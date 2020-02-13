批评官方应对疫情不利 清华许章润遭软禁

（德国之声中文网）新冠病毒疫情爆发以来，清华大学教授许章润在网上发表多篇批评性文章，严厉指责习近平领导下的中国政治体制。他认为中国的政治体制在官僚主义的奴役下已经崩塌。今年2月初，他在网上发表题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章。文章中严词指出，新冠病毒在中国全国造成疫情是中国官场上下一起封口、瞒报、推诿责任又邀功请赏造成的，" 眼睁睁错过防治窗口 "。他认为这次疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。他在文章中称，" 国民的愤怒已如火山喷发，而愤怒的人民将不再恐惧 "。

英国《卫报》在一篇报道中引述许章润身边一位不愿透露姓名的友人的话说，许章润春节从老家安徽探亲返京后即被警方软禁。

这名知情人士表示，警方以从外地返京需要隔离为由，"实际上将其软禁，他（许章润 ）的行动都受到限制"。许章润被"隔离"期间，不分昼夜家门前总站着两人看守。报道中称，安保人员还进入到许的家中对他发出警告。

文章引述许的友人的话说，上周末，官方取消了这些措施，但是上周五以来，许章润家中的网络被切断。"他住在北京郊区，离商店和各种服务点都很远。就目前的条件，很多事对他来说都很困难。" 许章润的友人对《卫报》记者表示。

据BBC报道， 2018年7月，许章润在独立智库天则经济研究所网站发表文章《我们当下的恐惧与期待》。他在文章中提出时下中国人的对"再度闭关锁国"与"极权政治全面回归"等八大担忧。这篇文章引起诸多共鸣，但也引得当局不满。去年3月，清华大学对已对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

今年2月初，德国之声中文网曾报道，总部位于美国华盛顿的人权组织"中国人权捍卫者"(Chinese Human Rights Defender) 调查发现，在1月22日至1月28日期间，至少有325名中国公民因在网络上分享与新冠病毒疫情相关的内容，被中国政府以 "散布谣言"为由，遭受行政拘留、罚金或是教育训诫等处分。

根据"中国人权捍卫者"公布的数据显示，大多数中国公民都是被中国政府以"散布谣言"、"制造恐慌"或"虚构事实扰乱公共秩序"为由，予以数天的行政拘留或是小额罚金。