 批评官方应对疫情不利 清华许章润遭软禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2020

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时政风云

批评官方应对疫情不利 清华许章润遭软禁

中国政府在对抗疫情的同时，也加大了对批评人士的打压。英国《卫报》的消息称，清华大学教授许章润被官方软禁。报道称，许章润家中的网络被切断，他个人的微信帐号也被冻结。

China Peking Passant mit Schutzmaske (AFP/G. Baker)

疫情之下，更要“封口”？（资料图片）

（德国之声中文网）新冠病毒疫情爆发以来，清华大学教授许章润在网上发表多篇批评性文章，严厉指责习近平领导下的中国政治体制。他认为中国的政治体制在官僚主义的奴役下已经崩塌。今年2月初，他在网上发表题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章。文章中严词指出，新冠病毒在中国全国造成疫情是中国官场上下一起封口、瞒报、推诿责任又邀功请赏造成的，" 眼睁睁错过防治窗口 "。他认为这次疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。他在文章中称，" 国民的愤怒已如火山喷发，而愤怒的人民将不再恐惧 "。

英国《卫报》在一篇报道中引述许章润身边一位不愿透露姓名的友人的话说，许章润春节从老家安徽探亲返京后即被警方软禁。

这名知情人士表示，警方以从外地返京需要隔离为由，"实际上将其软禁，他（许章润 ）的行动都受到限制"。许章润被"隔离"期间，不分昼夜家门前总站着两人看守。报道中称，安保人员还进入到许的家中对他发出警告。

文章引述许的友人的话说，上周末，官方取消了这些措施，但是上周五以来，许章润家中的网络被切断。"他住在北京郊区，离商店和各种服务点都很远。就目前的条件，很多事对他来说都很困难。" 许章润的友人对《卫报》记者表示。

据BBC报道， 2018年7月，许章润在独立智库天则经济研究所网站发表文章《我们当下的恐惧与期待》。他在文章中提出时下中国人的对"再度闭关锁国"与"极权政治全面回归"等八大担忧。这篇文章引起诸多共鸣，但也引得当局不满。去年3月，清华大学对已对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

今年2月初，德国之声中文网曾报道，总部位于美国华盛顿的人权组织"中国人权捍卫者"(Chinese Human Rights Defender) 调查发现，在1月22日至1月28日期间，至少有325名中国公民因在网络上分享与新冠病毒疫情相关的内容，被中国政府以 "散布谣言"为由，遭受行政拘留、罚金或是教育训诫等处分。

根据"中国人权捍卫者"公布的数据显示，大多数中国公民都是被中国政府以"散布谣言"、"制造恐慌"或"虚构事实扰乱公共秩序"为由，予以数天的行政拘留或是小额罚金。

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先生今后无处说话？许章润获更多国际声援

曾在媒体发文《哪有先生不说话？！》抗议中国当局压制学术和言论自由的许章润被清华大学解职后，受到了国内外越来越多学者的声援。由黎安友等汉学家联合发起的公开信已获至少百余人联署，而台湾外交部也就这位法学教授在北京的遭遇发表了立场。 (13.04.2019)  

祸从口出 清华老师遭学生举报

又一名清华大学教师因言论惹上麻烦。该校马克思主义学院副教授吕嘉被学生举报"反党违宪"，就在不久前，清华大学教师许章润疑因批评习近平遭撤职。 (07.04.2019)  

众学者声援许章润 清华教授:没处可退

曾获「十大杰出青年法学家」的中国清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平遭撤职。事实上，近年来，中国多名敢言教授受到停课和解聘等处罚。许章润一事已经引起中国学术圈和知识份子群起声援，要求清华收回成命，停止错误的处理。 (28.03.2019)  

许章润：先生有话哪里说？

曾在今年夏天发表网文尖锐抨击中国现行政治道路，引起巨大反响的清华大学法学教授许章润再度发声，以个人经历批评中国当下的言论自由状况。 (07.11.2018)  

许章润教授：中国当下的恐惧与期待

清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。 (01.08.2018)  

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