 扶持马杜罗政权 古巴国防部长被美列入黑名单 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2020

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时政风云

扶持马杜罗政权 古巴国防部长被美列入黑名单

古巴与委内瑞拉关系密切。美国批评古巴参与了委内瑞拉国内侵犯人权的行为。古巴予以否认。如今，古巴国防部长被禁止入境美国。

Leopoldo Cintra Frias (picture-alliance/dpa/TASS/V. Savitsky)

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美国安全顾问博尔顿表示，中国如果要委内瑞拉还钱，最快的方式是“支持新的合法政府”。中国外交部予以驳斥。此前一天，美国总统特朗普下令冻结委政府在美资产。而紧接着，委内瑞拉总统马杜罗中断了同反对派的对话。 (08.08.2019)

美国和委内瑞拉领导人首次证实双方政府正在幕后会谈，但两人都没有提到委内瑞拉反对派。但双方均未提及反对派领袖瓜伊多。 (21.08.2019)

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周四（1月2日）宣布，将古巴国防部长弗里亚斯（Leopoldo Cintra Frias）列入黑名单，禁止他及其子女入境美国。

据路透社报道，蓬佩奥表示，担任古巴革命武装部队部长（即国防部长）的弗里亚斯对古巴扶持委内瑞拉马杜罗政权的行为承担责任。蓬佩奥说，古巴革命武装部队参与折磨、迫使委内瑞拉人因反马杜罗立场而受到"残酷、非人性"的对待或惩罚。

2019年9月，美国已将古巴共产党领导人劳尔·卡斯特罗列入黑名单，禁止他及其家人入境美国，称古巴通过暴力、恐吓和压制扶持前马杜罗政权，而卡斯特罗为古巴的这一行为负责。蓬佩奥当时声明表示："古巴安全力量成员与马杜罗的军方及情报官员一道，参与了委内瑞拉严重的侵犯人权行为，包括酷刑虐待。"古巴则强烈否认美国的指控。美国总统特朗普曾在联合国大会演说中称马杜罗为古巴的傀儡。

 

古巴与委内瑞拉"不可断裂的友谊"

在委内瑞拉危机中，古巴被认为扮演着关键的角色。两国政府之间"不可断裂的友谊"可追溯至20年前菲德尔·卡斯特罗与查韦斯之间。查韦斯是菲德尔·卡斯特罗的仰慕者。据称，马杜罗上台亦与其和古巴的亲近关系有关。据德广联引述知情人士报道，马杜罗上台后，古巴与委内瑞拉国家机器之间的合作加强。为稳固个人权力，马杜罗效仿古巴，依靠军方、情报部门，实施压制性的统治。其中也包括通过互联网封锁压制信息以及民兵武装等。

 

苗子/凝练（路透社、ARD）

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