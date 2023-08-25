扩员后的金砖国家集团有望重塑世界秩序？

（德国之声中文网）由发展中国家组成的金砖国家集团周四（8月24日）同意接纳沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、埃塞俄比亚、埃及和阿根廷等六国为新成员。南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）在会上宣布，上述国家将于2024年1月1日正式成为成员。

联合国秘书长古特雷斯也出席了本次金砖国家峰会，并且对扩员的决议表示肯定。他周四在约翰内斯堡发表讲话时表示：「今天的全球治理结构反映了昨天的世界」。他赞同对于世界银行等国际组织的改革呼声，并且强调，「现在的全球治理架构建立于第二次世界大战之后，许多当时处于殖民统治下的非洲国家被排除在外，这些机构必须通过改革来反映当今的权力动态和经济现实」。

联合国秘书长古特雷斯赞同对国际组织进行改革

为了加速世界秩序洗牌

本次是金砖国家集团13年来的首度扩员，由中、俄等国牵头促成，欲借此增加发展中国家的影响力。中国国家领导人习近平称，「这次扩员是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益」。

路透社报导称，金砖国家集团迎接新成员加入的举动，旨在加速使其眼中过时的世界秩序重新洗牌。

试图降低对美元依赖

在经济方面，金砖国家支持建立自己的开发银行，作为世界银行和国际货币基金组织的替代品，并提出减少在全球贸易中使用美元的建议。

巴西总统卢拉周四也称，金砖国家集团将继续研究集团货币的可能性，以「增加我们对支付手段的选择，并减少我们的脆弱性」。美媒CNBC引用南非国际事务研究所（South African Institute of International Affairs）的政策分析师德卡瓦略（Gustavo de Carvalho）指出，未来的新成员不仅将提高金砖国家集团的知名度，也为成员提供以当地货币相互贸易的机会。

新成员国有何来历？

法新社报导指出，在新增的六个成员国中，石油大国沙特阿拉伯和阿联酋的加入可能为金砖国家新开发银行提供新资本。另一个产油国伊朗则与俄罗斯同样持有反美立场，路透社称，在莫斯科入侵乌克兰后，伊朗与俄罗斯的经济联系不断加深。

此外，中国近期也与伊朗保持着友好关系，除了向伊朗购买石油，今年3月中国也在沙特和伊朗签署的「沙伊协定」中扮演了「调解者」的角色。

南美洲的阿根廷则曾经受到巴西总统卢拉公开游说加入金砖国家集团，而位于北非的埃及与俄罗斯和印度有着密切的商业关系。不过，法新社也提到，阿根廷和埃及是国际货币基金组织的两个最大债务国，都需要外界救助。

另一个非洲国家埃塞俄比亚是非洲第二人口大国，也将成为金砖国家集团唯一的低收入国家。近年来中国在埃塞俄比亚大规模投资基础建设。

专家：象征意义较大

金砖国家是一个基于共识的组织，需要所有成员就决策达成一致。不过，目前金砖国家以及新增成员国的经济规模差异大，各国政府的外交政策目标也往往存在分歧，这预计将令金砖国家的共识决策模式受到影响。

智库美洲对话（Inter-American Dialogue）亚洲和拉丁美洲项目主任迈尔斯（Margaret Myers）向《卫报》表示：「目前还不完全清楚新成员加入金砖国家后能获得什么。」她指出： 「至少就目前而言，这一举动显然更具有象征意义--它表明全球南方普遍支持重新调整全球秩序。」

印度塔克沙什拉研究所（Takshashila Institution）的中国研究分析师凯瓦尔拉马尼(Manoj Kewalramani) 则向《纽约时报》表示：「该组织正在走上一条未知的道路，新的成员有着不同的利益。」他认为，今后的金砖国家集团会变得更加笨拙且效率更加低落。

南非金砖峰会首日看点 习近平缺席峰会首秀 8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。

南非金砖峰会首日看点 会晤南非总统 习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。

南非金砖峰会首日看点 获颁勋章 习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。

南非金砖峰会首日看点 普京线上与会 俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。

南非金砖峰会首日看点 抗议声援乌克兰 在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。

南非金砖峰会首日看点 金砖国家与非洲 第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。

南非金砖峰会首日看点 打开大门？ 金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”



（综合报导）

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