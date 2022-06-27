承诺还是欺骗？ 香港迎来主权移交25周年

（德国之声中文网）1997年六月30日午夜时分，英国正式将香港主权移交中国。而此时，香港民主派议员李永达正同几位同事一道，在立法会阳台上举行抗议活动。

本周五，将是香港主权移交中国的25周年纪念日，至此，中英有关"一国两制"治港模式五十年不变的承诺也将过去一半时间。根据"一国两制"原则，香港将得以保留一定程度的自主权和自由。

虽然承诺"一国两制"将保留五十年，但事实上，在主权移交后的第一时间内，主导香港今后20年政治走向的争夺就已露出了端倪。

出于对末代港督彭定康推行民主化改革的不满，北京宣布任何支持彭定康相关措施的人士都不得参与主权移交仪式。因此，李永达等几位同仁就在立法院的阳台上举行了抗议活动。另外一些民主派议员为了表达善意，则去参加了主权移交仪式。香港民主党创始人李柱铭在当时的一次演讲中曾表示："这是一个令所有中国人都感到自豪的时刻，我们希望香港和中国能够共同进步。"

25年后的今天，李永达的心情变得更为复杂，他对法新社表示："我们早已没有那么乐观了，我不再相信香港会有全面的民主。"今天的香港，立法会里已经没有了反对派议员。他们要么已经被基于2020年颁布的国安法逮捕入狱，要么则是根据"爱国者治港"原则被取消了议员资格，另外一些人则背井离乡，离开了香港，这其中就包括李永达。

希望化为失望

1984年中英签署的联合声明为结束英国对香港150多年的殖民统治铺平了道路，当时，李永达对未来充满了希望。"一国两制"原则下，香港将实施高度自治，并拥有独立的司法。北京则会在地方选举和协商的基础上，指定香港特首人选。

李永达回忆到："当时邓小平讲了很多'港人治港'之类的话，很令人信服。"然而，1989年，中国政府动用坦克镇压天安门民主运动的野蛮行径，则让李永达失去了对中共的信任。在主权移交后的最初几年里，北京同李永达等香港民主派人士间的相互不信任也在不断加深。

在民主派人士看来，中国是一个毫无顾忌的专制政权，他们不会履行诺言，保障香港人应有的权利。而在中国共产党看来，民主派提出的诉求已对中国在香港行使主权构成了威胁。

2003年和2012年爆发的大规模抗议活动，最终迫使当局做出了让步。但在香港推动普选的社会运动，比如2014年的雨伞运动则以失败告终。2019年， 不满情绪演变成为间或伴随暴力的大规模抗议活动，北京则予以强力镇压。曾经自由的香港此后发生了巨大的变化。

“一国两制” 名存实亡

香港最后一任英国总督彭定康批评中共违背诺言。他在上周接受法新社采访时表示："中方已经撕毁了中英联合声明，他们正在清除香港仅有的自由权利，因为在他们看来，这些自由已经构成了威胁。倒不是对中国安全的威胁，而是威胁到了中共的统治权力。"

前香港特首梁振英则认为，过去三年，当局采取的强硬措施"并不为过"。他对法新社表示："谁都不能说：'你们靠边站，我们要实行高度自治。'因为这等于是要搞香港独立。"

梁振英担任香港特首期间，曾下令警方结束了雨伞运动。他表示，一些政治人物对民众的误导以及对香港基本法的错误解读，导致了香港持续数年的政治和社会动荡。他同时还暗示，"外部敌对势力"参与了香港的抗议活动，但拒绝对此进行进一步的澄清。

梁振英呼应北京的说法，认为"一国两制"非常成功。他表示，这一模式五十年后仍有可能会继续延续，并表示2047年7月1日并不是什么特殊的日子。

但很多香港人并不认同梁振英的说法。香港民意研究机构2020年中发布的一项民调显示，港人对"一国两制"的信任度已经降至1994年以来的最低点。一些主权移交后才出生的年轻一代政治人物则对香港的政治前景失去了信心。尤赫曼（ Herman Yiu）就是他们当中的一位，他对法新社表示："我是1997年出生的，因此我感觉我的命运同香港息息相关。我原本很希望能为改善香港做出一些自己的贡献。"

2019年，刚刚大学毕业的尤赫曼作为泛民派候选人在区议会选举中大获全胜。但他的议员生涯只持续了很短的时间，就同许多其他泛民派议员一样被取消了资格。

尤赫曼说："一国两制的重点现在已经变成了一国。对于香港的前景和我本人，我都感到非常无助。"



（法新社）

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