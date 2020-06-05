 批习「小丑」被调查 任志强遭开除党籍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2020

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时政风云

批习「小丑」被调查 任志强遭开除党籍

北京地产大亨任志强因为敢言有 「任大炮 」的绰号。2016年他因公开批评「官媒姓党」而受到留党察看一年的处罚。在公开批评习近平后，他现在遭踢出共产党并移送法办。

China Hubei Ren Zhiqiang ehemaliger Vorsitzender von Huayuan Property (picture alliance / dpa/S. Xinming)

任志强有红二代的身份，同时作为亿万富豪，他还能大量动员社会和网路资源。

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地产商、“红二代”公知任志强因为激烈批评习近平抗疫而失踪。时评人长平披露，“红二代”分为三类，其中具有历史良知的人士唯有与中共决裂一途。

任志强发表讨习檄文，据传被中纪委留置。时政评论员邓聿文认为，中共当局和习近平是知道人民对其处理疫情危机存有不满，本来就害怕遭发难和问责，这时自由派知识分子站出来对中共和习而言无异于雪上加霜。同时任志强的檄文也是习近平最新危机的一个开始，搅动了红二代这盆浑水。

被视为“红二代”的前地产大亨任志强据信已经失联数日。背景可能是上个月的一篇称习近平为“小丑”的网文。在公共卫生危机之下，北京已经加强了言论管控。

有“任大炮”之称的退休商人任志强曾发微博质疑“人民政府啥时候改党政府了”。北京市西城区委日前通报，任志强受到留党察看一年处分。

中国媒体以大字报式文章批判任志强。时评人长平认为，一场以意识形态为名的效忠运动即将来临。

(德国之声中文网)北京市西城区纪委监委周四(7月23日)发布的一则通知显示，北京地产大亨任志强被开除党籍并移送司法。他之前批评中国国家主席习近平防疫不利，是个「小丑」。

任志强是国有控股的房地产开发商华远地产集团的前党委副书记兼董事长。他今年2月份在社交媒体撰文，批评中国当局应对疫情严重失职，还暗示习近平是「剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑」。

接着他在3月失踪，他的3位朋友当时告诉媒体，一个月后，4月7日，北京市纪检部门才宣布正在对任志强进行纪律审查。

北京市西城区纪委监委7月23日宣布，任志强「严重违纪违法被开除党籍」，说他「丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致」，还批评他「丑化党和国家形象」，以及「对党不忠诚、不老实」。

根据这份通知，任志强将公款用于高尔夫支出，使用免费提供的办公、居住场所，非法获取巨额利润。西城区纪委监委也批评任志强「将公权力作为谋取私利的工具......不正确履行职责给国有资产造成重大损失；家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财」。

除了开除党籍之外，西城区纪委监委并指出，将任志强涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

不过这项通知没有提及任志强之前撰写的批评文章，他在其中表示，由于中国缺乏新闻和言论自由，新冠病毒疫情无法尽早解决，导致形势恶化。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等) 

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