批美歧视中媒 北京吁华盛顿纠正错误

（德国之声中文网）中国外交部周一 (5月11日) 在例行记者会上针对美国限缩中国驻美记者签证一事做出回应，表示美方的错误做法是对中国媒体政治打压的升级，

中国外交部发言人赵立坚说：「2018年以来，美方已经对20多名中方记者无故拒签。2020年2月，美方将5家中国媒体驻美机构列为『外国使团』，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相『驱逐』60名中方媒体记者，现在又在签证方面采取歧视性限制措施，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重干扰两国间正常人文交流。」

赵立坚质疑，美国虽称中美对待记者的条件必须对等，但是美国驻华记者的记者证与居留证有效期限大多是一年，但根据华盛顿的最新规定，中国驻美记者的签证不会超过90天，他质疑这种所谓的对等，实质上是对中国媒体的偏见丶歧视与排斥。

赵立坚警告：「美方言必称新闻自由丶对媒体保持透明度，为何如此惧怕中国媒体的报道？美方以『对等』为借口，不断升级对中国媒体的政治打压，将严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动。我们要求美方立即纠正错误。否则，中方将不得不对美采取反制措施。」

总部位於纽约的保护记者委员会周一也针对美国国土安全部限缩中国记者签证长度一事发表声明，表示美国政府此举是在与中国玩一场「愚蠢的游戏」。该委员会的亚洲部专员巴特勒 (Steven Butler) 説，美国此举只会使中国升级报复行动，让全球无法清晰地看清中国政府处理新冠疫情。

美国对中国记者签证颁布新规

美国国土安全部本周五（5月8日）发布了对中国记者的签证新规，并提到所谓的中国"压制独立新闻"的说法。

该规定计划将于下周一生效，中国记者的签证有效期将被限制为90天，但可以申请延长。这类签证通常不设期限，也不需要延期，除非雇员跳槽到其他公司或媒体。据美国国土安全部介绍，新规定不适用于持有香港或澳门护照的记者。

美国国土安全部的一位要求匿名的高级官员说，新规定将允许该部门可以更频繁地审查中国记者的签证申请，并可能减少在美国的中国记者总人数。"这将使得美国的国家安全受到更大的保护"，这位官员如是说。

交锋不断

近几个月来，美国和中国采取了一系列涉及记者的报复行动。由于不满《华尔街日报》评论文章将中国称为"亚洲病夫"，中国当局2月驱逐了3名该报驻中记者。随后美国宣布减少中国官媒在美可雇用的中国籍员工名额。

作为回应，中国外交部3月宣布驱逐《纽约时报》、《华尔街日报》与《华盛顿邮报》的美籍记者。中国同时强调，这些记者往后将无法在中国、香港或澳门从事记者相关工作。美国国务卿蓬佩奥随后表示，这波记者驱逐明显是因为美国之前对中国官媒做出的限制所引起的，并对中国决定进一步限缩新闻自由感到遗憾。

迄今为止，新冠疫情已在全球造成约27万人死亡。美国和中国的关系也着疫情蔓延而不断吃紧。近日，美国总统特朗普以及国务卿蓬佩奥分别声称，美国有证据显示，新冠病毒源自武汉的一家病毒研究所。中国驳回了这一指控。大多数科学家认为，新冠病毒起源于一个武汉的生鲜市场。中美的紧张关系却因此进一步升级。

杨威廉/邹宗翰/安静/任琛（路透社）