 扣押國殤之柱遭批 香港保安局長致函駁斥WSJ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2023

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时政风云

扣押國殤之柱遭批 香港保安局長致函駁斥WSJ

香港警方國安處日前扣押六四紀念藝術品「國殤之柱」，《華爾街日報》（WSJ）評論文章質疑港警「未經正當程序」，香港保安局長鄧炳強致函該報駁斥。他在信中說了什麼？

「國殤之柱」至2021年為止，都一直在香港大學公開展示（資料照）

「國殤之柱」至2021年為止，都一直在香港大學公開展示（資料照）

（德國之聲中文網）六四天安門事件將屆34週年之際，香港警方日前取走紀念該事件的藝術品「國殤之柱」引發爭議。香港保安局局長鄧炳強10日發函反駁《華爾街日報》一篇評論文章，駁斥內容「毫無根據」、「嚴重誤導讀者」。

《華爾街日報》週一（5月8日）發布一篇以〈顛覆性藝術在香港是犯罪〉為題的英文評論文章（該報中文網標題則為〈香港警方扣押六四紀念雕塑『國殤之柱』〉），稱香港警方5日在「未經正當程序」的情況下，「悄悄依搜索令」扣押了這座存放於香港大學的巨大藝術品，質疑程序不正當。

該報導指，「國殤之柱」及六四相關紀念活動陸續在香港消失，反映「香港對異見的打壓中，提出政治敏感話題的自由是如何被扼殺的」。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    民主女神

    天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    唱歌的女警

    在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    挣扎

    1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    缴获的武器

    镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    为民主而抗争

    6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    燃烧着的运兵车

    6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    镇压

    6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    “坦克人”

    6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    死去的英雄

    6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    清扫

    军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    保卫毛泽东

    镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    兄弟并肩

    1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。

    作者: Jeff Widener/石涛


 

根據香港政府官網10日公告的信件副本，保安局局長鄧炳強以英文致函《華爾街日報》。鄧炳強稱，保安局5日持法庭手令，檢取一件涉及《國安法》『煽動顛覆國家政權』案件的證物，並於當天迅速發布相關新聞稿。

他說， 香港執法機構有責任將違法的行為與物件「繩之以法」，警方此次行動「合法合理」，因此《華爾街日報》文章中對此執法行動「悄悄執行」、「未經正當程序」的指控不是事實；他也批評，該報導稱「刑事調查案件」僅涉及「異議」、又稱該案「證物」為「藝術品」，完全是誤導。

《華爾街日報》尚未回應路透社的置評請求。

「國殤之柱」的丹麥創作者高志活（Jens Galschiø）日前曾批評香港警方取走此雕塑的行為「太瘋狂了」。他說，此雕塑在香港展示已經多年，香港當局此時「把這座雕塑當作對民主運動不利的證據」，十分「奇怪」。

  • Hongkong Protest anlässlich des Tiananmen-Massakers 1989

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    一周年纪念

    1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

  • Hongkong Gedenken Tiananmen Massaker

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    维园烛光

    自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

  • China Protest Liu Xiaobo Tiananmen Jahrestag

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    天安门的故人

    2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

  • Taiwan Taipeh | Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    遥望台北

    2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

  • Taiwan Taipeh Gedenkveranstaltung an Massaker am Tian’anmen-Platz

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    两岸三地成唯一

    台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

  • China Hongkong Wiedereröfnung Gedenkmuseum der Tiananmen-Platz-Proteste von 1989 in Peking

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    六四纪念馆

    香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    国殇之柱

    2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

  • Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    疫情下的追思

    新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

  • Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    再度遭禁

    2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。


從佇立到封存，從封存到扣押

高志活創作的「國殤之柱」描繪了數十具撕裂和扭曲的屍體，以紀念1989年在天安門事件的鎮壓中喪生的抗議者，1997年在香港的天安門廣場紀念活動中首次展出，此後一直在香港大學公開展示。這座高8公尺、重達兩噸的「國殤之柱」是香港民主運動的重要象徵之一。

港大2021年稱，該校經外部法律建議和風險評估，並「衡量了大學的整體利益」後，決定拆除這座雕像並遷離校園，此後該藝術品便一直被封存於該校所有土地的一個貨櫃中。

《香港01》今年2月報導，高志活稱他曾多次向該校校方交涉無果，考慮採取法律行動、取回「國殤之柱」。《華爾街日報》報導，他感到自己試圖取回該藝品的努力受阻，並於5日得知警方以將其扣押。

在《港區國安法》頒布實施以前，香港每年均會舉行全球規模最大的六四守夜活動。但自2020年以來，香港警方以疫情限制為由，禁止了相關紀念活動。此次「國殤之柱」的扣押，又發生在6月4日前幾週，引發輿論臆測，此事是否是香港當局抹除香港民主運動及六四痕跡的進一步舉動。

無評論 no comments 走進台北紀念六四33週年現場

（《華爾街日報》、路透社、香港保安局、《香港01》等）

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