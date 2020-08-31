 批对华绥靖政策 捷克议长：屈辱後还是战争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2020

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时政风云

批对华绥靖政策 捷克议长：屈辱後还是战争

在中国外长王毅「必让其付出深重代价」的威胁下，捷克议长维斯特奇尔在台湾发表了演讲，强调要不畏强权捍卫民主自由，又暗讽世卫对华的绥靖政策。

Taiwan Besuch tschechische Delegation Milos Vystrcil (picture-alliance/dpa/CTK/M. Krumphanz)

（德国之声中文网）捷克参议院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率领89人代表团访问台湾，他周一（31日）在国立政治大学发表演讲时，讽刺世界卫生组织对中国的绥靖政策，批评中国的一带一路非平等合作，又呼吁民主国家团结支持香港丶白俄罗斯等追求民主却受胁迫的地方。

维斯特奇尔此行不获「亲华总统」泽曼（Miloš Zeman）支持，但他在题为「行动是最好的语言」的演讲中表示「现在才访台捷克迟到了」，相信其他欧洲国家很快会访台。他提到1990年丶早在30年前，捷克民主之父哈维尔的夫人就应台湾邀请到访，「这让我们男人知道，女人很多时候比男人更快认识到正确的事情，也比男人更勇敢」。

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捷克派出30年来规模最大、级别最高的代表团访问台湾，引人关注。在目前的大环境下，此举更显得格外“大胆”。捷克学术界有专家认为，捷克与中国不管是在政治还是经济层面上的合作都很有限，而中国可以进行反制的空间也很小。

路透社看到的一封外交信函显示，北京曾威胁捷克，若该国参议院主席执意按计划访问台湾，就将制裁捷克在华企业。

布拉格市长贺瑞普因受到疑似死亡威胁，目前已同其两名同事一道，处于警方保护之下。在接受德国之声独家访谈中，贺瑞普谈到了他所遭受的威胁恐吓、他的担心恐惧以及他为捍卫民主价值所付出的努力。

呛王毅：访台是做正确的事

正在德国出访的中国外长王毅，此前批评维斯特奇尔访台是「公开挑衅」，与14亿中国人民为敌，警告「一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出深重代价」。维斯特奇尔回应指政治人物应不畏强权做正确的事，这次参议院副院长丶教育委员会主席丶经济委员会主席等人，都是自愿访台，「做正确的事短期可能没有利益，但长期肯定带来利益」。

他又说，此行冀学习台湾的防疫工作，批评世界卫生组织「对台湾的奇怪行为」，并以1938年《慕尼黑协定》（Munich Agreement）暗讽对中国的绥靖政策。「英国和法国为了避免第二次世界大战爆发，同意牺牲捷克斯洛伐克，结果如英国首相邱吉尔所言，『在战争与屈辱之间，他们选择了屈辱，但屈辱後还是要面临战争』。」

须解决当前价值冲突

他提到，捷克与台湾民主化之路有不少共通点：捷克在1989年11月天鹅绒革命获得自由，台湾1990年3月发生野百合学运，两者都是由当时的学生和公民团体带领。他又说，两国都有「背后的老大哥」，对此表示「我们理解你们，我们跟你们站在一起」。

他又说，自己在天鹅绒革命前和大部分民众一样，虽不满共产政权但不敢作声，革命后他加入政坛，当时发誓永远不会做听天由命的人，也不会接受破坏世界自由民主的人的建议，尽管那可能是位高权重者。

他强调，民主自由是捷克和台湾最大的共同价值，须努力捍卫自由丶真理丶正义，「这是你们最好的箭，也是最好的盔甲」，又指须解决当前的价值冲突，「如果不做反应，前途不乐观」。他呼吁民主国家团结起来，支持其他追求民主但受压迫的地方，比如香港和白俄罗斯。

「一带一路」非平等合作

被问及捷克被视为中国一带一路政策的重要节点，但近年与中欧和东欧国家态度明显转变时，维斯特奇尔表示，若中国和捷克平等合作「我不会反对」，但现实情况使他们要重新思考。他反建议捷克和台湾企业增加合作，互相交换技术达至双赢，「严重干涉中国内政」我们帮你们打开欧洲大门，你们帮我们打开亚洲大门」。

维斯特奇尔是史上访问台湾的最高级别捷克官员，将与总统蔡英文会面，标志着台湾在欧洲的外交突破。访问团成员包括布拉格市长丶参议员丶商界和学术文化界人士，会在台湾逗留6天。

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捷克议长压力下访台引关注

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