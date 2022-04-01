 批北京無大國風範 歐盟稱與中國峰會成「聾人對話」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2022

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批北京無大國風範 歐盟稱與中國峰會成「聾人對話」

俄羅斯入侵烏克蘭造成的嚴重傷亡不斷曝光，歐美各方也加重對俄羅斯的制裁，但中國仍然不動如山，不管外界怎麼關切，繼續強調「促和勸談」。

Virtueller EU-China-Gipfel in Brüssel | Xi Jinping und Ursula von der Leyen

雖然北京表示希望希望透過歐中峰會發出雙方關係穩定發展、合作積極推進的信號，但從歐盟的觀點來看顯然沒有達成這個目標。圖右為歐盟委員會主席馮德萊恩。

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作为欧盟的重要经贸伙伴，中国拒绝对俄罗斯的侵略战争加以谴责，欧中之间的分歧日趋明显。在周五举行的欧中峰会上，布鲁塞尔方面向北京亮出了自己在乌克兰问题上的“红线”，然而这样的警告有多大作用呢？

乌克兰战争撼动了世界格局的稳定，这是欧盟和中国在周五峰会上唯一能达成共识的一点。然而双方由这一点得出的结论却大相径庭。欧盟警告中国不要支持俄罗斯，或者至少不要破坏西方对俄罗斯的制裁。欧中之间的经济合作面临挑战。

在暂停两年后，欧盟-中国领导人峰会周五（4月1日）以线上形式举行。中国对待乌克兰战争的立场，是外界关注会谈的一个重点。

在过去相当长的时期内，中国快速崛起的道路相对坦荡，似乎成为世界头号强国，也是指日可待的事情。然而，乌克兰危机和奥密克戎却使中国遇到了前所未有的难题。

（德國之聲中文網）歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）週二（4月5日）在歐洲議會報告歐中峰會成果。他以「聾人對話」形容歐中峰會，強調中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭，也不願意討論人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒有達成共識。

博雷利表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰。他說：「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或摀上耳朵。」

博雷利強調，歐盟呼籲中國向俄羅斯施加影響力，支持人道走廊並立即止戰。他說，任何支持俄羅斯軍方，或協助俄方繞過制裁的行為都會嚴重損壞歐中關係。

他說：「我們譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，支持這個國家的主權和民主，並不是因為我們盲目追隨美國，就像有時中國所指涉的那樣，而是因為這是我們的立場。」

博雷利告訴議會，中方重申希望看到和平，稱自己是「和平的民族，不侵略別人，要求緩和局勢」，但避免具體承諾或避免對俄羅斯任何形式的譴責。

他表示雙方雖然有歧見，但至少在避免使用化武和大規模毀滅性武器這些「紅線」上應該要有共識。

Belgien Brüssel | Josep Borrell

博雷利提及，歐盟重申對新疆人權侵害、香港「一國兩制」崩解、南海和台灣等議題的關切，也表示關於勞工權和「人權對話」的重要性。他還要求中國解除對歐洲議員和相關人士的制裁，否則《歐中投資協議》沒有通過的可能。

北京強調「促和勸談」

中國駐聯合國代表張軍5日在聯合國安理會有關烏克蘭局勢討論上，再次強調推動烏克蘭局勢降級，儘早停火止戰。

他說：「在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。」

中國外長王毅4日與烏克蘭外長庫列巴通電話時也說，「中國在烏克蘭問題上的基本態度就是勸和促談」。他說：「戰事總會結束，關鍵是如何痛定思痛，維護好歐洲的持久安全。」

(綜合報導)

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