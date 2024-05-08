技术战升级 美政府撤销华为供货许可

美国政府近日宣布撤销多个美国公司向华为供货的许可证，切断了该公司与包括英特尔和高通在内的芯片巨头的重要业务联系。之前，华为推出了最新款的AI功能笔记本电脑，装载了美国公司的芯片。

（德国之声中文网）美国政府于周二宣布，撤销了一些美国企业向受制裁的中国电信设备制造商华为供货的许可证。这些货物包括电脑芯片等等。

美国众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）向彭博社证实了上述消息。美国政府做出此举的时间点为华为不久前发布首款搭载英特尔新款Core Ultra 9处理器的AI功能笔记本电脑MateBook X Pro之后。路透社报道称，这款笔记本电脑的推出遭到了美国国会共和党立法者的批评，他们估计商务部已向英特尔开绿灯，允许其向华为销售芯片。

美国商务部只向彭博社确认已撤回一些针对华为的出口许可证，但未具体说明涉及哪些公司。商务部在一份声明中表示：“我们持续评估我们的控制措施如何最好地保护我们的国家安全和外交政策利益，同时考虑不断变化的威胁和技术环境。”

制裁后的增长

美国政府指控华为与中国当局关系密切，因此认为这家网络设备和智能手机供应商构成了安全风险。

华为的业务收入在受到美国一系列制裁重创后，目前呈现出重新增长的态势。去年八月，华为推出了由中国芯片制造商——中芯国际所产先进芯片驱动的新手机Mate 60系列。尽管美国对这两家公司都实施了出口限制。这款手机帮助华为智能手机的销量在2024年前六周实现了同比64%的增长率。

美国商务部如今表示：“我们不对任何特定的许可证发表评论，但我们可以确认已撤销针对华为出口的某些许可证。”英特尔的一名发言人拒绝对此事发表评论。高通的芯片被用于华为的手机，也尚未立即回应评论请求。

据知情人士透露，一些公司在周二被通知他们向华为供货的许可证已经立即失效。对于美国商务部的这一决定，华为尚未立即发表评论。

特殊的供货许可证

2019年，由于担心华为可能会对美国人进行间谍活动，该公司被列入美国贸易限制名单，这是美国努力限制中国增强其军事能力的一部分。被列入该名单意味着华为公司的供应商在发货前必须申请一种特殊且难以获得的许可证。

尽管如此，华为的部分供应商还是获得了价值数十亿美元的许可证，向华为销售货物和技术，其中包括一项特别有争议的授权，该授权是在特朗普政府时期发出的，自2020年以来一直允许英特尔向华为的笔记本电脑提供中央处理器。

与此同时，消息人士称，一年多来很少有新的针对华为的许可证申请被批准。在目前的情况下，高通仍能为4G数据无线电设备供应调制解调器，但无法供应更快的5G网络所需的调制解调器。

华为正在尝试用国内开发的中国芯片替换使用美国技术的芯片，并在中国的智能手机市场上继续保持强大的产品力。华为2023年的收入增长是四年来最快的，这种复苏也得益于新业务的增长，例如智能汽车部件。

（路透社、德新社）

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