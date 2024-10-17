批英特尔在中国“吃饭砸锅” 网安协会吁审查

中国网络空间安全协会近日点名美国半导体巨头英特尔，指该公司在中国销售的产品存在安全缺陷，威胁中国国安利益，并称英特尔在涉疆、涉台湾问题上悖离北京的立场，呼吁中国相关部门审查英特尔产品。

（德国之声中文网）中国网络空间安全协会（Cyber Security Association of China，简称CSAC）週三（10月16日）在官方微信上发文列出英特尔（Intel）产品的4大网络风险，包含安全漏洞问题频发；可靠性差，漠视用户投诉；假借远程管理之名，行监控用户之实；暗设后门，危害网络和信息安全。

CSAC称，英特尔在2022年与2023年被揭露有处理器“Downfall”漏洞，可被黑客操控泄露敏感资讯及用户个资，批评英特尔在知道产品存在问题的情况下还持续销售，并且对于大量用户投诉系统问题的回应缓慢。

此外，文章中指控英特尔联合惠普（HP）等厂商共同设计了一项智慧平台管理接口（IPMI）技术規范，虽然官方宣称该平台是用来监控服务器的健康特征，但技术上用于远端监控和管理主机系统的基板管理控制器（BMC） 却存在极大安全风险等一系列问题。

批英特尔违背北京立场

CSAC指出，英特尔公司年收入500多亿美元中，近四分之一来自中国市场，“可以说英特尔在中国赚的盆满钵满，但这家公司反而不断做出损害中国利益、威胁中国国家安全的事情”，呼吁中央网络安全和信息化委员会办公室（简称国家网信办）对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，“切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益”。

CSAC还点出英特尔多项背离北京立场的作为，称英特尔为讨好美国政府，在新疆议题上打压中国，要求供应商不可使用任何来自新疆的劳工、商品或服务，并在财报中“将台湾省与中国、美国、新加坡并列”，停止对华为、中兴等中国企业提供服务，“这是典型的‘端起碗来吃饭，放下碗就砸锅’”。

该篇长文也提及美国政府的《芯片与科学法案》，主张英特尔为最大受益者，并重申该法案对中国半导体产业进行无端排挤和打压。

英国财务公司AJ Bell投资分析师科茨沃斯（Dan Coatsworth）表示：“美中关系脆弱，贸易和关税限制讨论的越多，对方就越有可能采取针对性的报复行动。”

对此，英特尔发言人回应：“安全长期以来一直是英特尔的首要任务，我们竭尽全力保护客户……期待与相关官员就此事进行合作，以澄清可能存在的任何问题，并展示英特尔对产品安全的坚定承诺。”

中美科技战升温

盡管CSAC并非政府机构，但与中国政府关系密切，因此也有分析认为，其呼吁有可能是中国国家网信办对英特尔正式启动调查的前兆。

去年，中国也曾以“维护国家安全”为由，对美国芯片制造商美光科技（Micron）进行网络安全审查，指该公司的产品存在“严重网络安全问题隐患”，要求中国国内关键基础设施停止采购美光产品。

随著美中持续争夺先进半导体和人工智能等领域的霸主地位，双边科技战升温。近年来，美国及其盟友针对中国实施多项技术出口限制，包括半导体及制造机械。美方多次宣称，相关措施旨在阻止美国先进科技被用于推动中国军事战力；中国则透过强化国内半导体发展，因应美国的限制行动。

一家国际芯片企业如何从中国转向马来西亚 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、法新社）

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