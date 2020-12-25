 找不到司机送货 英国麦当劳暂停供应奶昔 | 经济纵横 | DW | 24.08.2021

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经济纵横

找不到司机送货 英国麦当劳暂停供应奶昔

疫情和脱欧让英国正经历着一场史无前例的人员和物资短缺，这个问题也阻碍着英国在新冠疫情解封后的的经济复苏。

Großbritannien McDonald's Logo

货运司机短缺影响英国麦当的产品供应

（德国之声中文网）英国麦当劳表示已经移除了所有英国门店菜单上的奶昔和瓶装饮料，以应对目前冲击整个零售和餐饮业的供应链问题。麦当劳称他们正在尽一切努力，希望让这些产品尽快回到菜单上。

"和大多数零售商一样，我们目前遇到了一些供应链问题，影响了少数产品的供应，在英格兰、苏格兰和威尔士的餐厅暂时无法供应瓶装饮料和奶昔。" 麦当劳英国和爱尔兰的一位发言人在星期二（8月24号）的声明中提到。这个决定影响了麦当劳在英国的1250家门市。

英国脱欧使缺工情况更糟

新冠疫情以来，英国零售商、咖啡店和餐馆正在努力应对货运司机短缺的问题。另外，食品加工人员也存在相同问题。这个现象并不是英国独有的，美国和其他欧洲国家也有卡车司机短缺的问题。但工会团体表示，英国脱欧使情况变得更糟。

Streik von MyFerryLink-Mitarbeitern am Eurotunnel in Calais, Frankreich

往来英法海底隧道的货运卡车

尚缺十万名卡车司机

新司机在疫情期间本来就很难争取到培训的机会，取得上岗资格也很难，与此同时，英国还受到了欧洲籍司机外流的打击。公路运输协会（Road Haulage Association）估计，自今年1月英国离开欧盟单一市场以来，约有3万名司机中止了在英国的工作。英国脱欧之后，想在英国工作的外国人需要透过复杂的手续办理签证并缴交高额的费用，再加上每个月都有数千名司机退休，公路运输协会指出，英国面临着将近十万名的卡车司机缺口。

而速食连锁店Nando's上周也被迫暂时关闭英国的40多家分店，原因是其鸡肉供应链上的员工短缺。麦当劳的竞争对手肯德基也在推特上表示，由于最近几周的 "干扰"，它在储备商品及包装方面遇到了困难。

（路透社、德新社）

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