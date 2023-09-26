承德程序员翻墙被没收百万余元收入 IT圈震惊

（德国之声中文网）9月24日一名居住在河北承德的程序员发帖表示，自己为境外公司工作，通过翻墙登陆Github以领取公司任务。当地公安局认定他的行为是“擅自使用非法定信道进行国际联网”，对其处以行政处罚——罚款200元，没收“违法所得”105.8万元人民币。

此事件使得所谓“非法翻墙”再度成为热议焦点。官方媒体《环球时报》前主编胡锡进25日发微博表示，这一处罚值得商榷。他强调，捍卫本国互联网的独立自主，并不意味着与国际互联网完全隔绝。他指出，随着全球化在互联网领域的推进，中国有大量人员需要借助国际互联网开展工作，但是由于那些和“国际互联网”连接的渠道有限，一些人还是通过各自方法“翻墙”上外网开展工作。

胡锡进称处罚“值得商榷”的帖文被删

胡锡进认为，承德这位程序员大致应该属于这种情况。如果他只是去外网编写软件，不涉及政治和意识形态的问题，那么这个处罚就颇为值得商榷。他呼吁有关部门在当前中美关系紧张的背景下“最大限度地保持冷静，基层管理部门不要遇到民间涉外的情况就紧张，不要有管理涉外越严格越正确的认识”。

不过他的这条微博已经被删除，但是“新浪热点”官方微博9月25日综述胡锡进观点的微博（截止记者发稿时）仍然存在，并且得到了1万个点赞，下面的800多条评论也可以浏览。

如何规避网络审查？

其中热度第一的评论写道：“好一个‘非法所得’，那大量明星都有YouTube账号，推特账号，还发广告，怎么不查。”另一位网友讽刺道：“老胡为啥可以上去啊？有什么秘诀吗。”此外还有网友讽刺中国宣称要建设的“互联网强国”其实是“互联网墙国”，并且是“遥遥领先的墙”。

作为官方报纸前主编的胡锡进本人也是“翻墙”上外网的一员——他在社交平台X（以前的推特）的个人账号拥有50多万粉丝，并且仍在定期更新。除此之外，包括党报《人民日报》在内的一些官方媒体，以及外交部发言人华春莹等在内的官员也都拥有X账号并且关注者众多。

照此为例 中国IT圈可以被“清零”了？

在“知乎”上面，有关承德程序员被罚事件的讨论也十分热烈，相关话题的浏览次数已经接近500万，网友的回答和讨论数量接近800条。排在最上面的一条热门回答写道：“就经常觉得老胡是真友军，本来压热搜还来不及，结果老胡一个微博大伙全知道了。”

另外一条点赞数量也很高的回答写道：“翻了当事人的信息。看起来是合规合法的工作。我是很感动的。当地本来可以直接明抢的。果然现在是依法治国，找到了法律依据。我建议当地警方扩大调查范围。全国至少一亿人满足罚没违法收入的标准。人均罚没三五十万违法所得，分分钟让河北财政收入赶英超美。”

还有网友表示，这件事情已经震惊了IT圈，因为按照这个案例来说，“中国的IT行业应该可以基本清零了，无一漏网，都能罚没。”

当事人在Github上的账号信息截屏

承德这个程序员“非法”上的GitHub，是世界上最大的代码托管网站和开源社区。截至2023年1月26日，已经有超过1亿开发人员使用GitHub。根据当事人自己的答辩状，他的工作是是登陆 GitHub 领取公司任务，进行代码编写、在售后网站上回答用户问题、使用 Zoom 视频会议软件开会、远程协助等。

他也多次表示，访问 GitHub 网站和公司的售后支持网站并不需要翻墙，编写代码在本地电脑上完成也不需要翻墙，但“这些解释没有被采纳”。这名在GitHub上账户名为“maliming”的程序员表示，自己将在10月提起行政诉讼。

根据他披露的承德市公安局双桥分局下发的行政处罚决定书，其处罚依据是《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条和第十四条、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》第七条和第二十二条第一款。这两部法规是1997、1998年颁布施行的，虽然那时候还没有“翻墙”这个概念，但是被广泛地用于处罚“翻墙”行为。



（综合报道）

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