批经济、批习？媒体报中国社科院专家朱恒鹏被调查

据《华尔街日报》引述知情人士，中国社科院经研所副所长朱恒鹏被拘留免职。报道称，据传他曾在私人聊天群批评习近平。

（德国之声中文网）《华尔街日报》本周引述知情人士称，中国社科院经济研究所副所长朱恒鹏受到调查，已被拘留免职。报道称，据传，他在一个私人聊天群批评了习近平对中国经济的管理。

在百度百科有关朱恒鹏的词条上，写道他“曾任”中国社科院经济研究所副所长等职务，并附有过去经研所官网的截图。而在社科院经研所现在网页上，现任领导一栏则不再有朱恒鹏的名字。

《华尔街日报》报道称，将满55岁的朱恒鹏今年春天被拘留。报道引述知情人士称，朱恒鹏在一个微信私人聊天群中发表了“对中国经济疲软的评论，以及提到习近平个人生死的含蓄批评”。

报道称，在清华大学下属一家智库网的一份人员名单中，朱恒鹏的名字也已被抹去。朱恒鹏最后一次公开露面是4月底，那是他在《财新》杂志一场养老行业会议发表讲话。

曾提议年轻人“缴费为家乡父母养老”

《财新》5月8日这篇报道 题为“朱恒鹏：能否让年轻人‘缴费为家乡的父母养老’？”这篇文章当时引发不少网友批评。

朱恒鹏在文中指出，目前中国城市与农村之间、企业与机关事业单位之间，养老金待遇差别明显：2022年的数据显示，城乡居民养老金人均月领取205元，企业退休职工月均3148.6元，机关事业单位退休人员月均6099.8元。他认为，不乏农村到城市工作的年轻人认为，自己参保缴费，“养的是城市别人的父母”，而身在农村的父母养老金待遇却低。他认为，应当如果年轻人交钱，家乡祖父母领钱，“这立刻就有一个勾连关系，缴费积极性就不一样了”。

《华尔街日报》本周的报道称，朱恒鹏原定5月25日在清华大学组织的一次会议上讲话，但知情人士称，他的发言环节被另一位学者取代。

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社科院正风肃纪

该报道还写道，对朱恒鹏的此次调查正值社科院开展正风肃纪行动，党员领导干部要遵守“十个严禁”，包括严禁未经批准与国外机构和个人进行出版合作、发表学术成果，严禁擅自接受国外媒体采访等。

英国《卫报》也报道朱恒鹏从公众视野消失一事，并写道，中国学者此前向该报表示，他们越来越担心报告或讨论有关中国经济、社会、政治的评估，因为可能受到报复。而有关习近平个人的讨论，特别是在受到审查监控的网络空间，基本上会被避免或使用暗语。

（综合报道）

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