 执政37年 津巴布韦前总统穆加贝去世 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2019

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时政风云

执政37年 津巴布韦前总统穆加贝去世

前津巴布韦长年总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）逝世，终年95岁。这是该国现总统埃默森·姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）通过推特宣布的。今年4月起，穆加贝一直在新加坡一家医院接受治疗。

Robert Mugabe Simbabwe Afrika ehem. Präsident (Getty Images/AFP/J. Njikizana)

（德国之声中文网）姆南加古瓦总统推文道："我以最悲哀的心情公布津巴布韦建国之父和前总统、指挥官罗伯特·穆加贝的死讯。"姆南加古瓦称颂穆加贝是"独立的偶像"和"泛非主义者"，把一生贡献给了民族解放事业。

1980年，穆加贝领导罗德西亚脱离殖民国英国，并任政府总理。1987年，穆加贝成为总统，其后，日益专权。他的反对者指控他要为国家长达数十年的经济凋敝状况负责。他推行的土地改革导致津巴布韦陷入经济混局。土地改革中，成千上万白人农场主被没收财产并遭驱逐。在其总统任期内发生针对反对派的严重侵犯人权现象。

2017年，总共执政37年后，这位独裁者被自己的军队罢黜。此前，津巴布韦国内爆发对经济困境不满的民众抗议浪潮。穆加贝始终辩称西方的制裁是导致国家经济不振的原因。

本周四（9月5日），穆加贝的后任姆南加古瓦还在开普敦召开的一个经济论坛上表示，津巴布韦经济全然破败，亟需重建。

今年4月，穆加贝因患一种不明疾病在新加坡就医。上月初，姆南加古瓦尚曾通报说，穆加贝病况好转。

  • BG Mugabe wurde Premierminister 18.04.1980 (picture-alliance/abaca/G. Buthaud)

    穆加贝的中国情

    带领津巴布韦走上独立之路

    1980年4月18日，罗得西亚独立运动领袖穆加贝成为该国总理，国家宣布独立并更名为津巴布韦，从此这个位于非洲南部的国家结束了近100年的英国殖民的历史。1987年，穆加贝接任该国总统直到今天。

  • BG Mugabe in Beijing mit Zhao Ziyang, 1985 (picture-alliance/AP/Ulevich)

    穆加贝的中国情

    赵紫阳欢迎到访的穆加贝

    1985年8月26日，津巴布韦总理穆加贝访问北京，时任中国总理赵紫阳以礼炮19响的规格热情欢迎非洲客人。

  • BG Mugabe, Zhu Rongji, Beijing, 1999 (picture-alliance/AP Photo/Greg Baker)

    穆加贝的中国情

    朱镕基会晤穆加贝

    1992年，政府修宪，强制赎买和征用白人土地，分给黑人。1996年，穆加贝总统宣布将5年内强行征收白人土地。1999年朱镕基总理在人民大会堂会见到访的穆加贝总统。

  • BG Mugabe mit Wen Jiabao, Beijing, 2005 (picture-alliance/dpa/Guang Niu)

    穆加贝的中国情

    温家宝会晤穆加贝

    津巴布韦九十年代开始土地改革，从大约5%的白人农场主手中夺回80%的土地。2000年，这场革命的恶果逐渐显露，农业、旅游业和采矿业一落千丈，经济逐渐濒于崩溃。2005年受到西方孤立的穆加贝造访北京，受到温家宝的接待。

  • BG Mugabe kauft in Hong Kong ein Luxushaus in 2009 (picture-alliance/dpa/Ym Yik)

    穆加贝的中国情

    在香港耗巨资买豪宅

    2009年穆加贝在香港通过中间商秘密买下一座3层豪宅，四百多平方米，破费400万欧元（4000万港币）。有媒体说这是穆加贝在为自己谋划退路。当时的津巴布韦失业率超过70%，中央银行名存实亡，9种货币同时流通，国内货币通胀百分比为200万。

  • BG Mugabe, First Lady Grace chat with Chinese Ambassador to Zimbabwe Qi Shunkang, 2012 (picture-alliance/Photoshot/Li Ping)

    穆加贝的中国情

    “没有中国就没有津巴布韦”

    津巴布韦在建国当日就宣布与中国建交。多年来，中国在津巴布韦投入巨大的发展援助资金，修建体育场、医院、学校、水坝、水井、服装厂等。2016年，两国双边贸易额达11.15亿美元。穆加贝曾说，没有中国就没有津巴布韦。图为2012年1月穆加贝夫妇同中国大使在一个中国援建的孤儿学校工地。

  • Xi Jinping in Harare, 2015 (picture-alliance/Photoshot/Xinhua/Lan Hongguang)

    穆加贝的中国情

    习近平对津巴布韦进行国事访问

    习近平于2015年12月1日抵达津巴布韦首都哈拉雷开始国事访问，他在机场受到穆加贝总统的欢迎。

  • BG Mugabe bei Xi Jinping in Beijing, 2017 (picture-alliance/Photoshot/Yao Dawei)

    穆加贝的中国情

    最后一次访华？

    2017年1月9日，中国国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会晤到访的津巴布韦总统穆加贝。也许这是他作为总统身份的最后一次访华。2017年11月14日据媒体一致报道，穆加贝已被策反军队控制起来。

    作者: 李鱼


凝炼/苗子（德新社、路透社）

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穆加贝的中国情

穆加贝当年宣布国家独立便同中国建交。津巴布韦面临制裁威胁时，中国则毅然在联合国投否决票替穆加贝撑腰。说穆加贝热爱中国决不夸张，他甚至在香港买豪宅预备养老。 (15.11.2017)  

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