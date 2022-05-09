扣押俄资产重建乌克兰？德财长表支持亦有顾虑

(德国之声中文网）乌克兰周五（5月12日）要求七国集团（G7）扣押俄罗斯资产并将其移交，以帮助乌克兰进行战后重建。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）称，他在德国北部举行的七国集团外长会议上提出了这一要求。

库列巴在会议间隙向记者表示："我们谈论的事关数千亿美元，必须让俄罗斯支付。"他还呼吁欧盟推动对俄罗斯实施更广泛的制裁计划，包括石油禁运，并表示希望匈牙利放弃对该计划的反对。库列巴还指出："我们不会干涉他们的讨论，但这是一个关键时刻，我们将看到欧盟是否会继续团结还是会分崩离析。"

向乌提供更多武器

七国集团外长在会上支持向基辅提供更多的援助和武器，这被德国称为是加深俄罗斯在全球孤立的"强有力的团结标志"。库列巴说，对该国的武器供应已大有改善，但他们还需要更多武器，特别是多管火箭系统，以确保基辅能够继续对抗莫斯科。

库列巴同时指责俄罗斯封锁乌克兰的农产品出口，并表示七国集团已经讨论了如何解除相关封锁。克里姆林宫称其2月24日对乌克兰的入侵是一次 "特殊军事行动"，目的是对一个威胁其安全的邻国进行去军事化。乌克兰否认其对俄罗斯构成威胁，数千名平民的死亡和城镇的破坏表明俄罗斯正在发动一场侵略战争。

并非首提用俄资产重建乌克兰

上个月，乌克兰总统泽连斯基就表示，被扣押的俄罗斯资产，包括被冻结的俄罗斯中央银行的储备金，"必须用来在战后重建乌克兰以及支付给其他国家造成的损失"。美国当局已请求国会增加法律授权，以便让美国政府更容易扣押俄罗斯政府和寡头的资产并将其收益移交给乌克兰。

另据彭博社四月底报道，加拿大也计划赋权扣押受制裁的俄罗斯个人和公司的资产，并将其用于赔偿乌克兰战争的受害者。加拿大外长乔利（Melanie Joly）当时在一份声明中说："这一法案将使加拿大成为七国集团中第一个有此类行动的国家。"

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）上周也呼吁，欧盟应没收并出售扣押的俄罗斯资产，并将收益用来重建受到战争重创的乌克兰。俄罗斯方面则多次将西方没收俄罗斯资产称为"无法无天的抢劫"。

德国财政部长林德纳

德财长回应

德国财政部长林德纳（Christian Lindner）同样希望将俄罗斯资产用于乌克兰的重建。这名德国自由民主党（FDP）的领导人周五向《明镜周刊》表示："我的正义感认为应该用俄罗斯国家的资产（帮助乌克兰重建）。但是他对没收寡头的财产也持怀疑态度："没收私人财产属于充公的范畴，这在我们法治国家的障碍可不小。"

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