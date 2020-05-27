 批美损人不利己 林郑月娥率队赴京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2020

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时政风云

批美损人不利己 林郑月娥率队赴京

面对北京绕过香港立法会力推“港版国安法”，美国宣布将取消香港特殊待遇，并威胁后续制裁。即将赴京的港首林郑月娥则呼应北京的说法，指外国看待香港是“双标”，将矛头指向美国的反警察暴行示威。

Hongkong | Coronavirus | Carrie Lam, Regierungschefin (picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim)

林郑月娥一行将于周三访问北京

(德国之声中文网) 香港特区政府周二（6月2日）宣布，行政长官林郑月娥将于周三访问北京，其一行五人，还包括律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强及行政长官办公室主任陈国基。 

港府公报上写道，中央政府将就涉港国安立法听取林郑月娥的意见。 林郑一行将于6月4日早上回港。

Hongkong Parlament Carrie Lam Justizreform (picture-alliance/AP Photo/N. Guan)

林郑月娥:「他们(外国)非常关心自己的国家安全，但在我们的国家安全问题上……他们是带着有色眼镜看的」

指责外国政府“双标”

林郑月娥周二指责外国政府对北京计划对香港实施国安法的反应是 「双重标准」。

她将矛头指向美国的反警察暴行的抗议示威遊行。在华盛顿表示将取消香港在美国法律中的优惠待遇后，这是林郑月娥首次公开露面。她警告，美国威胁对香港采取行动能会伤害到自己的利益。

她也以美国地方政府目前处理暴乱的方式与去年香港的「暴动」相比。

她说:「针对美国出现的骚乱，怎样被当地的政府处理，相对于去年发生差不多是同样暴乱的时候，他们又采取什么立场。」

延伸阅读:借美骚乱打压港示威者 环时这一招是否有效？

林郑表示，本港危害国家安全风险不断上升，市民的生活已经惶恐不安，「市民生活惶恐不安，有人说我们香港这个社会还是否rule of law （法治），还是变了rule of fear？作为中央政府，它是不可能视而不见、漠不关心的，继续这样下去，不但影响香港700多万人，还会让香港成为全国安全的缺口或者风险位，从而影响14亿人」。

美港「暴动」可以相比?

林郑月娥提到的是美国近日爆发的抗议种族歧视示威潮。美国各地几十个城市仍然继续实行宵禁。

这是自1968年小马丁·路德·金遇刺后引发暴动以来最严重的状况。部份地方警察甚至加入遊行，甚至单膝下跪声援抗议者。

美国警方周一在白宫附近发射催泪瓦斯和橡皮子弹驱散和平示威者。特朗普还誓言运用大规模武力终结暴力抗议。

至于香港去年的「反送中运动」，主要是反对修定《逃犯条例》相关抗争。示威者要求普选和独立调查警方处理示威活动的方式等等。

香港抗议者拒绝接受林郑将反政府示威说成是「暴动」，香港也并没有实行宵禁。官员们则否认港警过度使用武力。

Pompeo zu Palästinenser-Absage an Abkommen mit USA und Israel (picture-alliance/dpa/AFP/AP/N. Kamm)

蓬佩奥5月29日在接受美国企业研究所采访时被问及香港问题，但他当时没有透露有关移民配额或签证的细节，只说:「我们正在研究。」

华盛顿考虑欢迎港人赴美

美国国务卿蓬佩奥周一(6月1日)表示，美国正考虑欢迎港人赴美，以此回应中国推动香港国安法。

共和党参议院领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）周一提到，他希望特朗普政府能尽快确定具体的方式，为遏制香港自由受损而向北京施压，并表示美国应该效仿其他民主国家的反应，为来自香港的人敞开大门。

麦康奈尔在参议院的讲话中说，美国过去对战争和共产主义的难民一直像 「灯塔」。他强调应该为香港人民再次采取类似措施。

在被问及华盛顿是否考虑欢迎香港人「来这里发挥他们的企业创造力 」时，蓬佩奥回答说:「我们正在考虑。我不知道确切的结果会如何。大家都知道，英国人的关系不一样。这些人中很多人都有英国国民护照。香港和英国之间有着悠久的历史，这是非常不同的。但我们正在看。」

北京持续反击

中国驻英大使刘晓明6月1日在被问及北京对香港的抗议活动的反应时说，任何负责任的政府都必须采取措施反对暴力。

他说:「这不是中国的镇压，在香港发生的是暴力事件。这是对国家安全的威胁。」

同一天，针对香港问题，中国外交部也再次反对美国「严重干涉中国内政、破坏中美关系」。

外交部发言人赵立坚重申：「中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻『一国两制』方针的决心坚定不移，反对任何外部势力违法干预香港事务的决心坚定不移。」

邹宗翰/李澄欣/张慈 (路透社等)

  • USA New York | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/newscom/C. Sipkin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    “我喘不上气了！”

    抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

  • USA Washington | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/ZUMA/J. Mallin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    和平集会与严重骚乱

    周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/AP Photo/C. Pizello)

    弗洛伊德之死牵动全球

    打砸抢烧

    图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt: Graffiti (picture-alliance/ZUMA/K. Birmingham)

    弗洛伊德之死牵动全球

    谁之错？

    特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

  • USA Minneapolis Proteste nach dem Tod von George Floyd (Getty Images/S. Olson)

    弗洛伊德之死牵动全球

    媒体成了攻击目标

    一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

  • Kanada Toronto | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/NurPhoto/A. Shivaani)

    弗洛伊德之死牵动全球

    抗议席卷全球

    在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

  • Deutschland Berlin | Graffity mit George Floyd im Mauerpark (picture-alliance/AP Photo/M:.Schreiber)

    弗洛伊德之死牵动全球

    德国人的愤怒

    柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。

    作者: Martin Kuebler


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