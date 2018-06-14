执政联盟高层会晤：难民问题仍说不拢

（德国之声中文网）联盟党议会党团代表团主席沃尔克·考德尔（Volker Kauder）会后对德国电视一台表示："本来就没有指望能够在本次执政联盟委员会的会议上就难民问题达成共识。"考德尔说，基民盟和基社盟高层将在本周日举行会谈。为了争取更多的谈判时间，有关财政预算的讨论将推迟到周二上午举行，以便将周一留给基民盟基社盟高层进行充分的讨论。

基民盟籍政治家考德尔承认，会谈气氛足以说明"形势非常紧张"。但他同时也表示，只要各方能够坐下来讨论，就仍有希望取得成果。有人批评说，联盟党的内部争执已经对联合政府执政能力产生负面影响。考德尔对这种批评予以驳斥，他说："大联合政府运作如常，没有任何一项政务遭到拖延。"

"局势很紧张"

社民党主席安德蕾亚·纳勒斯（Andrea Nahles）也对媒体表示，有关难民问题的争论，使政府内部的"局势很紧张"。纳勒斯说，社民党期待其他联合执政伙伴能够重新着手具体工作。在谈到内政部长基社盟政治家霍斯特·泽霍费尔（Horst Seehofer）提出的所谓"移民问题总体规划"时，纳勒斯表示，社民党认为，在违背欧盟相关法律的情况下，在德国边境线上"单方面遣返"难民的做法是错误的。社民党反对任何单方面行动。当有记者问到，社民党是否在为可能的重新选举进行准备时，纳勒斯表示："这一点我现在还不清楚，让我们静观事态发展吧。"

基社盟州党部主席亚历山大·杜布林德（Alexander Dobrindt）则在德国电视一台表示，基社盟不会再给默克尔总理更多时间，以便让她为难民问题寻找欧洲层面上的解决方案了。杜布林德说，为了寻找欧洲方案而拖延时间，对解决问题毫无益处。

对于明后两天即将召开的欧盟峰会，杜布林德表示，基社盟希望"从下周就开始，遣返那些已经在其他国家登记过的难民，他们应当在最初登记的国家接受避难审理。"当被问及基社盟此举会对执政联盟以及大联合政府造成何种影响是，杜布林德答非所问地说："我们会去澄清具体问题，也就是说，按照现行法律办事。"

背景回放

基社盟主席德国内政部长泽霍费尔在难民问题一项持强硬立场，他主张严控难民人数，并严格禁止已在欧盟其他成员国做入境登记的难民入境德国，违者一律直接遣返。

而德国总理默克尔则反对德国在难民问题采取"单方面行动"，她认为这样会在欧洲引发"负面的多米诺效应"。默克尔主张在欧洲层面上进行磋商，为难民问题找到合理的"欧洲方案"。

六月18日，泽霍费尔向默克尔下达"最后通牒"：如果七月一日前，默克尔不能就难民问题拿出严格的管控方案，他将以内政部长名义下令遣返所有非法难民。此举将意味着基民盟和基社盟的公开决裂，大联合政府也将难以为继。