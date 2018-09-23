扩大合作 宝马志在继续驰骋中国市场

（德国之声中文网）宝马扩大在与中国华晨合资企业中的持股份额。目前双方各持股50%，而宝马希望未来持有四分之三的股份。为增加25%的股份，宝马需要斥资36亿欧元。虽然在中国共同制造汽车的合资义务于2022年到期，但是双方合资企业的期限被延长至2040年。双方已经在中国东北部城市沈阳签署了相关协议。

根据该协议，宝马将加强与中国华晨汽车公司的长期合作。宝马计划在2020年之前，每年在中国生产65万辆汽车。为此需要增添5000个工作岗位。去年，宝马与华晨的合资企业总共生产汽车40万辆。

尚需主管部门和持股人同意

宝马汽车公司计划为扩大沈阳现有生产基地的生产能力投资30多亿欧元。新工厂将制造电动、混合动力和传统型汽车。

中国是全球最大的汽车市场。无论对宝马还是其它汽车制造商来说，中国都是最大的单一市场。宝马和中国的华晨已经联手经营2家汽车制造厂和一家发动机制造厂。来自巴伐利亚州的宝马汽车公司今年夏季便已经宣布，将扩大自2003年以来双方签订的合作伙伴关系。现在只等监管机构和华晨股民的同意。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)