日下孩子处于生命危险中，然而被告没有任何帮助的举动，尽管她有这个可能。法官还确信，被告还威胁女孩的母亲，称如果后者不停止哭泣，就要用枪打死她。

已与詹妮弗离异的前夫Taha Al-J.目前在法兰克福法院接受审理。出生在伊拉克的他在2013年就加入了"伊斯兰国"，2020年4月起，他因被控反人类罪和民族屠杀罪受审。

（法新社、德新社）

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