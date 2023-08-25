扩员后的金砖国家集团有望重塑世界秩序？

联合国秘书长古特雷斯在金砖国家峰会的讲话上对该集团扩员表示肯定，也呼吁对不合时宜的国际机构进行改革。不过，金砖国家集团成员无论是在经济或政治方面都存在差异，他们能顺利合作吗？
（德国之声中文网）由发展中国家组成的金砖国家集团周四（8月24日）同意接纳沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、埃塞俄比亚、埃及和阿根廷等六国为新成员。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）在会上宣布，上述国家将于2024年1月1日正式成为成员。
联合国秘书长古特雷斯也出席了本次金砖国家峰会，并且对扩员的决议表示肯定。他周四在约翰内斯堡发表讲话时表示：「今天的全球治理结构反映了昨天的世界」。他赞同对于世界银行等国际组织的改革呼声，并且强调，「现在的全球治理架构建立于第二次世界大战之后，许多当时处于殖民统治下的非洲国家被排除在外，这些机构必须通过改革来反映当今的权力动态和经济现实」。
本次是金砖国家集团13年来的首度扩员，由中、俄等国牵头促成，欲借此增加发展中国家的影响力。中国国家领导人习近平称，「这次扩员是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益」。
路透社报导称，金砖国家集团迎接新成员加入的举动，旨在加速使其眼中过时的世界秩序重新洗牌。
在经济方面，金砖国家支持建立自己的开发银行，作为世界银行和国际货币基金组织的替代品，并提出减少在全球贸易中使用美元的建议。
巴西总统卢拉周四也称，金砖国家集团将继续研究集团货币的可能性，以「增加我们对支付手段的选择，并减少我们的脆弱性」。美媒CNBC引用南非国际事务研究所（South African Institute of International Affairs）的政策分析师德卡瓦略（Gustavo de Carvalho）指出，未来的新成员不仅将提高金砖国家集团的知名度，也为成员提供以当地货币相互贸易的机会。
法新社报导指出，在新增的六个成员国中，石油大国沙特阿拉伯和阿联酋的加入可能为金砖国家新开发银行提供新资本。另一个产油国伊朗则与俄罗斯同样持有反美立场，路透社称，在莫斯科入侵乌克兰后，伊朗与俄罗斯的经济联系不断加深。
此外，中国近期也与伊朗保持着友好关系，除了向伊朗购买石油，今年3月中国也在沙特和伊朗签署的「沙伊协定」中扮演了「调解者」的角色。
南美洲的阿根廷则曾经受到巴西总统卢拉公开游说加入金砖国家集团，而位于北非的埃及与俄罗斯和印度有着密切的商业关系。不过，法新社也提到，阿根廷和埃及是国际货币基金组织的两个最大债务国，都需要外界救助。
另一个非洲国家埃塞俄比亚是非洲第二人口大国，也将成为金砖国家集团唯一的低收入国家。近年来中国在埃塞俄比亚大规模投资基础建设。
金砖国家是一个基于共识的组织，需要所有成员就决策达成一致。不过，目前金砖国家以及新增成员国的经济规模差异大，各国政府的外交政策目标也往往存在分歧，这预计将令金砖国家的共识决策模式受到影响。
智库美洲对话（Inter-American Dialogue）亚洲和拉丁美洲项目主任迈尔斯（Margaret Myers）向《卫报》表示：「目前还不完全清楚新成员加入金砖国家后能获得什么。」她指出： 「至少就目前而言，这一举动显然更具有象征意义--它表明全球南方普遍支持重新调整全球秩序。」
印度塔克沙什拉研究所（Takshashila Institution）的中国研究分析师凯瓦尔拉马尼(Manoj Kewalramani) 则向《纽约时报》表示：「该组织正在走上一条未知的道路，新的成员有着不同的利益。」他认为，今后的金砖国家集团会变得更加笨拙且效率更加低落。
（综合报导）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。