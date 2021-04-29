技术问题 中国推迟发射「天舟二号」货运飞船

（德国之声中文网）据中国载人航天工程网，因技术问题，中国推迟了原订周四 (5月20日)发射的「天舟二号」货运飞船。对此，中国载人航天工程办公室没有详细说明原因，仅发布消息说天舟二号的发射时间会「另行确定」。

美联社报导，这本来是前往中国「天宫」空间站的「天和」核心舱的第一次任务，中国还计划进行10次发射，以运送空间站的其他两个模块丶各种零组件丶物资，以及1个3人机组。

法新社指出，北京急于实现其在地球外的野心，不仅在地球轨道上开展了雄心勃勃的项目，更在月球和火星上登陆了无人驾驶飞船，以追赶领先在前的俄罗斯和美国。

5月15日上午，中国的火星探测器登陆火星。中国载人航天工程办公室主任郝淳先前接受新华社采访时说，目前已进入空间站建造的关键时期。

推迟的任务

在此次已推迟的任务中，「天舟二号」货运飞船本应搭乘重达14吨的长征七号火箭升空，预计携带食品和太空服等必需品前往「天和」核心舱。

中国的「天宫」空间站预计能在近地轨道上停留长达15年之久。法新社指，随着由5个国家地区合作运转的国际空间站（International Space Station）可能在2028年後退役，这可能让中国的空间站成为地球轨道上唯一的人类前哨站。

尽管中国当局说他们对其空间站与外国的合作持开放态度，但能合作的范围还不清楚。欧洲航天局（European Space Agency ）已经向中国派遣了宇航员，以便在「天宫」空间站准备就绪时在里面工作。

残骸坠落争议

中国亟欲展现其太空实力，称包括「天和」核心舱在内等太空项目皆发射顺利，但该国任其太空部件随意坠落的做法却引起争议、受到美国和许多专家的严厉指责。

4月29日，北京发射长征五号B遥二运载火箭，该火箭搭载了中国「天和号」核心舱，但该火箭残骸却在本月稍早坠落到印度洋，扰乱太空秩序。去年5月，中国长征5B火箭升空后残骸碎片亦在西非象牙海岸坠毁，据当地媒体报道，一些房屋在事件中受损。

美国宇航局（NASA）局长纳尔逊（Bill Nelson）曾批评，中国没有达到对其空间碎片负责任的标准。

（法新社丶美联社等）

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