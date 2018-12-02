 抑郁、轻生: 避孕药副作用可能很严重 | 科技环境 | DW | 03.02.2019

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科技环境

抑郁、轻生: 避孕药副作用可能很严重

抑郁症、自杀企图和心理医生一起陪伴雅思敏（Jasmin）度过了她的少女时代。但是自从她彻底停止服用避孕药之后，这些困扰她的症状也都消失得无影无踪。她现在感觉超级好。

Antibabypille (picture-alliance/BSIP)

（德国之声中文网）20岁的雅思敏在Facebook的一个用户群给我回信。我一直在寻找因服避孕药而患有抑郁症或者有过自杀念头的女性。

在一个名为'药丸一代'的小组中， 我找到了她们。该小组有6000多名成员。他们中的一些人和我联系，表示愿意和我进行交流，一起谈谈曾经困扰她们多年的精神低谷以及那些没有效果的疗程和抗抑郁药。

在这个群里，雅思敏的经历是具有代表性的。而两项科学研究的结果也表明， 抑郁和较高的自杀风险很可能是服用避孕药导致的副作用。雅思敏讲述了她的经历：

"我11岁时来的月经。每次都有严重的腹痛。14岁时我妈妈带我去看妇科医生，医生给我开了避孕药。

由于受到同学的欺负，当时我肯定有精神上的压力。 在我开始服用避孕药后, 我变得越来越抑郁。当时，我还没有想到这与避孕药有关。

但我的情况一天比一天差, 越来越多地产生自杀念头, 也尝试过自杀。最后我去了精神病医院。医生的诊断是： 适应障碍。我住院三个星期, 之后接受门诊心理治疗。

经过一年半的治疗, 我的心理医生说我现在的情况应该有了好转，可以出院了。停止治疗后，大约有半年的时间情况很稳定。

不过, 2016年夏天情况再次恶化，于是, 我去了科隆的一家诊所做检查。结果是抑郁症的9个症状中我有8个。由于医院床满，我被转到了曼海姆。2017年初，我在那里又做了两周的住院治疗。

Symbolbild Menschenhandel Zwangsprostitution (Fotolia/Yuri Arcurs)

抑郁、轻生的恶性循环

停服避孕药 抑郁症状全无

医院的心理医生问我为什么去那里，因为我没有一点症状。我也发现在这段时间里, 我第一次想到我的病情可能与服避孕药有关。因为在住院治疗的两周时间里, 我停止了服药。

我向给我看病的女医生谈了我的怀疑。她建议我回家再试试看。如果服药后情况重新开始恶化，便立即停药。

我听从医生的建议，回家后便重新服用避孕药。一周后心理状况就开始变得糟糕起来。又开始情绪波动，心情抑郁，有想自杀的念头。

妇科医生建议我停药，选择其它的避孕方法。

但是我的想法是, 如果我现在服的药物有副作用, 那么所有其他激素避孕药也将同样糟糕或更糟糕。这就是为什么我在去年8月转而使用子宫内置螺旋避孕器的原因。自从2018年2月我彻底停服避孕药之后，我的感觉好极了。

我认为重要的是，不要盲目地相信医生。避孕药并不是最佳避孕方式。必须事先说明药物可能导致的副作用。我经常听到的是避孕药不会给身体造成太大的影响。实际上避孕药当然会对身体有影响。 现在我甚至认为，以这种方式干预人体的激素平衡是一种极不负责的做法。"

 

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避孕药问世50周年  

改变世界的避孕药

避孕药改变了女性的生活，也改变了整个社会。口服避孕药50年前在美国获准上市，以后成了计划生育最有效的工具。这种直径不到7毫米的小小药片也给社会生活带来了深远的影响，在发达工业国家，出生率急剧下降。而在发展中国家，它则被用来控制人口增长。 (09.05.2010)  

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