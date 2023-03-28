 批准“对话伙伴”地位 沙特向加入上合组织再迈一步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

批准“对话伙伴”地位 沙特向加入上合组织再迈一步

上合组织的扩大计划进一步推进：沙特阿拉伯内阁3月29日批准沙特王国以“对话伙伴”地位加入上海合作组织。上海合作组织由中俄主导，被视为一个与西方机构抗衡的政治、经济和安全组织。

2022年上合组织撒马尔罕峰会

2022年上合组织撒马尔罕峰会

（德国之声中文网） 据沙特国家通讯社的消息，3月29日，沙特阿拉伯内阁在萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿奇兹·阿勒沙特国王主持的一次会议上，批准了一份同意沙特获得上海合作组织对话伙伴地位的备忘录。

法新社指出，此举再次表明沙特与中国建立起了更紧密的政治关系。

中国斡旋中东宿敌扩大影响力

去年12月，中国国家主席习近平对沙特进行了国事访问，受到隆重接待。今年3月26日和27日，沙特石油巨头沙特阿美接连宣布两项在中国的大型投资计划，金额超过1000亿元人民币。3月28日，习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通了电话。习近平表示，目前中沙关系处于历史最好时期，并赞扬在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果，“对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大示范效应”。

不到三周前，逊尼派主导的沙特和什叶派主导的伊朗这对中东宿敌在中国的斡旋下达成和解协议、恢复建交。作为中东重量级国家，沙特和伊朗两国长期利用代理人战略开展竞争和博弈，比如卷入也门持续多年的内战。

鉴于沙特阿拉伯与华盛顿传统上的密切伙伴关系，习近平在沙特与伊朗和解中的作用在国际上引起广泛注意。最近一段时间，因人权和石油生产方面的争议，沙特与美国的关系受到压力。观察人士认为，伊朗和沙特阿拉伯在中国斡旋下恢复外交关系的协议发出了许多信号，表明美国在中东的作用正在减弱，也表明中国如今也可以在远离其影响范围的问题上发挥作用。不过，在华盛顿，国务院发言人韦丹·帕特尔（Vedant Patel）试图淡化中国此举的影响，称这一结果是早就预料到的。

中国国家主席习近平2022年12月对沙特进行了国事访问，受到隆重接待

中国国家主席习近平2022年12月对沙特进行了国事访问，受到隆重接待

上合组织扩大计划推进

由中俄主导的上合组织2001年6月15日在上海成立，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6国。官方和工作语言为汉语和俄语。该组织被视为一个与西方机构抗衡的政治、经济和安全组织。

2017年，印度和巴基斯坦成为上合组织新增成员国。上合组织现有阿富汗、白俄罗斯、伊朗、蒙古4个观察员国，以及阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔、土耳其、斯里兰卡等对话伙伴。

消息人士告诉路透社，获得上合组织对话伙伴地位，是沙特正式加入上合组织的第一步。

伊朗此前已经向加入上合组织迈出了更大的步伐。2021年9月17日举行的杜尚别上海合作组织峰会通过关于启动接收伊朗成为上合组织成员国程序的决议。2022年9月16日的上合组织撒马尔罕峰会上又签署了关于伊朗加入上合组织义务的备忘录。

白俄罗斯计划今年6月前完成加入上海合作组织的手续。

上合组织的扩大意味着它将在抗衡西方影响力方面发挥更大的作用。今年1月，上海合作组织秘书长张明在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，“和平使命-2023”联合反恐军事演习将在俄罗斯境内举行。据路透社报道，该联合军事演习计划于今年8月在俄罗斯车里雅宾斯克地区举行 。

（法新社,路透社等）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

沙伊协定：中国究竟扮演什么角色？

北京在沙特和伊朗刚刚达成的历史性协议中，究竟扮演了什么角色？是像北京方面说的那样“没有私利”吗？美国又是如何看待中国这一新角色的呢？

习近平结束沙特访问 利雅得宣言强调「一中原则」

中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。

伙伴多样化 沙特将中国加入“朋友圈”？

在美国和沙特关系的低谷时期，沙特阿拉伯将在本周举办首届中国—阿拉伯国家峰会。习近平也将于周三开始访问沙特、出席峰会。专家指出，尽管美国仍然是首选的合作伙伴，但沙特正在制定一个新战略。

相关内容

Blick auf die Khurais-Ölanlage des saudischen Staatskonzerns Saudi Aramco, die 150 km südöstlich von Riad liegt (undatierte Aufnahme). (zu dpa: Sackt die Ölnachfrage endgültig ab? Golfstaaten bangen um Einnahmen) +++ dpa-Bildfunk +++

沙特阿美宣布两项在华投资 总额超1000亿人民币 28.03.2023

3月26日和27日，沙特石油巨头沙特阿美接连宣布两项在中国的大型投资计划。3月28日，中国国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。

FILE - Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin talk during their meeting in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. With Russia’s military failings in Ukraine mounting, no country is paying closer attention than China to how a smaller, outgunned force has badly bloodied what was thought to be one of the world’s strongest armies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

专访：习近平不会向普京施压 15.03.2023

沙特与伊朗在中国斡旋下达成和解协议被视为北京的外交成功。接着又传出中国国家主席习近平可能下周出访俄罗斯的消息。中国可能在乌克兰战争中扮演更为积极的角色吗？德国之声就此采访了美国德国马歇尔基金会（GMS）亚洲部的资深研究员马安洲（Andrew Small）。

08.12.2022 This handout picture provided by the Saudi Royal Palace shows Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) welcoming Chinese President Xi Jinping during a ceremony in the capital Riyadh, on December 8, 2022. - Chinese President Xi Jinping met Saudi Arabia's powerful crown prince on an Arab outreach visit that will yield billions of dollars in deals and has earned a rebuke from Washington. (Photo by BANDAR AL-JALOUD / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

沙特官员：习近平亲自斡旋促成了沙特与伊朗的协定 15.03.2023

伊朗和沙特阿拉伯上周宣布将恢复外交关系，全球舆论哗然。中国在其中的斡旋作用不容小觑。一位沙特官员最新表示，习近平去年12月与沙特王储接触，商讨让北京作为沙特和伊朗之间的“桥梁”，从而启动会谈、促成了上周外交和解。

广告

媒体看中国

Symbolfoto | TikTok - USA

德语媒体：不断升级的TikTok之争

美国科技巨头的总裁们被叫到国会参加听证，本来是司空见惯的事情。但此次TikTok首席执行官周受资参加国会听证，关注度及其影响明显不同以往。