批墨西哥不管移民 特朗普重申加税决心

(德国之声中文网) 美国总统特朗普再次批评墨西哥不解决移民问题，否则他将会用关税来强迫墨西哥达到他的要求。

特朗普说, 他希望墨西哥「做」，不只是「说」: 「墨西哥派很多代表团来讨论移民问题，但是他们已经『讨论』了25年了。」

美国总统特朗普上周四突然宣布从6月10号开始把墨西哥商品的进口关税提高到25%。墨西哥总统罗培兹周六 (6月1日)回应说，墨西哥的总统有意和美国总统特朗普维持良好友谊，墨西哥人民也是美国人民的朋友，「我们期许不让任何东西介入我们美丽而神圣的友谊」。他也说他不认为特朗普会真的对墨西哥施加关税，因为他能感受到美国官员有诚意透过对话来建立共识与让步之处。

但是特朗普并未领情，在周日发推批评墨西哥的移民: 「人们一直要我们跟墨西哥谈谈，已经要求好几年了。问题是墨西哥『霸凌』美国，一直从我们身上获益，但从不回馈。」

他警告，除非墨西哥停止「入侵」，否则他会用关税把南迁的工厂和工作机会通通带回来。

虽然许多政要反对美国提高对墨西哥的关税，包括财政部长姆努钦、贸易谈判代表莱特希泽、特朗普的女婿库什纳等，但是白宫幕僚长马尔瓦尼(Mick Mulvaney)在接受福斯电视台(Fox News)专访时说，他认为特朗普对于提高关税这件事是「要命的认真」。

他说:「我预期关税很有可能在6月10日升高至少5%。」他补充，美墨边界的移民数量庞大是现实，总统『要命的认真』思考如何解决这个问题。

马尔瓦尼说，库什纳、莱特希泽、美国国务卿蓬佩奥本周即将与墨西哥代表见面，讨论如何避免关税升高的局面。

另一方面，美国国土安全部部长麦卡利南(Kevin McAleenan)说，特朗普希望墨西哥边境的移民可以「大幅减少」。他认为墨西哥南方边境有一段150英里长的地段是移民迁徙的主要途径，因此是可以控制的，希望墨西哥盟友可以协助遏止移民潮。

罗法/夏立民 (法新社)