 批评归批评 盟友还是盟友？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2018

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时政风云

批评归批评 盟友还是盟友？

气氛曾一度显得紧张。导火索是美国总统特朗普及他提出的增加北约防务开支的要求。默克尔许诺提高军费。据称，特朗普发出最后通牒。

Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/R. Krause)

（德国之声中文网）在摄像机前，国家元首和政府首脑们均显得相当自制。甚至美国总统特朗普也一反常态，显得颇有外交风度，对北约峰会的结果表示满意。他称，他信任北约，并确信，盟友关系比两天前更加牢靠。

然而，在这一表态之前，布鲁塞尔那里，要谈的事情不在少数。在特朗普会谈中再度要求增加防务开支并尤其批评德国后，北约伙伴国们甚至中断峰会召开了特别会议。外交官们对法新社作了这一透露。特别会议上， 特朗普要求盟国，立即将军费提高至本国经济力的2%。特别会议召开时，参加峰会的非北约成员乌克兰和格鲁吉亚的代表必须暂离会议厅。

据多家通讯社报道，特朗普甚至威胁美国会在防务问题上单独行动，他向联盟伙伴国们发出最后通牒，必须在明年一月之前增加国防开支。报道称，特朗普在峰会上表示，如果各国不在2019年1月前做到这一点，美国将采取单边行动。

Brüssel NATO-Treffen Theresa May & Donald Trump (Reuters/Geert Vanden Wijngaert)

特朗普在布鲁塞尔与英国首相梅交谈

不过，这位美国总统未威胁退出北约。法国总统马克龙和立陶宛总统格里鲍斯凯特双双证实了这一情况。

默克尔总理的外交报告

特别会议结束后，联邦德国总理默克尔举行了小型记者会。她表示，增加此次会议展开讨论是必要的，会议的结果是对北约的明确信念。

对特朗普是否威胁退出北约这一提问，默克尔总理回避作答。她说，她只能报告会议结果。她强调，美国总统所要求的正是数月来所讨论的东西。她表示，北约内部的负担分配将有变动。

Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

北约峰会上，默克尔又一次使出外交手腕

默克尔还表示，德国未来将继续增加国防开支。在被问及她是否会再度提高迄今所承诺的1.5%的占比时，这位基民盟主席表示，"我们将必须讨论我们在装备上的投资要增加多少，-我说的是装备而非军备。"她透露，在会议上，她介绍了现在的情况，"不过，鉴于很多欧洲伙伴在这里的讨论，-不止是美国的讨论，我相信，我们必须一再自问，我们届时是否还能做得更多。"

凝炼/达扬（德新社、路透社、美联社）

 

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