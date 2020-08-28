批世卫组织“腐败” 美拒绝加入疫苗协调机制

（德国之声中文网）白宫在一份声明中称，美国不能接受处于"腐败的世卫组织和中国" 影响之下的Covax这一多国项目的限制。该项目由国际疫苗和免疫联盟（Gavi）、流行病防范创新联盟（Cepi）和世卫组织共同牵头。

今年６月，美国退出世卫组织。特朗普总统指责该组织，过晚通报了有关新冠病毒的危险性，并处于北京政府的控制之下，而中国提供给该组织的资金数量远低于美国。特朗普指控世卫组织亦须对全球范围形成新冠大流行瘟疫及其造成的高死亡人数负责。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）在声明中称，特朗普总统将在所不惜，投入巨资，对疫苗作彻底检测，确保每一种新冠疫苗都必须符合美国食品药品管理局FDA制定的标准，以拯救生命。

美国药品管理机构FDA

迄今，有数十个国家表示对参与Covax合作感兴趣。该计划涉及多个候选疫苗。一旦某候选疫苗被确认为安全有效，就将立即投入大批生产，至2021年底制出20亿支疫苗。这一数量的疫苗将能保障向全球各国的医护人员、因年龄或前期病史而尤其受威胁的人--约占参与国总人口的20%--的供应。

不久前，世卫组织警告说，在战疫中，各国不应单独行动，所有国家都应资助Covax国际动议。世卫组织指出，如果在其它国家，尤其像医护人员这样的高风险人群得不到保护，那即便让本国全体民众都接种疫苗也不可能做到高枕无忧。

欧盟上周宣布，将确保向该动议提供4亿欧元资助款。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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