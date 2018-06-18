 扣分打压女考生　东京医科大道歉 | 文化经纬 | DW | 08.08.2018

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扣分打压女考生　东京医科大道歉

东京医科大学承认篡改女考生分数，为了入学性别歧视公开道歉。日本政府也全面彻查医学院歧视性的入学措施。

Japan, Tokio: Die Tokyo Medical School hat zugegeben, Frauen zu exludiert zu haben (picture-alliance/AP Photo/A. Aizawa)

东京医科大学将女考生入学分数减低10%丑闻受到外界挞伐。

(德国之声中文网) 东京医科大学常务理事行冈哲男 (Tetsuo Yukioka)週二(08/07)为了学校篡改女考生入学分数公开道歉。

他说这个做法「背叛了大众的信任」，也说「女性不应该因为性别受差别待遇」。

副校长宫沢慧佑 (Keisuka Miyazawa)表示，这种事不该發生，也确保之後考试对所有考生都公平。

日本文部科学大臣 (教育部长)林芳正强调，针对女考生歧视传闻不断，政府将全面检视所有医学院入学措施。

Japan, Tokio: Der Bildungsminister Yoshimasa Hayashi (Getty Images/AFP/K. Nogi)

日本文部科学相林芳正正努力灭火，恢复民众对文部科学省的信任。

东京医大扣分打压女考生

日本媒体报导，着名的东京医科大学在入学考试中扣女考生分数。目的是为了减招女医科生，以免她们进入家庭后离职或留职停薪，造成医疗人力短缺。

根据日本多家媒体週四(8/2)的报导，日本东京医科大学系统地调整入学考试结果打压女考生。这个消息引發了日本各地的愤怒。

《读卖新闻》、日本公共媒体NHK和共同通讯社(Kyodo News)报导，由于担心女医生在进入家庭时辞职，东京医大将女考生分数降低10％。

日本首相安倍晋三曾表示要打造一个「妇女可以發光發热的社会」，并列为他的施政优先事项。不过现实中，即便日本许多女性拥有大学学位，仍然面临歧视性的招聘做法和较低的工资。根据报导，日本女性工时长，家务上也较少获得丈夫协助。

据报导，东京医科大学之所以开始削减女考生的分数，是因为她们在考试中的表现比男考生好。 2010年，38％的成功申请者是女性。隔年该校就开始调整政策，系统性扣分，让女医科生的数量保持在总录取人数的30％左右。

2018年，女医科生的比率降至18％。合格率分别为男生8.8％（141人）和女生2.9％（30人）。

Symbolbild: Japanische Ärztin (Imago/O. Maksymenko)

日本东京医大传出入学考试中只要是女性就扣分，外界哗然。

之所以会有这个报导出现，是因为一桩入学弊案。一位日本官员儿子疑似透过利益交换进入东京医大，检调机构在过程中意外爆出该校在入学机制上长期歧视女考生。

东京医大发言人出面表示，对这个说法感到惊讶，并会进行调查。

有女性受访者表示，在日本女性有生小孩的压力，如果不生，会被嘲笑「不孕」，如果因为这样就要扣分，那女人到底应该怎麽做？

日本教育部长林芳正 (Yoshimasa Hayashi)说：「绝对无法接受入学考试不公平地歧视女性。」他表示，收到此事的初步调查结果后会进一步回应。

报导指出，过去20年来，日本女医生的比率一直在下降，医学院歧视性的入学措施在日本是一个公开的秘密。

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日本妇女有话说

夏立民/罗法/李芊 （美联社、路透社）

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