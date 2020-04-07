批中国发灾难财 巴西教育部长推特开炮

(德国之声中文网) 中国驻巴西的大使馆周一(4月6日)发表声明谴责巴西教育部长温特劳布 ( Abraham Weintraub) 推特上发表的内容。

声明中表示:「温发表此番言论系蓄意而为，荒谬可耻，带有强烈种族歧视色彩，意在达到不可告人的目的，对中巴两国关系健康发展产生了不利影响。」

内容也提到中方多次进行交涉，认为温特劳布此举是「公然发表污蔑中国的言论，将新冠肺炎疫情病毒源头同中国挂钩，对中国进行污名化攻击」。

中国驻巴西大使杨万明表示正在等待巴西政府正式回应。

温特劳布周日(4月5日)在推特上发文说这波疫情将帮助中国「主宰世界」，还用一个语无伦次的漫画人物嘲讽中国口音。但随后他就把这篇推文删除。

他在接受电台采访时说自己不是种族主义者，还加倍攻击中国处理新冠疫情的方式，指责中国医疗制造商赚取暴利。

巴西正预计购买更多呼吸机送到各大学医院。他强调，除非道歉可以换来呼吸机更低的价格，不然他不会道歉。他说:「让他们给我的医院送来1千台呼吸机，我就去中国大使馆说:『我是个白痴』。」

巴西教育部目前拒绝就此事发表评论。温特劳布本人目前也没有进一步回应。

巴中友谊生变?

中国是巴西农产品和铁矿石的主要买家。2020年第一季度，巴西对中国高达140亿美元，占出口全球总额的29%。

新冠肺炎大流行让巴西与其最大的贸易伙伴中国频生摩擦。由于世界上主要的医疗用品生产企业都在中国，两国自疫情爆发后在相关交易上意见不合，加深裂痕。

这次与中国爆发冲突的巴西教育部长温特劳布是总统博索纳罗 (Jair Messias Bolsonaro)的顾问。温特劳布、博索纳罗的儿子，巴西下议院议长爱德华多(Eduardo Bolsonaro)与巴西外交部长阿劳霍 (Ernesto Araujo)都呼吁要与美国更紧密地合作，及对中国持谨慎态度。

上周，巴西卫生部长曼德塔 (Luiz Henrique Mandetta)说， 中国曾弃巴西的医疗设备订单而改卖给美国。当时美国政府派出20多架货机到巴西购买同样的产品。这也成为巴西推特上的热门话题之一 (#ChineseTradeBlockadeNow)

巴西疫情

博索纳罗曾多次淡化新冠肺炎的严重性，称其为「小感冒」，也在政治上挑起纷争， 谴责支持社会隔离的省长。博索纳罗认为社会隔离会对巴西经济造成灾难性影响。但随着病亡人数上升，民意调查显示，绝大多数巴西人支持行动限制，以遏制新冠病毒传播。

巴西有超过一半以上的死亡人数是在巴西人口最密集的地区--圣保罗州。州长多利亚 (Joao Doria)4月6日将隔离期延长15天至4月22日，并表示警方已被授权驱散公众集会。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)