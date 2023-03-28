批准“对话伙伴”地位 沙特向加入上合组织再迈一步

（德国之声中文网） 据沙特国家通讯社的消息，3月29日，沙特阿拉伯内阁在萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿奇兹·阿勒沙特国王主持的一次会议上，批准了一份同意沙特获得上海合作组织对话伙伴地位的备忘录。

法新社指出，此举再次表明沙特与中国建立起了更紧密的政治关系。

中国斡旋中东宿敌扩大影响力

去年12月，中国国家主席习近平对沙特进行了国事访问，受到隆重接待。今年3月26日和27日，沙特石油巨头沙特阿美接连宣布两项在中国的大型投资计划，金额超过1000亿元人民币。3月28日，习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通了电话。习近平表示，目前中沙关系处于历史最好时期，并赞扬在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果，“对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大示范效应”。

不到三周前，逊尼派主导的沙特和什叶派主导的伊朗这对中东宿敌在中国的斡旋下达成和解协议、恢复建交。作为中东重量级国家，沙特和伊朗两国长期利用代理人战略开展竞争和博弈，比如卷入也门持续多年的内战。

鉴于沙特阿拉伯与华盛顿传统上的密切伙伴关系，习近平在沙特与伊朗和解中的作用在国际上引起广泛注意。最近一段时间，因人权和石油生产方面的争议，沙特与美国的关系受到压力。观察人士认为，伊朗和沙特阿拉伯在中国斡旋下恢复外交关系的协议发出了许多信号，表明美国在中东的作用正在减弱，也表明中国如今也可以在远离其影响范围的问题上发挥作用。不过，在华盛顿，国务院发言人韦丹·帕特尔（Vedant Patel）试图淡化中国此举的影响，称这一结果是早就预料到的。

上合组织扩大计划推进

由中俄主导的上合组织2001年6月15日在上海成立，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6国。官方和工作语言为汉语和俄语。该组织被视为一个与西方机构抗衡的政治、经济和安全组织。

2017年，印度和巴基斯坦成为上合组织新增成员国。上合组织现有阿富汗、白俄罗斯、伊朗、蒙古4个观察员国，以及阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔、土耳其、斯里兰卡等对话伙伴。

消息人士告诉路透社，获得上合组织对话伙伴地位，是沙特正式加入上合组织的第一步。

伊朗此前已经向加入上合组织迈出了更大的步伐。2021年9月17日举行的杜尚别上海合作组织峰会通过关于启动接收伊朗成为上合组织成员国程序的决议。2022年9月16日的上合组织撒马尔罕峰会上又签署了关于伊朗加入上合组织义务的备忘录。

白俄罗斯计划今年6月前完成加入上海合作组织的手续。

上合组织的扩大意味着它将在抗衡西方影响力方面发挥更大的作用。今年1月，上海合作组织秘书长张明在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，“和平使命-2023”联合反恐军事演习将在俄罗斯境内举行。据路透社报道，该联合军事演习计划于今年8月在俄罗斯车里雅宾斯克地区举行 。

（法新社,路透社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。