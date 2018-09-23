扩大合作 宝马志在继续驰骋中国市场

（德国之声中文网）宝马扩大在与中国华晨合资企业中的持股份额。目前双方各持股50%，而宝马希望未来持有四分之三的股份。为增加25%的股份，宝马需要斥资36亿欧元。虽然在中国共同制造汽车的合资义务于2022年到期，但是双方合资企业的期限被延长至2040年。双方已经在中国东北部城市沈阳签署了相关协议。
根据该协议，宝马将加强与中国华晨汽车公司的长期合作。宝马计划在2020年之前，每年在中国生产65万辆汽车。为此需要增添5000个工作岗位。去年，宝马与华晨的合资企业总共生产汽车40万辆。
尚需主管部门和持股人同意
宝马汽车公司计划为扩大沈阳现有生产基地的生产能力投资30多亿欧元。新工厂将制造电动、混合动力和传统型汽车。
中国是全球最大的汽车市场。无论对宝马还是其它汽车制造商来说，中国都是最大的单一市场。宝马和中国的华晨已经联手经营2家汽车制造厂和一家发动机制造厂。来自巴伐利亚州的宝马汽车公司今年夏季便已经宣布，将扩大自2003年以来双方签订的合作伙伴关系。现在只等监管机构和华晨股民的同意。
李京慧/凝炼 (德新社、路透社)
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发展电动车 德国厂商摩拳擦掌
电动车新秀EQC
戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。
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电动公交车eCitaro
2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。
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纯电动小精灵Smart
戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。
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宝马紧追其后推新款
戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。
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从i3到i8
宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。
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大众的电动车
大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。
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大众的电动车家族
大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。
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奥迪也加入竞争队伍
9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。
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电动跑车
保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。
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欧宝很快将告别暂时的解决方案
欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。
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电动车初创企业
不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。
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德国邮政自己的电动车
由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。
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宏伟的计划
2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。
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德国市场将取得突破
在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。