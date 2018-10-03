 批评港府打压新闻自由 万人连署挺FT记者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2018

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时政风云

批评港府打压新闻自由 万人连署挺FT记者

香港当局拒绝延长外国记者协会副主席、《金融时报》资深编辑马凯在港的工作签证。英中两国政府为此唇枪舌战。目前万人發起连署要求港府正式说明，并预计在8日举行示威，抗议港府打压新闻自由。

Hongkong verweigert Journalist Victor Mallet Visum nach Gesprächsrunde über Unabhängigkeit | Kritik (picture-alliance/ZUMAPRESS/Liau Chung-ren)

香港倡议新闻自由相关团体6日在香港入境事务处前抗议。有关团体也预计将在8日發起示威。

（德国之声中文网）约万人连署要求港府正式解释，为何《金融时报》资深编辑马凯(Victor Mallet)被拒發工作签证。这件事持续敲响香港新闻自由的警钟。

这份连署由香港外国记者俱乐部、香港记协、独立评论人员协会、大专新闻教育工作者等发起。预计将在週一(10/08)下午1点把连署递交给香港政府。稍晚有关团体也将發起示威，抗议港府打压新闻自由。

据英国《金融时报》周五（10月5日）报道，该报亚洲编辑马凯（Victor Mallet）的延签申请被拒。

德新社评述说，这一极受争议做法的背景明显是亲北京港府对今年8月港独赞同者陈浩天应邀演讲的不满。作为香港外国记者会的副主席，马凯主持了那次违逆当局旨意而举行的讨论会。

Hongkong verweigert Journalist Victor Mallet Visum nach Gesprächsrunde über Unabhängigkeit (picture-alliance/AP Photo)

中国鹰派官煤《环球时报》社评表示，「少一个马凯不会损害香港的言论自由。」图为被港府拒發签证的英国《金融时报》资深编辑马凯。

英国：必须尊重香港的高度自治和新闻自由

“我们已经向香港政府提出要求，做出紧急解释”，英国外交和联邦事务部在一份声明中表示，并强调“香港的高度自治和新闻自由必须得到充分尊重”。

周六，中国外交部驻港公署在其网页上发表声明，称中央政府坚定支持特区政府依法处理有关事务。声明指出，“签证是一国主权范围内的事务。香港特区政府根据‘一国两制’和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，有权就是否批准在港工作签证延期申请作出决定。中央政府坚定支持特区政府依法处理有关事务。任何外国无权干预。”
 

更多阅读：北京施压香港外国记协 事件持续发酵

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香港外国记者会(FCCHK)原先计划在8月14日邀请宣扬港独的香港民族党召集人陈浩天发表演讲，但是遭到中国外交部方面施压。外国记协方面则表示，不会取消邀请。这起事件持续发酵，香港特首、前特首、末任总督等纷纷发声。 (10.08.2018)

马凯供职的《金融时报》发言人泰勒（Rhonda Taylor）女士表示，"这样的情况我们是首次经历。没有对我们说明拒签的理由"。

随着拒延这位58岁记者工作签证，作为中国特别行政区的香港当局效法了北京政府。北京曾一再拒绝延长它不喜欢的外国记者工作签证。此举实际上等同于驱逐。

香港应享有新闻和言论自由，因此，拒绝延长签证令人惊讶，并将被其他记者视为是一种威慑手段。立法会议员涂谨申对《南华早报》说，他认为，这是当局的一种报复措施。他指出，"当局由此向国际社会释放了一个完全错误的信息，即：香港与任何其它中国城市没有区别"。

最后一任港督彭定康（Chris Patten）表示，此举是“严厉打击言论自由”，无视97年香港回归时高度自治的承诺。“香港和北京当局应该迅速、重新思考。”

华盛顿方面也对此发声，表示拒绝马凯的签证“极其令人不安”。“这反映了国际记者在中国大陆面临的问题，这似乎与《基本法》的原则不符”，美国驻香港领事馆发言人谢汉伟（Harvey Sernovitz）对法新社说。

USA l Chinatown in Manhattan, New York City (picture-alliance/imageBROKER/W. G. Allgöwer)

香港外国记者协会副主席曾邀请香港民族党召集人陈浩天演讲

《大公报》：“咎由自取”

周六早上，一些示威者在香港移民局外集会，抗议该决定。

他们高呼：“不要政治红线！我们支持新闻自由！”这显然是在对前香港特首梁振英曾称港独是“绝对政治红线”进行回应。

不过，拒绝马凯获得新签证的决定受到亲北京的港媒欢迎。《大公报》发表评论，称马凯“一意孤行”，助播港独“咎由自取”，并表示他不获续工作签证是“政府依法办事”。文章还表示，当局仍可采取行动，收回外国记者协会（FCC）的会址。

自这个前英国直属殖民地的主权于1997年移交中国以来，拥有700万居民的香港享有比中国内地更多的自主权和自由度。但随着港内出现要求有更多民主的呼声，北京的路线越来越强硬。陈浩天的小党-民族党主张建起一个"自由和独立的香港"。该党两周前刚被禁，理由是，它危及国家安全与公共秩序。

  • The handover of Hong Kong's sovereignty from the United Kingdom to the People's Republic of China took place on July 1, 1997. The territory on China's Pearl River Delta became a British colony in 1842 and was occupied by Japan during World War II. After Hong Kong's return to China, the political situation was described as one country, two systems.

    香港回归——风雨二十载

    1997年：历史一刻

    1997年7月1日，英国将香港主权归还给中国。1842年，香港成为了英国殖民地，此后在二战曾被日本占领。在香港回归后，中国承诺对该特别行政区实行“一国两制”。

  • 1999: No family reunions Divided families, who had been split by the Hong Kong border, had hoped to be reunited after the territory's return to China. But with a daily quota of only 150 mainland Chinese allowed to settle in Hong Kong, many were left disapointed. This photo from 1999 shows mainland Chinese visitors protesting outside Hong Kong's Legal Aid Department after they were denied residency permits.

    香港回归——风雨二十载

    1999年：未能团聚

    这是当年香港“争居留权”大陆访客抗议时图片。在香港回归后，很多分居陆港两地的家庭希望团聚，然而根据当时的规定，每天只有150名大陆人允许来港。很多人因未能获批入港而非常失望。

  • 2002: Dashed hopes The residency issue flared up again in April 2002 when Hong Kong began deporting some 4,000 mainland Chinese who had lost legal battles to stay in the territory. These desperate families were evicted from a central park where they had been protesting.

    香港回归——风雨二十载

    2002年：希望再次破灭

    2002年4月，“居留权”争议再起。当时，香港开始遣返大约4000名失去居留身份的大陆人。这些绝望的家庭被逐出此前的抗议场地——香港的一个中央公园。

  • 2003: The SARS pandemic hits In 2003, the highly contagious SARS virus spread through Hong Kong. The territory was hard hit by the flu-like virus and in March, the WHO declared it a pandemic. This man attended Doctor Tse Yuen-man's funeral in May. Dr. Tse had volunteered to care for SARS patients and had contracted the virus herself. Hong Kong was declared SARS-free in June 2003. Almost 300 people had died of the disease.

    香港回归——风雨二十载

    2003年：非典（SARS）疫情爆发

    2003年，具有高度传染性的SARS病毒在香港传播。3月12日，世卫组织发出全球警告。图片上，人们正在参加谢婉雯医生的葬礼。年仅35岁的谢医生在治疗SARS病人时感染上该病毒而殉职。2003年6月，香港疫潮结束。疫情总共造成近3000人死亡。

  • Hongkong Proteste Protestaktion China (AP)

    香港回归——风雨二十载

    2003年：23条

    2003年的香港七一游行是回归以来最大规模的游行之一。据主办方统计，有50万人参加。背景是港府颁布的23条立法意见，这条针对国家安全的草案引起了香港人的反对。

  • 2004: Rally for democracy China's policy of one country, two systems has often created tension. In 2004, on the seventh anniversary of the handover, hundreds of thousands of people protested in Hong Kong, demanding political reform. They were calling for democracy and direct elections for Hong Kong's next leader.

    香港回归——风雨二十载

    2004年：七一大游行

    中国“一国两制”政策一再引发波澜。在香港回归七周年之际，数十万民众会师铜锣湾，参加大游行，要求政治改革、推行民主和普选行政长官。

  • 2008: No place to live Soaring property prices in Hong Kong forced rents higher. By 2008, it wasn't unusual to see people like Kong Siu-kau living in so-called cage homes, 15-square-foot (1.4 square meters) wire mesh cubicles, eight of which were usually crammed into one room. Today an estimated 200,000 people call a wire cage, or a single bed in a shared apartment, home.

    香港回归——风雨二十载

    2008年：蜗居生活

    香港房价越来越高，租金也水涨船高。在2008年，图中这样的“蜗居”变得不再罕见。图中的男子（Kong Siu-kau）生活在1.4平米的“笼子间”里。一间房常常容纳8个“笼子间”。如今香港的蜗居者达到了大约20万。

  • 2009: Remembering Tiananmen Square On the twentieth anniversary of the government's brutal crackdown in Tiananmen Square, Hong Kong residents gathered for a candlelight vigil in Victoria Park. It showed how different Hong Kong is from China, where the massacre of pro-democracy supporters and students on June 4, 1989, is usually only referred to as the June Fourth Incident.

    香港回归——风雨二十载

    2009年：六四烛光晚会

    自1990年6月4日起，香港支联合每年都举行六四悼念活动。在六四20周年之际，大批民众聚集在维多利亚公园，手举蜡烛。这也显示香港与中国大陆的不同。在大陆，血腥镇压学生和民运人士的六四是禁忌话题。

  • 2014: Occupy Central Starting in September 2014, large-scale protests demanding more autonomy rocked Hong Kong for over two months. Beijing had announced that China would decide on the candidates for the 2017 election of Hong Kong's chief executive. The protests were referred to as the Umbrella Revolution, because protesters used umbrellas to fend off pepper spray and tear gas used by police.

    香港回归——风雨二十载

    2014年：占中运动

    2014年9月，香港爆发大规模民众示威抗议活动，要求自由选举港首并提出有关香港民主改革的要求。9月28日，香港警方向示威者发射催泪瓦斯弹、使用胡椒喷雾。这在香港历史上还是第一次。示威运动延续了两个多月，高潮期间，参加人数每天多达20万，市中心公共生活部分陷于瘫痪。由于参加者纷纷将本用来遮阳、挡雨的伞用来遮挡瓦斯弹和胡椒面，因此，该运动因此也被称作"雨伞革命"。

  • 2015: Sport becomes political Less than a year after the Occupy Central protests ended, China played against Hong Kong in a soccer World Cup qualifiying match on November 17, 2015. The guests did not receive a friendly welcome in Hong Kong. Fans booed when the Chinese national anthem was played and held up posters saying Hong Kong is not China. The match ended 0-0.

    香港回归——风雨二十载

    2015年：体育政治化

    占中运动结束不到一年后，中国队和香港队在足球世界杯预选赛上相遇。客场作战的中国队在香港遭遇尴尬。在中国国歌响起时，满场嘘声，很多香港球迷打出“香港不是中国”的标语。这场比赛最终以0比0告终。

  • 2016: Another bout of violence In February 2016, Hong Kong's rough police tactics made headlines again. Authorities tried to remove illegal street vendors from a working-class Hong Kong neighborhood. They sent riot police, who used batons and pepper spray against protesters, and also fired live warning shots into the air. The street clashes were the worst since the Umbrella Revolution in 2014.

    香港回归——风雨二十载

    2016年：又是警民冲突

    2016年2月中国农历新年初二，香港警方再次上了新闻头条。在香港九龙旺角，数百人与警察发生激烈冲突。当局试图驱散无牌照的摊贩，派出防暴警察，向空中鸣枪，动用警棍和胡椒喷雾。这是2014年雨伞革命以来最严重的一次警民冲突。

    作者: Carla Bleiker


夏立民/凝炼/王凡/苗子（德新社，法新社等）

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香港回归——风雨二十载

在经历了156年的英国殖民统治后，香港1997年回归中国。下面就让我们用图片来记录回归后这二十年里的风风雨雨。 (01.07.2017)  

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