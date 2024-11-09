执政联盟解体 德国政府如何继续运作？

随着自民党离开德国交通灯执政联盟，社民党和绿党将继续作为少数派政府开展工作，该政府仍有决策权，只是数量和范围都非常有限。

（德国之声中文网）由社民党（SPD）、绿党以及自民党（FDP）组成的德国交通灯执政联盟宣告解体后，德国或将提前迎来大选。总理肖尔茨计划将下一届联邦议会选举定在2025年3月，早于原定的大选日期2025年9月。由于自民党退出执政联盟，德国目前由所谓的"少数派政府"执政，因为社民党和绿党在议会中没有足够的席位来单独获得多数支持。

由社民党和绿党形成的两党执政联盟虽然仍然可以运作，但由于在议会中席位不过半，任何新法案若未能得到反对派的支持，就很难通过。眼下最重要的议题之一是2025年联邦财政预算，而预算问题"谈不拢"恰恰是肖尔茨解雇自民党籍前财政部长林德纳的关键原因。

即便没有预算，政府仍可支出

倘若德国政府无法就来年财政预算问题达成一致，少数派政府仍然能够维持运作——只是运作空间将十分有限。其依据是德国宪法《基本法》第111条。

根据该项条款，即便没有议会批准，联邦政府仍有权履行其所有的财政义务，尤其包括社会福利金（如公民津贴）和联邦公务员薪资的发放。必要时，政府甚至可以申请贷款。

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联邦总统将扮演重要角色

少数派政府只是一个短期的过渡方案，决策空间有限。肖尔茨提议在明年1月中旬请联邦议院对其政府进行信任投票。如果像大部分人预料的那样，无法获得信任多数，肖尔茨可以请求联邦总统施泰因迈尔解散议会。《基本法》第68条对此有相应规定。

对此，德国联邦总统施泰因迈尔已做好了准备，他在执政联盟解体后的第二天表示："我们的国家需要一个稳定的、得到多数支持的、具有执行力的政府。这将是我的考量标准"。本周四（11月7日），施泰因迈尔向三位自民党籍前部长颁发了"解职书"。在总理肖尔茨解雇自民党籍前财政部长林德纳后，同为自民党籍的前司法部长布什曼（Marco Buschmann）和前教育部长斯塔克-瓦齐格（Bettina Stark-Watzinger）主动提出辞职。

施泰因迈尔："现在不是勾心斗角的时候"

德国联邦总统施泰因迈尔呼吁所有党派履行自己的职责："我们国家的许多人在为当前不稳定的政治局势感到担忧——无论是国内、欧洲范围内，还是在全球范围，尤其是在美国大选之后。"美国刚刚结束大选，共和党人特朗普再次当选为总统。

特朗普重返白宫让包括德国在内的众多欧洲国家对跨大西洋关系的未来感到担忧。与此同时，施泰因迈尔呼吁少数派政府和反对派直面挑战："现在不是勾心斗角的时候，而是展现理智和责任感的时候。"

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哈贝克："我们将为德国发声"

绿党籍经济部长哈贝克认为，少数派政府在国际事务上仍然保有行动力："我们将为德国或欧洲发出德国的声音。"哈贝克通过一系列优先事项明确表达了这样的立场：支持欧洲的自由与和平，保护自然环境、气候与生物多样性，以及反对仇恨和民粹主义。

哈贝克想传递的信息是：即便处于国内政治动荡时期，世界仍然可以信赖德国。果真如此吗？比如，德国是否还会继续支持乌克兰？德国外交政策协会（DGAP）国际关系专家霍夫（Henning Hoff）在接受德国之声采访时表示，这在很大程度上将取决于德国议会中的保守派反对党（基民盟/基社盟）。

专家认为党派间在外交政策上存在广泛共识

"我认为，若能得到反对派的支持，德国便可以对外发出明确的立场信号，并增加对乌克兰的援助，"霍夫表示。而在其他重大国际问题上，比如中东冲突，霍夫认为，就对外政策而言，红绿少数派政府与基民盟/基社盟也存在广泛共识。"这展现了德国在外交政策问题上的高度一致性。这也是当前危机时期的一个稳定因素。"

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