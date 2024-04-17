扩大制裁 美国计划全面回应伊朗空袭以色列

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华盛顿制裁伊朗的新一轮方案即将上路，欧盟也将跟进。制裁内容可能包括切断德黑兰生产武器的供应链以及不准其出口武器。
（德国之声中文网）美国总统国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二晚（4月16日）在华盛顿证实，鉴于伊朗周末对以色列发动了空中袭击，美国正在考虑对德黑兰实施新的制裁。
沙利文在一份声明中表示，美国总统拜登在与“包括七国集团在内的盟友和合作伙伴以及国会两党领导人协调”，旨在就伊朗“对以色列前所未有的空袭”进行全面回应。
声明称，新制裁方案将目标直指伊朗的导弹和无人机项目，以及“支持伊斯兰革命卫队（IRGC）和伊朗国防部的实体”。
沙利文补充道，美国政府将授权国防部和美国中央司令部，进一步扩大中东地区防空和导弹防御及预警系统的有效整合，削弱伊朗导弹和无人机（UAV）的打击能力。
据法新社援引美国联邦财政部的一名高级官员报道，美国正在同世界上所有重要的供应商进行谈判，包括中国，旨在切断伊朗获取制造武器的原材料的渠道。
沙利文表示，美国希望其盟国以及合作伙伴也能跟进制裁的步伐。
欧盟外交与安全政策负责人博雷利（Josep Borrell）同一天在会晤了成员国外长后表示，布鲁塞尔正在考虑加大对伊朗制裁的力度，其中包括伊朗的武器出口，比如向俄罗斯出口无人机。周三（4月17日）欧盟国家首脑将就此举行非正式磋商会。
上周六晚，伊朗动用300多枚导弹和无人机对以色列发动了袭击，其中绝大部分被以色列防空部队和在美国领导的联军拦截并击落。英国和约旦参与了这次军事行动。
德黑兰方面表示，这次袭击是对4月1日空袭伊朗驻叙利亚大马士革领事馆的报复行为。在那次空袭中，伊朗伊斯兰革命卫队的几名高层军官被炸身亡。伊朗认为，以色列此举已越过红线。美国国防部一名发言人也明确表示，袭击是以色列所为，美国没有参与。
目前，以色列就被伊朗空袭事件承诺将做出回应，但其他盟国则敦促以色列保持克制，以免导致爆发大规模战争。
(综合报道)
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