批拜登「戰犯普丁」說 俄遭控轟炸平民避難所

(德國之聲中文網) 美國總統拜登在週三 （3月16日）提到普丁和烏克蘭戰爭時，在華盛頓告訴記者，普丁是一個戰犯。前一天，美國參議院一致通過要求普丁為在烏克蘭的戰爭接受與戰爭罪行相關的國際調查。

據俄羅斯塔斯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 隨後表示，美國總統拜登將俄羅斯領導人普丁描述為戰爭罪犯的相關言論是「不可接受和不可原諒的」。

拜登除了嚴詞譴責普丁，在烏克蘭總統澤連斯基16日向美國國會發表演說後，他表示，美國正在向烏克蘭提供額外的8億美元安全援助，以打擊俄羅斯的入侵。新的援助方案將包括無人機和防空系統。

他說：「我們將給烏克蘭提供武器，讓其在未來所有困難的日子裡進行戰鬥和自衛。這筆援助包括800套防空系統，以確保烏克蘭軍隊能夠繼續阻止一直在攻擊他們人民的俄羅斯飛機和直升機。」

此前，澤連斯基在向美國議員發表的視訊演說中，慷慨激昂地請求美國和西方國家提供更多幫助，包含設立禁飛區。自拜登上任一年多來，這筆額外的資金使得向基輔提供的相關援助總額達到20億美元。僅在上周，美國便向烏克蘭提供了約10億美元的援助。

根據各家媒體報導，烏克蘭南部的港口城市馬里烏波爾的戲劇院遭俄羅斯炸彈摧毀。據報當時有數百人在該處避難。馬里烏波爾當地電視台最近播出的影片顯示，許多人在戲劇院裡尋求庇護。馬里烏波爾市議會不久後在一份聲明中稱：「現在仍然無法估計這種可怕的、不人道的行為的規模。」

烏克蘭外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 在推特上寫道：「俄羅斯人不可能不知道這是個平民避難所。」

烏克蘭議會也在推特上寫道：「現在正爆發激烈的戰鬥。沒有人可以到達封鎖區，我們不知道是否有倖存者。」

俄羅斯國營的俄羅斯新聞社報道，俄羅斯國防部否認襲擊該戲劇院。該國國防部還稱，該襲擊是烏克蘭民兵組織亞速營所為。

各國磋商和對俄檢控持續

16日，英國、美國、阿爾巴尼亞、法國、挪威和愛爾蘭要求聯合國安理會於17日再針對烏克蘭的戰事召開緊急會議。匿名外交官向媒體透露，這是因為烏克蘭的人道局勢不斷惡化。英國駐聯合國外交使團的推特賬戶說：「俄羅斯對平民犯下戰爭罪行。俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭是對我們所有人的威脅。」

與此同時，法國的檢察官已經對法裔愛爾蘭籍的福克斯新聞攝像師扎克謝夫斯基 (Pierre Zakrzewski) 的死亡展開了戰爭罪調查。14日，扎克謝夫斯基和烏克蘭制片人庫夫什諾娃 (Oleksandra Kuvshynova) 在烏克蘭首都外的Horenka被來襲的炮火擊中後死亡。

反恐檢察官將調查可能的指控，也就是「對受國際法保護的人的故意傷害」和「對未參加敵對行動的平民的故意攻擊」。法國檢察官對海外公民的暴力死亡事件進行立案調查是例行公事。

為難民搭建「全球團結之橋」

同日，德國外交部長貝爾博克 (Annalena Baerbock) 呼吁非歐洲國家提供幫助，以應對因烏克蘭戰爭而出現的難民危機。聯合國國際移民局表示，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，已有300多萬人逃離烏克蘭。

貝爾博克說，直到現在，許多抵達鄰國的人都是乘坐汽車來的，他們在其他歐洲國家有親屬。但她說，情況正在發生變化，開始有難民到來，他們越來越脆弱。她表示：「現在來的是那些無依無靠的人。」

貝爾博克在呼吁國際社會團結一致接受難民時，特別提到了北美的北約盟友，但也提到了世界各地的國家。她在德國議會的一次會議上表示：「這是我對我們在美國、加拿大和世界各地朋友的呼吁。現在我們的任務是共同努力，在大西洋兩岸架起一座團結的橋梁。」

目前大多數烏克蘭人逃到鄰國斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、摩爾多瓦與波蘭。其中，波蘭已經接收了近200萬烏克蘭難民。此外，一些人已經前往其他歐盟國家，德國接收了大約16萬人。

(路透社、法新社、美聯社)

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