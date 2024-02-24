扬科维奇“下课” 伊万科维奇出任中国男足主帅

（德国之声中文网）中国足协本周六（2月24日）宣布了换帅的消息，表示克罗地亚籍教练伊万科维奇（Branko Ivankovic）将率队参加3月21日和26日与新加坡队的世界杯预选赛。

中国足协在一份公告中说，由于中国队未能进入亚洲杯淘汰赛阶段，中国足协与扬科维奇（Aleksandar Jankovic）的执教合同已经根据约定自动终止。“中国足协感谢扬科维奇教练及教练团队在执教期间的辛勤付出，祝扬科维奇教练在今后的工作和生活中一切顺利。”

公告中，中国足协也表示，伊万科维奇是“专家评议小组评议后”被任命的。

伊万科维奇有丰富的亚洲带队经验

伊万科维奇曾在山东鲁能执教18个月，并于2010年带领山东鲁能赢得了中超冠军。

即将迎来70岁生日的伊万科维奇还在伊朗有过执教经验，并带领伊朗队参加了2006年德国世界杯。在伊万科维奇的祖国克罗地亚，他曾带领劲旅萨格勒布迪纳摩成为联赛冠军。在伊朗豪门波斯波利斯队执教期间，他也带领该队赢得联赛冠军。

伊万科维奇在中国俱乐部和亚洲其他一些国家都曾有过执教经验

此外，这位克罗地亚籍教练还带领阿曼队打入2022年世界杯预选赛第三轮，在小组赛首战1比0爆冷击败日本。不过在今年1月阿曼亚洲杯小组赛出局后，伊万科维奇随之下课。

“中国足球目前的唯一答案”？

在伊万科维奇接手中国国足的消息传出后，《足球报》发文称，“伊万科维奇确是现阶段国足主帅合适之选”，表示他执教过不同的亚洲国家队，也足够了解中国足球。中超官方合作伙伴、提供足球新闻的“懂球帝”也援引足球媒体人李璇称，“伊万科维奇可以算是中国足球目前的唯一答案”。

当然，针对伊万科维奇也存在反对意见。毕竟，他刚因为阿曼亚洲杯的出局而在这个阿拉伯半岛国家下课。据《足球报》报道称，一些鲁能时代的球迷也提出反对意见。

澎湃新闻2月24日的一篇观察写道：“国足新帅为什么是伊万科维奇？候选人实在太有限了。”其中表示，伊万科维奇“虽然有年龄偏大等些许瑕疵，但足以成为当下中国足协最切实可行的目标”。

澎湃新闻也在报道中将伊万科维奇称为“职业打工人”，并表示伊万科维奇在接受中国媒体采访时表态，“有信心带领中国队进入世界杯”。

不过，这篇报道也问道：“奇迹，真的能出现吗？”

大国足球梦道阻且长

迄今为止，中国队只获得过一次世界杯参赛资格，即2002年首次参加日韩世界杯。当时，中国在小组赛被淘汰出局，一分未得，一球未进。

在前不久进行的亚洲杯小组赛中，中国队先后战平塔吉克斯坦队与黎巴嫩队，末轮0:1负于东道主卡塔尔，未能从小组出线。这是中国国足自参加亚洲杯正式比赛以来，首次未能在小组赛阶段取得进球。

在2026年世界杯亚洲区预选赛第二轮C组的两场比赛后，中国队目前排名第三。鉴于只有两个国家能晋级下一轮预选赛，中国队目前处于重压之下。他们将于3月在世预赛两战新加坡队，6月还将先后对阵泰国队和韩国队。

中国当局目前致力于将中国足球推向世界之巅。中国国家主席习近平曾誓言要把中国打造成“足球超级大国”，希望能主办、参加世界杯。习近平曾对媒体表示，他本人对于中国足球的三个愿望是：世界杯出线、举办世界杯以及世界杯夺冠。

不过，这条路目前看起来道阻且长。德国体育信息社的报道指出，目前中国足球在世界排名第88位，该排名与十年前一样。

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此外，中国足球也面对着贪腐、假球等丑闻，前俱乐部老板、前国家队主教练也卷入其中。男足前主教练、前著名球星李铁不久前在镜头前认罪，承认贪腐。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 四个月内九人落马 从去年11月26日至今，包括中国国家足球队原主教练李铁、中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮、中国足协主席陈戌源、中国足协纪律委员会主任王小平、中国足协竞赛部部长黄松、中国足协原副主席于洪臣、中超公司原总经理董铮以及中国体育总局副局长杜兆才等人，都深陷这场中国足坛的反腐风暴，先后遭到调查。图为前中国足球员、中国男足原主教练李铁。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 体育总局副局长被查 中国体育总局副局长、足协党委书记杜兆才4月1日官宣落马，成为过去4个月以来第九名被查的中国足球领域高层，他也是九名被查人员之中职位最高的一个。新华网消息称杜兆才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 「足球是高尚运动，不要让金钱给玷污了」 另一名同样身居高位的中国足协主席陈戌源也在今年2月被指控严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。 67岁的陈戌源曾说：「我在这里真诚告诫所有球员，足球是高尚运动，不要让金钱给玷污了，扭曲了」，但如今却卷入贪腐风暴之中。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 深入查找解决足球领域腐败问题 中共中央政治局常委、中纪委书记李希3月27日讲话时提到，要深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。外界解读他的此番表态意味着：将来会有更大力度的「足坛反腐」行动，因此可能会有更多涉及足球腐败的官员落马。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 近年来表现低迷 除了足坛贪污腐败令人诟病之外，中国国足近年来的低迷表现也不禁让人想起央视主持人白岩松在2018年说的：「俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。」在2022年卡达世界杯期间，还有网友开玩笑说白岩松四年前的这句话到了卡达世界杯也适用。至今中国队最好的成绩仍然停留在2002年，当时世界杯中国男足亚洲小组出线，成为唯一一次冲出亚洲的战绩。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 习近平指示下「中国足球春风拂面」 中国国务院2015年3月在中国国家主席习近平的指示下公布《中国足球改革总体方案》，提出中国足协与体育总局脱钩，加大对国家队投入，兴建两个训练基地，到2025年建成5万所足球特色学校等。当时有中国媒体以「中国足球春风拂面」、「习近平为足球改革注入最强执行力」为标题报导此消息。图为2015年习近平访问德国时，和时任德国总理默克尔在德国和中国12岁以下足球比赛前向球员致意。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 实现「足球梦」仍有段距离 一年后的2016年，中国政府又发布《中国足球中长期发展规划（2016-2050年），目标是中国男足到2030年成为亚洲最好的足球队，至2050年跻身世界足坛之巅。不过现在看来，这个希望将中国打造成足球大国的梦想，离实现仍差了一大段距离。与2015年刚推出的足球改革方案时相比，中国男足在去年的世界排名几乎没有变化，一直在七、八十名之间徘徊。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 投资者向球坛豪掷资金 中国投资者们在接下来几年斥巨资收购欧洲足球队股权、大手笔投资足球队，以及借着高额的转会费吸引外国球星到中国发展。统计数据显示，中国最高等级的职业赛事中超联赛的俱乐部光是在2016年、2017年的冬季球员转会窗口期间就花费逾4亿美元的资金，在人才方面花的钱比世界上任何其他足球联赛都还要高。但这场豪掷资金的比赛在2021年之后渐渐冷却下来，例如陷入财务危机的恒大旗下的足球队面临运作困难，导致多名球星与其解约，甚至输掉比赛遭到降级。图为曾代表上海上港出赛的巴西球星胡尔克。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 中国女足在世界舞台发光 相较于男足的萎靡不振，中国女足在去年2月以戏剧性的方式赢得了亚洲杯，在0-2落后的情况下在决赛中以3-2击败韩国队。这也是中国女足第九次夺得亚洲杯冠军，同时说明了为什么球迷和当局越来越把注意力放在女足而不是男足身上。 2022年10月中国足协、教育部、财政部以及国家体育总局公布了一项旨在将女足提升到世界最高水平的计划及其细节。如果中国女足能在今年夏天的女子世界杯上表现出色，很可能有助于中国启动新的女足计划。



（综合报道）

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