批美损人不利己 林郑月娥率队赴京

(德国之声中文网) 香港特区政府周二（6月2日）宣布，行政长官林郑月娥将于周三访问北京，其一行五人，还包括律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强及行政长官办公室主任陈国基。

港府公报上写道，中央政府将就涉港国安立法听取林郑月娥的意见。 林郑一行将于6月4日早上回港。

指责外国政府“双标”

林郑月娥周二指责外国政府对北京计划对香港实施国安法的反应是 「双重标准」。

她将矛头指向美国的反警察暴行的抗议示威遊行。在华盛顿表示将取消香港在美国法律中的优惠待遇后，这是林郑月娥首次公开露面。她警告，美国威胁对香港采取行动能会伤害到自己的利益。

她也以美国地方政府目前处理暴乱的方式与去年香港的「暴动」相比。

她说:「针对美国出现的骚乱，怎样被当地的政府处理，相对于去年发生差不多是同样暴乱的时候，他们又采取什么立场。」

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林郑表示，本港危害国家安全风险不断上升，市民的生活已经惶恐不安，「市民生活惶恐不安，有人说我们香港这个社会还是否rule of law （法治），还是变了rule of fear？作为中央政府，它是不可能视而不见、漠不关心的，继续这样下去，不但影响香港700多万人，还会让香港成为全国安全的缺口或者风险位，从而影响14亿人」。

美港「暴动」可以相比?

林郑月娥提到的是美国近日爆发的抗议种族歧视示威潮。美国各地几十个城市仍然继续实行宵禁。

这是自1968年小马丁·路德·金遇刺后引发暴动以来最严重的状况。部份地方警察甚至加入遊行，甚至单膝下跪声援抗议者。

美国警方周一在白宫附近发射催泪瓦斯和橡皮子弹驱散和平示威者。特朗普还誓言运用大规模武力终结暴力抗议。

至于香港去年的「反送中运动」，主要是反对修定《逃犯条例》相关抗争。示威者要求普选和独立调查警方处理示威活动的方式等等。

香港抗议者拒绝接受林郑将反政府示威说成是「暴动」，香港也并没有实行宵禁。官员们则否认港警过度使用武力。

华盛顿考虑欢迎港人赴美

美国国务卿蓬佩奥周一(6月1日)表示，美国正考虑欢迎港人赴美，以此回应中国推动香港国安法。

共和党参议院领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）周一提到，他希望特朗普政府能尽快确定具体的方式，为遏制香港自由受损而向北京施压，并表示美国应该效仿其他民主国家的反应，为来自香港的人敞开大门。

麦康奈尔在参议院的讲话中说，美国过去对战争和共产主义的难民一直像 「灯塔」。他强调应该为香港人民再次采取类似措施。

在被问及华盛顿是否考虑欢迎香港人「来这里发挥他们的企业创造力 」时，蓬佩奥回答说:「我们正在考虑。我不知道确切的结果会如何。大家都知道，英国人的关系不一样。这些人中很多人都有英国国民护照。香港和英国之间有着悠久的历史，这是非常不同的。但我们正在看。」

北京持续反击

中国驻英大使刘晓明6月1日在被问及北京对香港的抗议活动的反应时说，任何负责任的政府都必须采取措施反对暴力。

他说:「这不是中国的镇压，在香港发生的是暴力事件。这是对国家安全的威胁。」

同一天，针对香港问题，中国外交部也再次反对美国「严重干涉中国内政、破坏中美关系」。

外交部发言人赵立坚重申：「中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻『一国两制』方针的决心坚定不移，反对任何外部势力违法干预香港事务的决心坚定不移。」

邹宗翰/李澄欣/张慈 (路透社等)