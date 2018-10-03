批评港府打压新闻自由 万人连署挺FT记者

香港当局拒绝延长外国记者协会副主席、《金融时报》资深编辑马凯在港的工作签证。英中两国政府为此唇枪舌战。目前万人發起连署要求港府正式说明，并预计在8日举行示威，抗议港府打压新闻自由。
（德国之声中文网）约万人连署要求港府正式解释，为何《金融时报》资深编辑马凯(Victor Mallet)被拒發工作签证。这件事持续敲响香港新闻自由的警钟。
这份连署由香港外国记者俱乐部、香港记协、独立评论人员协会、大专新闻教育工作者等发起。预计将在週一(10/08)下午1点把连署递交给香港政府。稍晚有关团体也将發起示威，抗议港府打压新闻自由。
据英国《金融时报》周五（10月5日）报道，该报亚洲编辑马凯（Victor Mallet）的延签申请被拒。
德新社评述说，这一极受争议做法的背景明显是亲北京港府对今年8月港独赞同者陈浩天应邀演讲的不满。作为香港外国记者会的副主席，马凯主持了那次违逆当局旨意而举行的讨论会。
英国：必须尊重香港的高度自治和新闻自由
“我们已经向香港政府提出要求，做出紧急解释”，英国外交和联邦事务部在一份声明中表示，并强调“香港的高度自治和新闻自由必须得到充分尊重”。
周六，中国外交部驻港公署在其网页上发表声明，称中央政府坚定支持特区政府依法处理有关事务。声明指出，“签证是一国主权范围内的事务。香港特区政府根据‘一国两制’和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，有权就是否批准在港工作签证延期申请作出决定。中央政府坚定支持特区政府依法处理有关事务。任何外国无权干预。”
马凯供职的《金融时报》发言人泰勒（Rhonda Taylor）女士表示，"这样的情况我们是首次经历。没有对我们说明拒签的理由"。
随着拒延这位58岁记者工作签证，作为中国特别行政区的香港当局效法了北京政府。北京曾一再拒绝延长它不喜欢的外国记者工作签证。此举实际上等同于驱逐。
香港应享有新闻和言论自由，因此，拒绝延长签证令人惊讶，并将被其他记者视为是一种威慑手段。立法会议员涂谨申对《南华早报》说，他认为，这是当局的一种报复措施。他指出，"当局由此向国际社会释放了一个完全错误的信息，即：香港与任何其它中国城市没有区别"。
最后一任港督彭定康（Chris Patten）表示，此举是“严厉打击言论自由”，无视97年香港回归时高度自治的承诺。“香港和北京当局应该迅速、重新思考。”
华盛顿方面也对此发声，表示拒绝马凯的签证“极其令人不安”。“这反映了国际记者在中国大陆面临的问题，这似乎与《基本法》的原则不符”，美国驻香港领事馆发言人谢汉伟（Harvey Sernovitz）对法新社说。
《大公报》：“咎由自取”
周六早上，一些示威者在香港移民局外集会，抗议该决定。
他们高呼：“不要政治红线！我们支持新闻自由！”这显然是在对前香港特首梁振英曾称港独是“绝对政治红线”进行回应。
不过，拒绝马凯获得新签证的决定受到亲北京的港媒欢迎。《大公报》发表评论，称马凯“一意孤行”，助播港独“咎由自取”，并表示他不获续工作签证是“政府依法办事”。文章还表示，当局仍可采取行动，收回外国记者协会（FCC）的会址。
自这个前英国直属殖民地的主权于1997年移交中国以来，拥有700万居民的香港享有比中国内地更多的自主权和自由度。但随着港内出现要求有更多民主的呼声，北京的路线越来越强硬。陈浩天的小党-民族党主张建起一个"自由和独立的香港"。该党两周前刚被禁，理由是，它危及国家安全与公共秩序。
夏立民/凝炼/王凡/苗子（德新社，法新社等）