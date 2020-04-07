批中国发灾难财 巴西教育部长推特开炮

巴西总统博索纳罗的儿子日前把中国处理疫情的方式比作前苏联的切尔诺贝利核灾难，引发中国不满。4月5日，巴西教育部长又指责中国从疫情中获利。相关发言使两国外交关系不断恶化。
(德国之声中文网) 中国驻巴西的大使馆周一(4月6日)发表声明谴责巴西教育部长温特劳布 ( Abraham Weintraub) 推特上发表的内容。
声明中表示:「温发表此番言论系蓄意而为，荒谬可耻，带有强烈种族歧视色彩，意在达到不可告人的目的，对中巴两国关系健康发展产生了不利影响。」
内容也提到中方多次进行交涉，认为温特劳布此举是「公然发表污蔑中国的言论，将新冠肺炎疫情病毒源头同中国挂钩，对中国进行污名化攻击」。
中国驻巴西大使杨万明表示正在等待巴西政府正式回应。
温特劳布周日(4月5日)在推特上发文说这波疫情将帮助中国「主宰世界」，还用一个语无伦次的漫画人物嘲讽中国口音。但随后他就把这篇推文删除。
他在接受电台采访时说自己不是种族主义者，还加倍攻击中国处理新冠疫情的方式，指责中国医疗制造商赚取暴利。
巴西正预计购买更多呼吸机送到各大学医院。他强调，除非道歉可以换来呼吸机更低的价格，不然他不会道歉。他说:「让他们给我的医院送来1千台呼吸机，我就去中国大使馆说:『我是个白痴』。」
巴西教育部目前拒绝就此事发表评论。温特劳布本人目前也没有进一步回应。
巴中友谊生变?
中国是巴西农产品和铁矿石的主要买家。2020年第一季度，巴西对中国高达140亿美元，占出口全球总额的29%。
新冠肺炎大流行让巴西与其最大的贸易伙伴中国频生摩擦。由于世界上主要的医疗用品生产企业都在中国，两国自疫情爆发后在相关交易上意见不合，加深裂痕。
这次与中国爆发冲突的巴西教育部长温特劳布是总统博索纳罗 (Jair Messias Bolsonaro)的顾问。温特劳布、博索纳罗的儿子，巴西下议院议长爱德华多(Eduardo Bolsonaro)与巴西外交部长阿劳霍 (Ernesto Araujo)都呼吁要与美国更紧密地合作，及对中国持谨慎态度。
上周，巴西卫生部长曼德塔 (Luiz Henrique Mandetta)说， 中国曾弃巴西的医疗设备订单而改卖给美国。当时美国政府派出20多架货机到巴西购买同样的产品。这也成为巴西推特上的热门话题之一 (#ChineseTradeBlockadeNow)
巴西疫情
博索纳罗曾多次淡化新冠肺炎的严重性，称其为「小感冒」，也在政治上挑起纷争， 谴责支持社会隔离的省长。博索纳罗认为社会隔离会对巴西经济造成灾难性影响。但随着病亡人数上升，民意调查显示，绝大多数巴西人支持行动限制，以遏制新冠病毒传播。
巴西有超过一半以上的死亡人数是在巴西人口最密集的地区--圣保罗州。州长多利亚 (Joao Doria)4月6日将隔离期延长15天至4月22日，并表示警方已被授权驱散公众集会。
邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)