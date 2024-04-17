扩大制裁 美国计划全面回应伊朗空袭以色列

（德国之声中文网）美国总统国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二晚（4月16日）在华盛顿证实，鉴于伊朗周末对以色列发动了空中袭击，美国正在考虑对德黑兰实施新的制裁。

沙利文在一份声明中表示，美国总统拜登在与“包括七国集团在内的盟友和合作伙伴以及国会两党领导人协调”，旨在就伊朗“对以色列前所未有的空袭”进行全面回应。

声明称，新制裁方案将目标直指伊朗的导弹和无人机项目，以及“支持伊斯兰革命卫队（IRGC）和伊朗国防部的实体”。

沙利文补充道，美国政府将授权国防部和美国中央司令部，进一步扩大中东地区防空和导弹防御及预警系统的有效整合，削弱伊朗导弹和无人机（UAV）的打击能力。

据法新社援引美国联邦财政部的一名高级官员报道，美国正在同世界上所有重要的供应商进行谈判，包括中国，旨在切断伊朗获取制造武器的原材料的渠道。

以牙还牙？以色列可能对伊朗做出的三种响应

欧盟也将祭出新一轮制裁伊朗措施

沙利文表示，美国希望其盟国以及合作伙伴也能跟进制裁的步伐。

欧盟外交与安全政策负责人博雷利（Josep Borrell）同一天在会晤了成员国外长后表示，布鲁塞尔正在考虑加大对伊朗制裁的力度，其中包括伊朗的武器出口，比如向俄罗斯出口无人机。周三（4月17日）欧盟国家首脑将就此举行非正式磋商会。

上周六晚，伊朗动用300多枚导弹和无人机对以色列发动了袭击，其中绝大部分被以色列防空部队和在美国领导的联军拦截并击落。英国和约旦参与了这次军事行动。

德黑兰方面表示，这次袭击是对4月1日空袭伊朗驻叙利亚大马士革领事馆的报复行为。在那次空袭中，伊朗伊斯兰革命卫队的几名高层军官被炸身亡。伊朗认为，以色列此举已越过红线。美国国防部一名发言人也明确表示，袭击是以色列所为，美国没有参与。

目前，以色列就被伊朗空袭事件承诺将做出回应，但其他盟国则敦促以色列保持克制，以免导致爆发大规模战争。

(综合报道)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。