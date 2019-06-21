批国民党"迂腐"  郭台铭宣布退党

（德国之声中文网）《福布斯》估计身家76亿美元的台湾首富郭台铭，周四（9月12日）宣布退出国民党。

当日，台湾国民党31位大老登报发表联合声明，呼吁郭台铭与国民党总统候选人韩国瑜合作。郭台铭则发表声明，称"这名单上的人有多少是人在曹营心在汉"，国民党"迂腐"，郭台铭不眷恋这个政党，即日起退党。

由国民党前主席连战发起、现任主席吴敦义以及前任主席马英九、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱等31人发表的联合声明写道："国民党经由民主初选机制，已产生总统候选人。政党的可贵，就是在于亲爱精诚、群策群力、众志成城，才能赢得选战。"

郭台铭发表的声明则称："台湾人民不会认同如此迂腐的政党。这群守旧、迂腐的中常委，把自己的利益放在政党利益之前，把政党利益放在国家利益之前，这和郭先生当时返回国民党的初衷，完全背道而驰。"

今年4月，69岁的郭台铭表示愿意参加国民党内初选。6月，他正式退居鸿海集团二线。7月，国民党总统初选，郭台铭以27.730%落败于韩国瑜（44.805%）。

据中央社报道，国民党考纪会主委魏平政表示，将依照党员违法党纪处分规程处理，但他说："郭台銘初選輸了可以不認，未來大選輸了是否也不認？"

韩国瑜在国民党初选中胜出

韩国瑜办公室则发表新闻稿，称萬分遺憾與失望，韩国瑜"會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合夥伴一起努力改變台灣命運，並推動國民黨改革和轉型"。

台湾总统蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄则表示，國民黨的分裂，是國民黨的家務事；一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺。

郭台铭办公室表示，至于是否将正式开始连署、参选起跑，会在9月17日前给各界答案；退党与是否参选无关。9月17日即下周二，是2020年台湾总统参选人登记截止日。