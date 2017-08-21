批评中国 美国教授无法在华继续任教

北京大学汇丰商学院副教授鲍尔丁发表博文称，他未得到学院续聘，将离开中国。鲍尔丁经常批评中国政府的经济政策和言论钳制，曾发起联署行动，反对英国剑桥大学学术期刊删除涉及中国的敏感文章。
（德国之声中文网）在7月17日的博文中，鲍尔丁（Christopher Balding)表示，早在去年11月，学校就通知他不会续聘他，今年3月，学校又告诉他希望在今年4月1日前断绝与他的所有关系。
鲍尔丁说，学校虽然给出了一个"官方理由"，但他很清楚被解聘的真正理由。"在共产党的统治下工作，你不会不知道风险"，他写道。"中国已经到了这样一个状况：作为一个教授，我甚至连讨论经济、商业和金融市场也感到不安全。"
近年来，鲍尔丁在媒体上曝光度很高。他已在深圳北京大学汇丰商学院执教9年，也是美国彭博新闻社的专栏作者，在推特上的账户有超过17000个粉丝。
去年8月，英国剑桥大学出版社的学术期刊《中国季刊》应中国政府的要求屏蔽了了300多篇涉及六四、新疆、西藏等问题的文章。鲍尔丁发起联署抗议行动，上千名学者参加了联署。在强大的压力下，剑桥大学出版社改变了决定，数天后解除了对这些文章的屏蔽。
鲍尔丁当时曾向路透社表示，过去几年里，各种限制和监控愈来愈烈。他说，"作为一名外国教授，只要不谈论4个T，即台湾（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安门事件（Tiananmen）和中国共产党（The Party)，他觉得就不会有问题。"
在近日的博文中，鲍尔丁说，他曾试图在中国找新的职位，但很快就发现无法留下来。他写道："生活在中国，我最大的担心一直是会被关起来……我曾试图去寻找界限在哪儿，不去跨越它。我对安全离开感到松了一口气，因为我知道其他人，不管是中国人还是外国人，面临比我更大的困难。"
鲍尔丁还谈到他对中美关系的担忧，并表示，"中国对自由民主秩序构成了根本的威胁，而许多人表现出来的视而不见令人感到震惊。"
剑桥大学出版社周一做出决定，重新登出日前被删除的数百篇文章。此前该社屏蔽《中国季刊》的部分论文后，不少曾在该期刊上发文的学者发起请愿活动，要求取消屏蔽决定，并表达对言论自由遭干涉的强烈担心。中国官媒则反驳，西方价值观获推崇“不是道义，而是强权”。 (21.08.2017)
英国知名学术出版社剑桥大学出版社受到来自中国的审查压力，其出版的《中国季刊》被迫屏蔽了数百篇文章。有专家表示，中国学术界现在受到更为严厉的管制；中国社会科学研究停滞多年，这与审查不无关系。 (18.08.2017)
针对中国政府对海外出版社施加压力，要求其在中国屏蔽某些学术文章，美国波特兰市里德学院人类学家夏琳·克勒半年前发出请愿书，呼吁学者们不要向迎合中国政府进行内容审查的海外学术刊物提供同行评审服务。迄今已有1100多名学者联名支持该倡议。 (22.02.2018)