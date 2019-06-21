 批国民党″迂腐″  郭台铭宣布退党 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2019

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时政风云

批国民党"迂腐"  郭台铭宣布退党

苹果供应商富士康创始人郭台铭周四宣布，即日起退出国民党。他称国民党"迂腐"、"守旧"。至于他是否将以独立参选人身份参加2020年台湾总统大选，将在9月17日登记截止日期前向外公布。

Taiwan Terry Gou kündigt Kandidatur an (picture-alliance/AP Photo/J. Lai)

图为4月17日郭台铭宣布将参加国民党的总统初选

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台湾鸿海集团董事长郭台铭本周五（6月21日）宣布卸任董事长一职，由刘扬伟接棒。鸿海进入9人经营委员会领导的时代，而郭台铭则专心参加2020年总统选举国民党内初选。 (21.06.2019)

随着民进党与国民党相继展开2020总统大选的党内初选，外界对各候选人的政治立场与策略分析也逐渐加温。 除了从传统的统独议题来区分各党候选人外，民粹政治与菁英政治似乎也成为另一个专家用来分析台湾2020总统大选的角度。 (11.06.2019)

有评论认为，中华民国等于台湾，中华人民共和国等于中国，已经泾渭分明。如今郭台铭想回台湾选总统，可能要补修台湾政治课。 (12.05.2019)

台湾2020年1月总统大选脚步逐渐逼近。在国民两党都确定候选人之后，各家民调近来都显示现任总统蔡英文呈现领先。这是否与持续近3个月的香港「反送中」运动有关? 香港抗争不退，在台湾还会不会掀起更大的政治波澜? (22.08.2019)

（德国之声中文网）《福布斯》估计身家76亿美元的台湾首富郭台铭，周四（9月12日）宣布退出国民党。

当日，台湾国民党31位大老登报发表联合声明，呼吁郭台铭与国民党总统候选人韩国瑜合作。郭台铭则发表声明，称"这名单上的人有多少是人在曹营心在汉"，国民党"迂腐"，郭台铭不眷恋这个政党，即日起退党。

由国民党前主席连战发起、现任主席吴敦义以及前任主席马英九、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱等31人发表的联合声明写道："国民党经由民主初选机制，已产生总统候选人。政党的可贵，就是在于亲爱精诚、群策群力、众志成城，才能赢得选战。"

郭台铭发表的声明则称："台湾人民不会认同如此迂腐的政党。这群守旧、迂腐的中常委，把自己的利益放在政党利益之前，把政党利益放在国家利益之前，这和郭先生当时返回国民党的初衷，完全背道而驰。"

今年4月，69岁的郭台铭表示愿意参加国民党内初选。6月，他正式退居鸿海集团二线。7月，国民党总统初选，郭台铭以27.730%落败于韩国瑜（44.805%）。

据中央社报道，国民党考纪会主委魏平政表示，将依照党员违法党纪处分规程处理，但他说："郭台銘初選輸了可以不認，未來大選輸了是否也不認？"

Taiwan Han Kuo-yu KMT Partei (picture-alliance/Maxppp/Kyodo)

韩国瑜在国民党初选中胜出

韩国瑜办公室则发表新闻稿，称萬分遺憾與失望，韩国瑜"會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合夥伴一起努力改變台灣命運，並推動國民黨改革和轉型"。

台湾总统蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄则表示，國民黨的分裂，是國民黨的家務事；一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺。

郭台铭办公室表示，至于是否将正式开始连署、参选起跑，会在9月17日前给各界答案；退党与是否参选无关。9月17日即下周二，是2020年台湾总统参选人登记截止日。

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