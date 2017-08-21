批评中国 美国教授无法在华继续任教

（德国之声中文网）在7月17日的博文中，鲍尔丁（Christopher Balding)表示，早在去年11月，学校就通知他不会续聘他，今年3月，学校又告诉他希望在今年4月1日前断绝与他的所有关系。

鲍尔丁说，学校虽然给出了一个"官方理由"，但他很清楚被解聘的真正理由。"在共产党的统治下工作，你不会不知道风险"，他写道。"中国已经到了这样一个状况：作为一个教授，我甚至连讨论经济、商业和金融市场也感到不安全。"

近年来，鲍尔丁在媒体上曝光度很高。他已在深圳北京大学汇丰商学院执教9年，也是美国彭博新闻社的专栏作者，在推特上的账户有超过17000个粉丝。

去年8月，英国剑桥大学出版社的学术期刊《中国季刊》应中国政府的要求屏蔽了了300多篇涉及六四、新疆、西藏等问题的文章。鲍尔丁发起联署抗议行动，上千名学者参加了联署。在强大的压力下，剑桥大学出版社改变了决定，数天后解除了对这些文章的屏蔽。

鲍尔丁当时曾向路透社表示，过去几年里，各种限制和监控愈来愈烈。他说，"作为一名外国教授，只要不谈论4个T，即台湾（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安门事件（Tiananmen）和中国共产党（The Party)，他觉得就不会有问题。"

在近日的博文中，鲍尔丁说，他曾试图在中国找新的职位，但很快就发现无法留下来。他写道："生活在中国，我最大的担心一直是会被关起来……我曾试图去寻找界限在哪儿，不去跨越它。我对安全离开感到松了一口气，因为我知道其他人，不管是中国人还是外国人，面临比我更大的困难。"

鲍尔丁还谈到他对中美关系的担忧，并表示，"中国对自由民主秩序构成了根本的威胁，而许多人表现出来的视而不见令人感到震惊。"