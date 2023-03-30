 扩展中国的积极作用 沙特伊朗外长赴京会晤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2023

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扩展中国的积极作用 沙特伊朗外长赴京会晤

继上个月沙特同伊朗在北京宣布恢复破裂7年的邦交关系后，两国外长也将在北京探讨执行协议的细节。

沙特外长费萨尔(左)和伊朗外长侯赛因在北京举行两国间7年来首次外长会晤

沙特外长费萨尔(左)和伊朗外长侯赛因在北京举行两国间7年来首次外长会晤

（德国之声中文网）据伊朗和沙特媒体透露的消息，两国外长将于本周四（4月6日）在北京举行会晤，敲定双方恢复外交关系的下一步骤。沙特外长费萨尔（Faisal bin Farhan Al Saud）和伊朗外长侯赛因（ Hossein Amirabdollahian）的面对面会谈是两国7年多以来最高级别的官方接触。

今年3月，在北京的斡旋下这两个中东敌对国家就恢复邦交、重新互设大使馆达成一致。一名伊朗官员对路透社表示，该协定由中国协调而成，两国外长同意于4月6日在北京举行会晤。

沙特的中东日报（Asharq al-Awsat）引述利雅得一位不愿透露姓名的消息人士称，选择北京作为两国外长首次会晤的地点，是为了扩展中国政府在调解协议和促进沙伊之间沟通方面的积极作用。他还说，这场会议将讨论上个月宣布的恢复关系以及交换大使的细节安排。

在中国斡旋下，沙特和伊朗就恢复邦交达成一致（3月10日）

在中国斡旋下，沙特和伊朗就恢复邦交达成一致（3月10日）

2016年初，在沙特处决了一位知名什叶派穆斯林神职人员后，伊朗示威者冲击了沙特驻德黑兰大使馆，沙特宣布与伊朗断交，并要求伊朗外交官在48小时内离开，同时，下令本国驻德黑兰外交官撤离伊朗。两国关系彻底破裂。

事实上，自2015年后沙特同伊朗的关系便开始恶化。与伊朗结盟的胡塞武装推翻了沙特支持的也门政府，并占领了首都萨那，此后，沙特和阿联酋联合其他逊尼派国家出兵干预也门战争。沙特谴责伊朗武装胡塞反政府力量，2019年，沙特的阿美石油公司的设施受到大规模袭击，导致其一半的石油产量受到影响。利雅得将这一行径归咎于伊朗，但伊朗则矢口否认。

（路透社）

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