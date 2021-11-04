扬金赢得弗州州长竞选 吴弭当选波士顿市长

（德国之声中文网）据美媒报道，共和党候选人扬金（Glenn Youngkin）将赢得周二（11月2日）投票的弗吉尼亚州州长竞选。

截至到目前的统计，这位54岁的政治新人击败前任州长麦考利夫（Terry McAuliffe）。麦考利夫在2014年至2018年期间担任该州州长。

报道称，当地时间午夜后不久，统计选票数量已超过95%，扬金在这场势均力敌的比赛中领先麦考利夫2.7个百分点。

这一结果给总统拜登的民主党造成打击。到明年的中期选举之前，民主党对国会的控制权已经很小。

"我们将共同改变这个联邦州的轨迹，"扬金在华盛顿以西约25英里的小镇尚蒂伊 （Chantilly）的一个酒店宴会厅对欢呼的支持者说。

分析人士认为，扬金获胜的关键之一是对郊区共和党人的动员，同时和在弗吉尼亚州普遍不受欢迎的前总统特朗普保持距离。此外，他还成功地利用了保守派对公立学校向左转的担忧，没有疏远温和的选民。

扬金承诺将立即改善学校条件。他说："没有时间可以浪费。我们的孩子不能再等下去了。我们按照真正的人民的、而不是政府的议程工作。"

纽约和波士顿选出新市长

美国两大城市纽约和波士顿也在周二举行了关键的选举。在纽约市，前警察局长、民主党人亚当斯(Eric Adams)轻松地战胜了共和党人希尔瓦(Curtis Silwa)，成为纽约历史上第二位黑人市长。

亚当斯向进步主义者聚集的曼哈顿和布鲁克林之外的温和派民主党选民伸出了橄榄枝，并在辩论中拒绝进行像对手那样的"小丑行为 "和人身攻击。

波士顿创造了历史记录，台湾移民第二代、市议员吴弭（ Michelle Wu）赢得选举，成为该市当选的第一位女性和亚裔市长。

吴弭说："我们已经准备好，让波士顿人人共享。"尽管马萨诸塞州被称为自由主义的堡垒，但波士顿存在美国最严重的不平等现象和学校隔离问题。

吴弭将接替代理市长詹尼(Kim Janey)。今年3月，前市长沃什（Martin Walsh）离职并出任美国劳工部长，议会议长詹尼宣誓就任代理市长，是波士顿第一位担任此职的非裔女性。

（美联社、法新社、路透社）

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