把握最后任期 特朗普禁私人资金投资中企

(德国之声中文网) 美国总统特朗普12日颁布新的行政命令，禁止美国企业与个人投资中国解放军所拥有或控制的企业。该命令可能会影响到一些大型中国公司，包含中国电信丶中国移动以及监控仪器制造商海康威视。

路透社报导，美国政府此举是为了要阻止美国投资公司丶退休金与美国人民买卖31间中国公司的股份。这些公司被美国国防部标记为由中国解放军所控制。根据最新的行政命令，自2021年1月11日起，美国公司与个人拥有或透过基金将被禁止在一间中国公司被标注为解放军所属企业後的60天，投资这些公司的股份。

白宫12日发布的声明写道：「中国正运用越来越多的美国资本来促进中国解放军丶中国情报单位以及其他安全部门的发展与现代化。」中国驻美国大使馆并未回覆路透社的采访邀约。

白宫首席贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro) 预估，中国公司与其子公司在美国至少有5万亿美元的市值。他周四在一个电话的访问中告诉媒体：「这项行政命令是要阻止美国资本被用来帮助中国发展军队。」

这个行政命令是特朗普在输掉了上周的总统大选後，所颁布的第一个大型政策。这也显示这个美国总统希望把握任期的最後几个月，继续对中国施压。路透社报导，这个命令会使已十分紧张的中美关系更加雪上加霜。近期美国不满中国在新冠疫情爆发初期的应对方式、以及中国在香港施行国安法，两国关系变得非常紧张。

拜登虽然尚未公布他的中国政策细节，但是专家认为，目前所有迹象都显示他会延续特朗普任内对中国采取的强硬政策。

华尔街的利益

特朗普周四颁布的行政命令与共和党参议员卢比奥 (Marco Rubio) 上个月所颁布的一项草案有些许相似之处。卢比奥的草案阻止被美国列入黑名单的中国公司进入美国资本市场。卢比奥周四在特朗普颁布行政命令後告诉媒体：「特朗普政府周四的举动是保护美国市场与投资人的第一步。我们不该把中国共产党与华尔街的利益摆在美国工人与投资人之前。」

华尔街则是冷静看待特朗普颁布的行政命令。独立顾问联盟（Independent Advisor Alliance）的首席投资官扎卡雷利（Chris Zaccarelli）告诉路透社：「投资市场可能担忧特朗普在他任期的最後两个月，会提高与中国跟伊朗对抗的频率。」

不过，路透社报导目前仍很难分析投资者会如何看待特朗普12日颁布的命令。这项命令禁止美国投资者或企业与中国解放军所属的企业进行交易，但他们可以保有现有的投资。虽然特朗普的行政命令并未清楚的列出会如何惩罚违反规定的企业或个人，但是该命令给予美国财政部依照《国际紧急经济权力法》，对违反规定的企业或人进行严重的制裁。

此外，目前也不清楚拜登上台後，是否会继续执行这项行政命令。他的行政团队在截稿前，并未回覆路透社的提问。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社)