扭转特朗普反共形象 拜登抢得走抗中牌?

(德国之声中文网) 美国总统特朗普任内，美中关系来到十几年以来的最低点。在新冠肺炎疫情爆发以来，特朗普更屡次用「中国病毒」来指涉病毒来自中国。他的政府也在贸易、台湾、香港、新疆、西藏和南海问题上保持强硬。

对抗中国成为特朗普的竞选连任的主轴之一，他也在造势和辩论时不断将对手拜登贴上亲中标签，批评他对北京态度软弱。不过拜登团队已经定调，将试着在竞选过程中拆下川普的反共招牌，将自己塑造为真正愿意对抗中国的领导人。

根据德国之声收到来自拜登团队的最新外交政策内容，他们将强打一个论调，分析表面看起来对中国强硬的特朗普，其实根本就是被北京利用。拜登也将在接下来的活动中反覆强调，特朗普的「自私自利」还有「反覆无常」如何削弱美国的实力和国际影响力。他们甚至会称，中国「百年未有之大变局」指的就是特朗普担任美国总统。

与不断「退群」的特朗普相比，拜登主张重新回到国际组织，积极拉拢并动员盟友向中国施压，重塑美国在世界上的领导地位。拜登也将继续为香港和新疆发声，不让人权和民主成为商业交换条件。但同时间，拜登认为，美国应该在符合美国利益的情况下与中国在气候变化、核不扩散和全球健康等问题上合作

拜登会打出这样的策略并不令人意外，从新冠疫情爆发以来，美国人对于中国的负面观感达到历史新高，美国主要的盟友也都对北京和习近平的信心越来越低。

中国希望谁当选？

然而，看在几位专家的眼里，拜登想要抢走特朗普的抗中牌没有这么容易，拜登也是北京属意的人选。美国智库兰德公司（RAND Corporation）研究员葛莱斯曼（Derek Grossman)分析，北京认为，比起处处进逼的川普，拜登比较有得谈。

他对德国之声说:「中国可能相信拜登会试着重新调整双边关系，哪怕只是在言辞上。」但即便是拜登执政，葛莱斯曼认为，在中美核心争端没有解决前，双边只是继续竞争。他提到，美中全面对抗的冷战状态很有可能无法避免，但两国在经济上高度依赖对方，双方还是得在部分领域继续合作。

至于特朗普，葛莱斯曼观察，北京曾在2016年对他寄予厚望，希望在他的执政下达成对中国有利的交易。不过特朗普政府的「印太战略」强调保持自由开放，不受中国胁迫，也因此与中国利益相牴触，导致北京得不断反击。再加上美中贸易战和疫情问责，北京没有得到任何实质利益。

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《中国即将崩溃》的作者章家敦也认为，拜登才是北京希望的美国总统。他表示，拜登很难说服他人相信自己会比特朗普对中国强硬。

他接受德国之声访问时表示:「中国官员似乎已在支持拜登，所以他们一定认为，拜登不会像特朗普那样对他们强硬。」而他提到，在特朗普继续执政下，美中「脱钩」 并非不可能。他认为中国官媒不断重申中美不可能脱钩，即是北京在担心脱钩的那一天来临。

章家敦还说，美中之间是弱肉强食。他口中的中国共产党领导层不会顾虑任何个人关系，并称他们是「无情的实用主义者」。他说:「他们尊重那些比他们强大的人，鄙视弱者，不在乎对方个人的感受。」

在他的眼里，中国已经明确表示不希望川普连任，甚至动员国家和共产党机器，以及「网路巨魔」和「僵尸帐号」来帮拜登宣传。他举了一个叫做Spamoflage Dragon的滥发讯息平台，在被YouTube、Facebook和Twitter关闭帐号前，一直在攻击特朗普。

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特朗普真的反中？

比起单看拜登和特朗普，美国傅尔布莱特计划访问学者南乐（Lev Nachman)接受德国之声专访时表示，要分析两人当选对中国的影响，除了他们个人的立场外，应该也要把政府的角色纳入。

他说:「如果你把特朗普看成个人，他与习近平的关系一直非常动态。他的政府则似乎是在推动一个更积极挑战中共的政策方向。」

的确，就个人来看，特朗普这三年多来曾经多次称习近平为友，表示两人关系良好，即便疫情爆发以来，他曾暗示两人友谊不再，但言词犀利的他从未公开抨击过习近平本人。

此外特朗普主政下，他的家人从中获益，得到了进入中国市场的机会，像自特朗普和习近平2017年4月在海湖庄园碰面后，他的女儿两年内在中国获得了十几项商标权。特朗普家族企业和中国银行的借贷往来关系也早在他当选美国总统前就已万缕千丝。

有别于外界既有的川普抗中形象，南乐认为，特朗普曾经在某种程度上与中国共产党脚步一致，在需要的时候就与习近平通电话。

但他强调，特朗普政府运作逻辑则完全不同。他说:「你有像蓬佩奥这样的人，在政策上对习近平更加谨慎小心，比特朗普提出的更实际。」他观察到，比起特朗普捉摸不定的想法，他的政府和整个共和党对中国始终强硬。

回头看美国共和党所列出的未来施政纲领，其中一大重点就是「终止依赖中国」。特朗普政府也提出，要在第二任期把100万个制造业工作职位从中国拉回美国，并为返美企业提供税务优惠。他们也会让从中国采购的公司无法承接联邦政府合约无缘，并说「要让中国对病毒蔓延到世界承担所有责任」。

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拜登真的亲中？

接着来看拜登，他在担任美国副总统时八度与习近平会面，两人也有私交。不过南乐分析，拜登作为个人，比较不会被「几通电话」或是「私人关系」所左右。自从他成为民主党美国总统候选人，对习近平的批评日增，还曾用「毫无民主观念的恶棍」来形容这位中国领导人。

但是拜登次子杭特被报导与中国关系密切，他曾持有渤海华美股权投资基金管理公司高达10％的股权，担任公司共同董事，是被特朗普阵营爆料之后才辞去职位。美国作家施韦泽（Peter Schweizer）也在纪录片《骑龙：揭开拜登一家的中国秘密》中质疑他和中国高层关系良好。

不过根据南乐的观点，拜登在担任副总统时的时空环境和今日大不相同，他认为比起个人色彩浓厚的特朗普，拜登更会依照民主党的方针执政，民主党的中国政策也比以往来得更强硬。

民主党在8月20日通过的党纲，从经济、科技、网路、环保、军事、人权等，对中国都措辞强烈，而且更强调要与盟友合作。在台湾问题上，民主党纲删除「一中原则」，提到会按《台湾关系法》处理两岸问题，并且锁定香港、新疆和西藏问题依法问责中国。

美国大选倒数计时，两位候选人都想以中国对抗者之姿站上大位。不管做法南辕北撤的他们谁当选，北京在接下来4年都会面临一个对中国政府严格检视和强烈批判的美国领导者。

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