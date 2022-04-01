批北京無大國風範 歐盟稱與中國峰會成「聾人對話」

（德國之聲中文網）歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）週二（4月5日）在歐洲議會報告歐中峰會成果。他以「聾人對話」形容歐中峰會，強調中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭，也不願意討論人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒有達成共識。

博雷利表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰。他說：「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或摀上耳朵。」

博雷利強調，歐盟呼籲中國向俄羅斯施加影響力，支持人道走廊並立即止戰。他說，任何支持俄羅斯軍方，或協助俄方繞過制裁的行為都會嚴重損壞歐中關係。

他說：「我們譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，支持這個國家的主權和民主，並不是因為我們盲目追隨美國，就像有時中國所指涉的那樣，而是因為這是我們的立場。」

博雷利告訴議會，中方重申希望看到和平，稱自己是「和平的民族，不侵略別人，要求緩和局勢」，但避免具體承諾或避免對俄羅斯任何形式的譴責。

他表示雙方雖然有歧見，但至少在避免使用化武和大規模毀滅性武器這些「紅線」上應該要有共識。

北京強調「促和勸談」

中國駐聯合國代表張軍5日在聯合國安理會有關烏克蘭局勢討論上，再次強調推動烏克蘭局勢降級，儘早停火止戰。

他說：「在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。」

中國外長王毅4日與烏克蘭外長庫列巴通電話時也說，「中國在烏克蘭問題上的基本態度就是勸和促談」。他說：「戰事總會結束，關鍵是如何痛定思痛，維護好歐洲的持久安全。」

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