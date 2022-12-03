执政一年：红绿灯政府交出怎样的成绩单？

（德国之声中文网）联邦总理肖尔茨对自己的执政表现感到满意。他冷静且实事求是地在最新的视频播客中宣布其政府在执政第一年达到的成就：对乌克兰的人道主义、财政及武器支援。确保能源供应并依法推进可再生能源发展。通过财政支持减轻公民因物价大幅上涨而面临的经济负担，提高最低工资，并且实行更好的社会福利。

依照这位总理的说法：「我们想方设法，我们让它成为可能，我们全力以赴，我们奠定基石」。字里行间透露的信息是：尽管存在历届政府没有面对过的生存危机，但情势尽在掌握中。如果要给「红绿灯」执政联盟社民党、绿党和自民党打个分数，肖尔茨肯定不会给出低分。

不满的选民

许多公民的看法则有所不同。数月来，红绿灯联盟在民调中不再获得多数支持。与此同时，对政府的不满意度正在上升。只有少数人认为政府的表现良好。

德国图钦格（ Tutzing）政治教育学院院长明希（Ursula Münch）不想作出严厉苛责。「我会给红绿灯政府及格分。」她认为联邦政府的任务庞大而且艰巨，而红绿当联盟没有简单地依照联合协议执政，而是灵活作出应对，摆脱了一些「政治教条」。

德国民众对政府的满意度

在「时代转折点」执政

三个政党在2021年12月8日以「进步联盟」之姿展开执政。他们承诺将所有精力投入国家现代化建设中，让德国变得更加气候中和、数字化并且更便捷。联合协议中逐条列出了必要项目。

但在两个半月后，世界发生天翻地覆的转变。俄罗斯侵略乌克兰，迫使全球走入总理在联邦议院中所形容的「时代转折点」。直接的后果是：肖尔茨宣布为联邦国防军增列1000亿欧元预算，并向乌克兰提供援助。

逆风航行的总理

与此前德国不向危机地区提供武器的国家原则决裂，对社民党和绿党造成冲击。两党不得不背离他们根本的和平主义信念。绿党明显做得更成功，该党目前是向乌克兰提供武器的最坚定倡导者之一。社民党和总理肖尔茨长期以来则被指责过于犹豫不决。

政治学家明希却不这么认为。「在支持乌克兰以及担忧战争升级之间寻找平衡是正确的。」令人感到不快的是，德国的欧洲伙伴以及美国依旧无法确定「联邦总理究竟在追求哪种战略」。

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失去俄罗斯天然气

俄罗斯很快便对德国表态支持乌克兰做出回应。为了让高度依赖俄罗斯天然气的德国感受到压力，俄罗斯一步步拧紧供气阀门。能源价格暴涨引发了几十年来最高的通货膨胀。

对国家、经济和公民的巨大影响，决定了联邦政府的后续行动。政府推出了三套总额约1000亿欧元的纾困方案，还有一个2000亿欧元的经济「防御伞」，其中包括天然气、热能和电力价格刹车机制。此外，政府为受到制裁措施或战争影响的企业提供资金，以及为德国后来收容的约100万乌克兰战争难民提供的住宿和照顾。

从「嗖」到「嗖嗖」

将红绿灯联盟在执政第一年的债务加总后，总额约高达5000亿欧元。总理肖尔茨为此创造了「嗖嗖」（Doppel-Wumms）一词来描述德国对能源供应的支持和价格刹车。该词源自于2020年时，他在担任财政部长期间曾称新冠援助方案将帮助德国「『嗖』地走出危机」（mit Wumms aus der Krise kommen）。就连一向冷静自持不感情用事的肖尔茨，也需要如此强力的措辞和无厘头的文字来戏剧化地表述。

由于财政紧绷，执政协议中的许多项目不得不被推迟。但政治学者明希表示，三个执政党依旧推动了部分他们关注的项目。尤其是社民党提出的扩大基本社会保障的「公民金」（Bürgergeld）以及最低工资的提升。「绿党则可以表示他们坚守退出核能的目标-但这只会得到他们自己的支持者欢迎，并不是多数公民。」

以重组公共财政为政见的自民党则较难施展拳脚。明希指出：「在危机之下，稳固的财政预算仍很遥远，基础设施项目则需要多年的时间。」

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总理不得不介入

明希认为，考虑到未来的艰巨挑战，执政联盟必须「摈弃更多早前的信念」。「在我看来，政府经常迷失在根本性的讨论中。」她认为，在延长核电站运转年限方面，执政联盟纠结了太久，以至于总理不得不作出定夺。

但争执是红绿灯联盟极力避免的情况。尽管社民党、绿党和自民党是三个信念截然不同的伙伴，但他们承诺为了共同目标搁置分歧，不说对方坏话，尤其是在公共场合。

联盟中的不满情绪

但当一个政党感觉落于人后时，这样的约定并不总是奏效。今年夏天，绿党在民调中领先社民党，民众对绿党籍经济部长哈贝克的认同感越高于社民党的肖尔茨时，社民党内传出了嘲讽声：「哈贝克的行事作风是这样的：出场时光鲜亮丽，具体实践上存在问题，最后公民得为此买单。」

绿党则反唇相讥称，「联邦总理差劲的表现、糟糕的民意调查结果」不会因为「执政联盟中不忠诚的行为和恶意」被淡化。

当时正是能源价格暴涨之时，人们明显意识到，没有国家大规模的财政支持根本行不通。但政治学家明希认为，天然气和电力价格刹车并不是好的解决方案。「能源价格获得大量且高额的补贴，但与此同时，在增加可用的环保能源方面却做得太少。」

无论如何，执政联盟必须想出除了不断花大钱外的其他办法。「危机和民众对通货膨胀的恐惧，不是只能通过昂贵的转移支付来解决。」

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2023年可能继续走下坡

联邦财政部长、自民党党魁林德纳希望明年能更稳健地制定预算并遵守债务刹车。这能行得通吗？能源短缺的情况将继续存在。若天然气储备在春天告罄，就必须在深秋前寻找其他途径将其填满。如果没有俄罗斯的天然气供应，这将是一项艰巨任务。

可预见的是通货膨胀将居高不下，经济衰退迫在眉睫。联邦政府在执政的第二年，可能面临比第一年更多的挑战。对联邦总理而言，他必须让执政联盟继续团结前进。这绝非简单的工作。肖尔茨可能采取数十年从政生涯中的一贯作法：坚定、无畏，有时还有点固执。

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