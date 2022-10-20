承認扯髮示威者 中國駐曼城總領事：我的職責

（德國之聲中文網）中國駐曼徹斯特總領事館的暴力衝突事件持續發酵。總領事鄭曦原日前接受英國媒體訪問時承認，他拉扯了受害者的頭髮，但辯解這是外交官的職責和愛國行為。

英國天空新聞（Sky News）週四（10月20日）報導，鄭曦原在受訪時為當日拉扯頭髮的行為辯解，稱當日情況是一個「緊急情況」，因為對方「正在攻擊自己的同事。」他說：「那個人威脅了我同事的生命，我們試圖控制局勢。我想把他和我的同事分開，這是一個非常關鍵的點。」他還對英國警方當時沒有給予更多幫助，表示失望。

鄭曦原說，「我不攻擊任何人。我是和平的人」，但是當記者指出，他曾拉扯對方的頭髮時，他解釋：「那個人侮辱我的國家，我的領導人。我認為這是我的職責。」 鄭曦原還強調，任何外交官面臨這種行為，都會這樣做。

鄭曦原在致大曼徹斯特地區警方的一封信中表示，抗議者的橫幅上有「大量令人反感的圖像和口號」，其中包括一張中國國家主席習近平脖子掛著絞索的照片。

根據事發現場影片，一名被認為是鄭曦原的男子曾抓住受傷的香港示威者鮑伯（Bob Chan）的頭髮。鮑伯指自己被拖入中國領事館範圍內，遭到拳打腳踢，後來在警察和其他示威者的幫助下才逃脫。

在曼城事件中被毆打的香港抗議者鮑伯

恐釀外交風暴

路透社報導，英國外交部週四（20日）表示，如果中國官員面臨警方指控，英方希望中方會放棄外交豁免權。

英國外交部副大臣諾曼（Jesse Norman）在英國國會答詢時指出，「我已指示我們的大使直接向北京外交部傳達一個明確的信息，即對總領事館工作人員明顯行動的嚴重關切。」

「讓我明確一點地說，如果警方確定有理由指控任何官員，我們希望中國領事館放棄對這些官員的豁免權。如果他們不這樣做，那麼外交後果將隨之而來。」 諾曼補充道。

諾曼沒有在國會解釋他所謂的的「外交後果」是什麼，外界認為，這是指涉案的中國外交官員恐會遭到英國政府驅逐出境。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）同日也在推特上表示，如果英國警方確定有明確理由指控任何中國官員，英方希望中國放棄對所有參與事件人員的豁免權。

英國國會外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns），對克萊弗利的說法表示歡迎。他在推特上強調，警方應該對此起訴，因為「這是總領事承認有罪」。他還說，如果中國政府不放棄外交豁免權，「他們（涉案人員）必須被驅逐出境」 。

英國政府已經在週二（18日）召見了中國駐英臨時代辦楊曉光，要求解釋。曼城警方表示，案件仍在仔細調查中。

（天空新聞、路透社）

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