批习近平拥抱专制　拜登誓言不让中国超越

(德国之声中文网) 美国总统拜登25日在上任後的媒体发布会表示，他将阻止中国超越美国成为世界上最强大的国家，并誓言投入巨资确保美国在世界两大经济体之间的竞争中获胜。

他说：「中国有一个总体目标，那就是成为世界上领先的国家，世界上最富有的国家，以及世界上最强大的国家。这不会在我的执政时期发生，因为美国将继续发展。」

拜登计划下周公布一项价值数万亿美元的基础设施提案，他表示将确保美国增加对量子计算丶人工智能和生物技术等有前景的新技术的投资。

拜登说，他的目标是将美国在研究和技术开发方面的投资，从目前约占国内生产总值的0.7%的比例，回归到接近20世纪60年代国内生产总值的2%的投入。

拜登指出，中国在基础设施方面的支出是美国的3倍。他说：「关键在于谁能真正的掌握未来，这涉及到技术丶量子计算等一系列的议题，其中也包括医疗领域。我们要进行真正的投资。」

拜登说，当他在前总统奥巴马手下担任副总统时，他曾与习近平共度「几个小时」，并确信中国总统相信专制，而非民主是主导未来的体制。拜登表示，他已经向习近平明确表示，美国并不是在寻求对抗，而是会坚持要求中国遵守公平竞争和公平贸易的国际规则，并尊重人权。

他也说，他将与美国盟友合作，让中国对其在台湾丶香港丶南海问题上的行动以及对待维吾尔少数民族的行为负责，并要求中国遵守公平贸易的国际规则。

拜登的这些谈话与他在总统竞选期间发表的言论相呼应，而这场记者会举行的时间点，也是在中美高官的阿拉斯加峰会举行後的几天。在该场会谈中，双方的激烈言词抨击暴露了中美之间的紧张关系。

谈话锁定中俄领导人

拜登也将习近平比拟成俄罗斯总统普京，强调两人都偏好专制。他说：「他和普京一样认为专制是未来的浪潮，而民主无法在一个不断复杂的世界中发挥作用。」

他说，他在上任后与习近平进行的两小时对话中，对习近平说：「只要你和你的国家继续如此明目张胆地侵犯人权，我们就会继续以一种不遗余力的方式，呼吁全世界注意中国的问题，并要求你的国家说清楚，说明白，到底发生了什么事。习近平也明白这一点。」

拜登说，如果他像前总统特朗普 (Donald Trump)那样，没有清楚点出中国侵犯人权，将损害美国的信誉。他表示：「当一位总统像上一任总统那样偏离这一点的那一刻，就是我们开始在全球失去合法性的那一刻。」他强调，美国会坚持人权价值。

本月初，拜登告诉美国广播公司，他认为普京是「一个杀手」，这项发言引发莫斯科的不满。他当时也称：「习近平没有民主的基因，但他是个聪明丶精明的人。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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