批中国窃取美国创新 蓬佩奥对美大学发出警告

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥9日在美国佐治亚州理工学院的一场演说中，指控美国大学屈服於来自中国政府的压力。他呼吁美国大学加强审查中国学生，并警告中国政府准备窃取美国的创新技术跟想法。

蓬佩奥说，美国应该欢迎「真正」想在美国留学的中国人，但他也列举两起中国学生被控从事间谍活动的案件，以及其他北京骚扰其海外学生的例子。他表示：「如果我们不教育自己，如果我们不诚实看待眼前正在发生的事，中国政府便会为我们上一课。」

蓬佩奥表示，中国共产党明白他们在创新领域永远无法与美国并驾齐驱，所以他们每年才送40万名中国学生到美国就学。此外，蓬佩奥也再次呼吁美国大学关闭所有孔子学院。这些由中国政府资助的机构主要在美国大学提供学习中文的课程，但是他们在政治敏感议题上，也非常小心地遵守中国的官方论述。

蓬佩奥在演说中提到：「各大学的管理者必须关闭孔子学院，并调查由中国资助的学生团体在美国校园的所作所为。我们不能允许这个专制政权窃取我们的东西丶建立其军事力量丶洗脑我们的人民或是收买美国的机构来掩饰他们的行动。」

此外，蓬佩奥还声称，中国已开始进军政治立场偏左的大学，因为这些大学校园充斥着「反美主义」。他公开批评麻省理工在内的几间大学，表示他原先希望可以在该校发表这个演说，但是麻省理工的校长雷夫 (Rafael Reif) 却告诉他，他的演说可能会侮辱该校的华裔学生与教授。

麻省理工驳斥蓬佩奥的言论，表示蓬佩奥今年8月曾联系该校，表示希望在麻省理工发表演说，而麻省理工也对於国务卿考虑在该校发表演说感到很荣幸。不过，麻省理工校长雷夫当时告诉蓬佩奥，因应新冠疫情，该校当时将聚会人数限制在10人以下。

麻省理工在一个公开声明中表示：「因应新冠疫情的防疫措施，麻省理工必须以相同的理由婉拒数名高知名度人士到校演说。」

此前，蓬佩奥曾形容中国对世界来说是最主要的威胁，并宣称特朗普执政後已扭转了美国过去数十年来失败的中国接触政策。美国总统当选人拜登大致上同意美国必须挑战中国，但是他采取了比较温和的口吻来形容美中关系。他的政策团队认为美国能在抗疫与气候变迁等领域跟中国合作。

杨威廉/邹宗翰 (法新社、美联社)

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