批评十九大 英国教授在中国分校被降职

（德国之声中文网）据《金融时报》（Financial Times）报道，英国学者司马辉（Stephen Morgan）2016年开始担任中国宁波诺丁汉大学(University of Nottingham Ningbo)副校长。报道援引知情人士称，校方中共党组织反对他继续担任这一职务，原因是他在半年前发表了一篇批评中共十九大的文章。

司马辉向《金融时报》证实，自己已不再是大学管理委员会成员，但仍在原科系任教。他不愿进一步置评，只是表示，管理委员会人事的定期更迭属正常现象。校方也在回答媒体询问时称，管理委员会正在进行一些改组，由于合约到期以及招揽新人，每年都会有这样的变动。

据宁波诺丁汉大学官方网页介绍，该校创建于2004年，是中国第一所具有独立法人资格的中外合作大学，有7800名在校学生。中国的中外合办大学，大多以外国名校在华分校的形式开办，49%股份由外国大学持有。

引起风波的这篇文章，是司马辉2017年10月发表在诺丁汉大学亚洲研究所的网上刊物"亚洲对话"（Asia Dialogue）上的，题为"十九大和中国的悲哀"。文章认为，十九大上通过的修宪案，"对中国人，对他们的思想求知欲，对他们未来的经济繁荣，是一幕悲剧"。

作者分析道，习近平的"中国梦"核心是经济增长，但从人口和生产率这两个增长主要动力来看，中国面对的前景都不乐观。习近平也深知创新对提高生产率的关键作用。而创新意味着不确定性和对现有秩序的解构，包括对现行政策的挑战。但在习近平掌权以来，此类对话和试验的空间不断被压缩。

文章写道，与韩国、台湾等亚洲国家民主化的道路不同，中国可能成为第一个成功转型为发达富裕国家、却保留专制体制的国家。在习近平设想的"新时代"，中国"富裕、繁荣、强大，向世界展现一个新模式，一个以专制排他性为基础的未来"。作者最后写道："这样一个未来不仅对中国人，对我们所有人都是一个悲剧"。

"亚洲对话"是诺丁汉大学，而不是宁波分校所属的刊物。《金融时报》援引知情人士称，宁诺的中共官员认为这篇文章让校方难堪，要求解除司马辉的管理层职务。这不是诺丁汉大学第一次因涉及中国的言论或校务引起关注。两年前，该校意外地宣布关闭在英国本部的当代中国研究院，时任院长、华裔学者曾锐生随即离开诺大。

现任伦敦大学亚非学院中国研究院院长的曾锐生对德国之声表示："如果有关报道属实，Stephen Morgan的事情是绝对不合理，绝对不能接受的。"他指出，宁波诺丁汉大学是诺丁汉大学的一个分校，不是一个独立的单位。"诺丁汉大学在英国享有的学术自由，在宁波一定要有。如果这个大学不能这样做，那就不应该再继续办下去。"

近年来，中国当局加强了对高校的思想和意识形态管控，措施包括限制引进外国教材、增加"习近平思想研究"等教学和科研内容。曾锐生说，不论是外国分校还是中国大学，学术自由氛围都受到压制。"跟5年前相比，现在的气氛紧了很多。中国同事在公开场合都不会说，但私下会很老实地说，气氛改变了，有些以前可以做的事现在不能做了。"

《金融时报》去年曾报道，中国教育部和中共中央组织部提出，要求在外资大学设立党委，并由党员干部在管理委员会任职。但据称一些外国大学迄今尚未严格执行这一规定。目前较普遍的操作是，中方合作高校会派出一名党支部书记参与管理委员会。在中国教育部的官网上，记者看到"中共宁波诺丁汉大学委员会"发布的新闻稿。

目前中国教育部认可的"具有法人资格的本科中外合作办学机构"共有7所，除宁波诺丁汉大学，还有上海纽约大学、昆山杜克大学、西交利物浦大学等。鉴于中国高等教育市场潜力巨大，对外国大学有相当的吸引力。

但曾锐生认为，如果要以牺牲言论和学术自由为代价，将得不偿失。"外国大学在中国，要是不能做到在本国应该做的事的话，就不应该在那里存在。否则长远来说，对学校的国际声誉打击非常大。如果学校领导人用短浅的目光来处理这样的事，长远来说，对大学绝对是不好的一件事。"

他还补充说："所谓学术自由，不是说我支持一个同事，因为我觉得他说的是对的，而是我要支持同事说我完全不同意的话。不管我觉得他的话是对还是不对，他都有自由说。"