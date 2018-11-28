扩大社会控制 2019中国人权情势堪忧

(德国之声中文网) 中国2018年的人权情势引来许多国际关注及批评。美国国会及行政部门中国问题委员会在10月发佈的2018年度报告中，批评中国在2018年扩大对新疆少数民族的镇压、增加对社会及商业的控制并利用先进科技强化对人民的监控。

委员会主席卢比奥 (Marco Rubio) 强调，中国除了在国内用人脸辨识、语音分析及虹膜与身体扫瞄科技监控并侵犯少数民族人权外，在国际上也广泛传播独裁专治统治模式和无视国际规范。

人权观察 (Human Rights Watch) 的中国研究员王亚秋接受德国之声访问时表示，中国政府在2018年加强对公民社会的掌控，从取消国家主席任期限制，到将多达100万的新疆维吾尔人及其他少数民族送到再教育营，这些情况都显示中国的人权情势正在持续恶化。她说：「我不认为中国的人权情势在近期会好转，但我当然希望中国政府能开始遵守它们已签署的多项人权公约。」

高科技的警察社会

联合国人权小组今年八月指出，中国政府将多达100万名维吾尔人监禁于再教育营内，逼迫他们接受政治教育，甚至以各种手段凌虐她们或拆散维吾尔家庭。然而，中国政府始终否认这类再教育营的存在。它们称这些集中营为职业培训中心，并强调这是政府为了促进新疆经济成长与社会流动的手段之一。此外，政府也在新疆各地设立检查哨，运用人脸辨识及精密的大数据系统来监控少数民族的一举一动。

过去几周，消息显示宁夏自治特区与香港纷纷派员到新疆学习如何透过高科技建立警察社会。这让不少人担忧中国将开始把新疆模式扩散到各地。国际特赦组织 (Amnesty International) 的研究员潘嘉伟接受德国之声採访时指出，中国政府或许希望将中国变成一个警察社会，但这么做不旦花费高，也不可能监控及控制所有讯息。

此外，中国国家互联网信息办公室自从10月起，大幅扫荡各社群媒体平台，将超过9800个帐号从微信、微博与百度上移除，其中包含多个专门评论社会与少数民族议题的博客帐号。另外自11月起，中国政府也将扫荡目标转移到在中国被屏蔽的推特。根据人权观查 (Human Rights Watch) 的统计，至今已有数十名推特用户遭传唤或拘留。

王亚秋指出，中国政府持续扩大监视人民规模的举动确实令人担忧。因为中国没有一个具体的个人隐私法，这导致人民无法知道政府如何存放及分享它们从人民身上取得的资讯与数据。她说：「中国没有一个正式的系统让人民得知政府手上掌握哪些关于他们的资讯，而当这些资讯被滥用时，他们也往往没有管道申诉。」

岌岌可危的言论自由

同样的，香港2018年也经历了许多转变。除了持续打压泛民主派政党与政治人物之外，香港政府更首次将政党列为非法组织，禁止主张港独的香港民族党继续运作。此外，香港政府也在十月拒绝续发工作签证给金融时报的英国记者马凯 (Victor Mallet) ，并在数週后拒绝让他以观光签证入境香港。虽然港府否认这些决定与言论自由有关，外界却普遍认为这个决定，与马凯在担任香港外国记者会副主席时安排香港民族党的陈浩天 (Andy Chan) 到该会演说有关。

潘嘉伟认为这几起事件显现香港政府在许多议题的立场已与中国政府相同。他强调马凯事件不仅对香港的国际形象造成重大打击，并担忧这可能意味着香港言论自由接下来会继续朝这个方向发展。他说：「我认为这起事件会导致香港媒体开始自我审查，并迫使驻点香港的外国记者重新评估报导哪些议题会使他们失去签证。」

公投法危害基本人权

台湾的婚姻平权运动过去几年也一直是国际关注的焦点之一，尤其在2017年5月24日台湾宪法法庭规定台湾政府两年内完成婚姻平权立法后，各界更认为台湾通过婚姻平权是迟早的事。然而，由于立法程序不断拖延且行政院无法推出中央政府版的修法草案，婚姻平权议题也因此陷入僵局。

反婚姻平权团体则在这段时间提出三个与婚姻平权跟性平教育相关的公投问题，并宣布希望在十一月地方选举时一併举行公投。为了与反婚姻平权团体抗衡，婚姻平权大平台也提出两个相关的公投问题，并在两个月内顺利得到足够连署，将公投问题与大选绑在一起。经过几个月的密集宣传与倡议，上个月公投结果出来时，反对方提出的三个公投案全数跨过法定门槛。这也使行政院在隔週决议以专法方式来通过婚姻平权。

专家认为这次的公投结果，对长期在台湾推动同志运动的团体来说是一大挫败，而这也显现台湾的公投法无法保障基本人权。此外，反方在宣传的过程中，不断散播歧视同性恋的讯息，这也对社会造成巨大冲击。台湾人权促进会秘书长邱伊翎接受德国之声专访时表示，这次婚姻平权的公投结果造成台湾在人权方面严重倒退，不仅将被认定违反宪法的议题拿出来投票表决，甚至让有钱有势的人能操弄公投，形成一个多数暴力去侵害少数权利的情况。

她指出：「我相信如果公投法不修法的话，这样的效应会持续影响台湾2019跟2020的人权现况。因为如果游戏规则不改变的话，它让有钱跟能力整合地方派系的人能继续玩这样的游戏。公投法应该进一步确认如何保帐基本人权。」

然而，潘嘉伟也强调既然宪法法庭规定2019年5月24日前要完成立法，政府应该在不违背释宪结果的前提下开始程序。他呼吁：「台湾政府应立即展开立法程序，确保台湾能符合国际人权标准。」

2019人权情势

进入2019年，王亚秋认为国际社会应持续关注新疆再教育营的情况，并观查中国政府是否继续用科技来打压人权。此外，其他值得留意的方面包括中国政府在海外的计划是否危害人权，以及北京是否继续监控并打压人权倡议者。她表示：「国际人权组织与国际媒体应该继续关注这些议题。」

潘嘉伟则认为各界2019年应该持续关注香港、澳门与台湾等地言论自由的状态，特别是自我审查的情形有没有越来越普遍。他说：「如果这些地区的言论自由慢慢流失，这对中国会带来巨大影响，因为对许多中国人来说，这些地方是自由社会的指标。」

杨威廉/乐然 (综合报导)