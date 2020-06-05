批习「小丑」被调查 任志强遭开除党籍

(德国之声中文网)北京市西城区纪委监委周四(7月23日)发布的一则通知显示，北京地产大亨任志强被开除党籍并移送司法。他之前批评中国国家主席习近平防疫不利，是个「小丑」。

任志强是国有控股的房地产开发商华远地产集团的前党委副书记兼董事长。他今年2月份在社交媒体撰文，批评中国当局应对疫情严重失职，还暗示习近平是「剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑」。

接着他在3月失踪，他的3位朋友当时告诉媒体，一个月后，4月7日，北京市纪检部门才宣布正在对任志强进行纪律审查。

北京市西城区纪委监委7月23日宣布，任志强「严重违纪违法被开除党籍」，说他「丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致」，还批评他「丑化党和国家形象」，以及「对党不忠诚、不老实」。

根据这份通知，任志强将公款用于高尔夫支出，使用免费提供的办公、居住场所，非法获取巨额利润。西城区纪委监委也批评任志强「将公权力作为谋取私利的工具......不正确履行职责给国有资产造成重大损失；家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财」。

除了开除党籍之外，西城区纪委监委并指出，将任志强涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

不过这项通知没有提及任志强之前撰写的批评文章，他在其中表示，由于中国缺乏新闻和言论自由，新冠病毒疫情无法尽早解决，导致形势恶化。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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